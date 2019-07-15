جريمة

من الحرز للخزينة..رحلة الأموال المضبوطة بجرائم المال

الحسابات البنكية والمنقولات «بتفضل مكانها» مع التحفظ عليها ومنع مالكها من التصرف فيها أما الأموال السائلة فيم تحريزها ونقلها بين عدة جهات ويحدد التصرف فيها حكم محكمة
تحرير:سماح عوض الله ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٧ م
اتجار فى العملة- أرشيفية
اتجار فى العملة- أرشيفية
قائمة قضايا هائلة على مدى شهر واحد، أعلنت عنها الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اقتربت قيمتها المالية من 9 مليارات جنيه، منها 857 قضية تهرب ضريبى بحجم تعاملات قارب 6 مليارات جنيه، وكذا 500 منشأة متهربة من ضريبة القيمة المضافة بإجمالى حجم تعاملات قرابة 2 مليار جنيه، علاوة على ضبط 25 قضية بقيمة إجمالية بلغت نحو 67 مليون جنيه وقرابة 3 ملايين من العملات الأجنبية المختلفة ما بين دولار ويورو، من جراء الاتجار فى العملات الأجنبية بالسوق السوداء، ونوضح فى السطور التالية كيفية التصرف فى الأموال المضبوطة ورحلة المال المضبوط حتى يصل خزينة الدولة.
أين تذهب؟ يوضح سعد سالم المحامي، أن الأموال المضبوطة من متحصلات جرائم الأموال العامة بين رشوة واختلاس والاتجار في النقد الأجنبي والاشتغال بعمل من أعمال البنوك علاوة على التهرب الضريبي، يتم مصادرتها وتحويلها إلى خزينة الدولة، ولكن بضوابط قانونية صارمة، منها شرط صدور حكم من المحكمة بثبوت إدانة المتهم
اقرأ المزيد
اعدام

الإعدام شنقا لفلاح قتل صديقه في المنيا

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان الشاهد، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الواحد ووائل شعبان حافظ، وأمانة سر أمجد سمير ومحمد مصطفى هارون، اليوم الإثنين، بمعاقبة فلاح متهم بقتل صديقه، بالإعدام شنقا وتغريمه المصاريف الجنائية. وقال مصدر قانوني إن المحكمة قضت بإعدام المتهم "م.ح" فلاح ومقيم بمركز سملوط، لتورطه في قتل صديقه المجنى عليه "م.ف" في يوم 24 يوليو 2016 عمدا مع سبق الإصرار والترصد على خلفية نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات مالية.
اسعاف (2)

مُزارع يُنهي حياة عم زوجته بـ«مّنجل» في الشرقية

?أنهى مُزارع من قرية «الاتحاد» القريبة من منطقة «كوبري سليم» التابعة لدائرة مركز شرطة صان الحجر بمحافظة الشرقية، حياة عم زوجته، اليوم الإثنين؛ بعدما استعان بشقيقه وقتل المجني عليه بتسديد عدة طعنات بواسطة «مّنجل» زراعي، كان بحوزته، وذلك إثر خلافات أسرية سببها خلافًا مع زوجته، فيما جرى الجثة على الجثة بمشرحة مستشفى «الحسينية» المركزي، تحت تصرف نيابة الحسينية العامة، برئاسة المستشار محمد جاد، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات لشمال الشرقية.
جثة

مصرع سائق في مشاجرة بسبب خط السير ببني سويف

لقي سائق مصرعه، اليوم الإثنين، إثر مشاجرة مع آخر بطريق قرية "منشاة الحج" بدائرة مركز اهناسيا غرب محافظة بني سويف، بسبب الخلاف على عدم التزام أحدهما بخط السير. وتلقى اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مركز شرطة اهناسيا، يفيد بورود بلاغا من المستشفى المركزي، بوصول "حازم أ.ع.أ" 27 سنة، سائق، جثة هامدة، اثر مشاجرة بطريق قرية "منشاة الحج" بدائرة المركز.
مباحث-التموين-صور-ارشيفية (2)

مباحث التموين تلاحق لصوص «قوت الغلابة» بحملات مكبرة

جهود متواصلة يقدمها رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية من خلال الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية حملاتها بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام.
اقرأ المزيد من الأخبار
المجتمعات-العمرانية (1)

فساد بـ6 مليارات جنيه.. ضربة جديدة للرقابة الإدارية

أزاحت هيئة الرقابة الإدارية، الستار عن قضية فساد كبيرة ارتكبها موظفان يعملان بجهاز مدينة 6 أكتوبر، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واثنان من مسئولي شركة متخصصة في مجال التسويق العقاري، وصاحبا شركة للاستثمار العقاري تم إنشاؤها لإثبات وضع يد غير حقيقي على قطعة أرض مساحتها 1000 فدان تتبع أملاك الدولة وتحديدا جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة تتعدى قيمتها نحو 6 مليارات جنيه، قبل أن تأمر النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات نظير الاتهامات الموجهة إليهم.
النائب-صلاح-عيسى

حبس النائب صلاح عيسى في قضية الرشوة 15 يومًا

قرر قاضي التجديدات بمجمع محاكم محمد كريم في الإسكندرية، اليوم السبت، حبس النائب صلاح عيسى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، في اتهامه بطلب وتلقي رشاوى لاستخدام نفوذه لدى محافظة الإسكندرية لإنهاء تراخيص جبانات بنطاق حي شرق الإسكندرية، وذلك بعدما قررت اللجنة الدستورية والتشريعية رفع الحصانة عن النائب بناء على الطلب المقدم من النائب العام، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب المتهم بالرشوة. وقال مصدر أمني إن النائب حضر في مأمورية خاصة من مكان حجزه بمحافظة القاهرة والعودة مرة أخرى إلى مكان محبسه.
الرقابة الإدارية (3)

بمساعدة مواطنين.. «الرقابة الإدارية» تضبط موظفين مرتشين

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، عن ضبط عدد من الموظفين الفاسدين على مستوى الجمهورية، وذلك بفضل المشاركة الإيجابية من جانب المواطنين، ومثمنة الموظفين الشرفاء الذين أبوا الحصول على منافع مادية من وظائفهم وشاركوا في ضبط عدد من القضايا.
رشوة

«أمن الدولة» تُحقق مع قاضي الجنح المتهم بالرشوة

تجري نيابة أمن الدولة العليا، تحقيقاتها مع قاض يشغل عضو اليسار بمحكمة جنح مستأنف أكتوبر، تم ضبطه أمس الثلاثاء، في قضية رشوة، نظير أداء عمل من أعمال وظيفته القضائية، ومن المقرر أن تواجهه النيابة بتحريات رجال الرقابة الإدارية، وأجهزة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، جاء قرار النيابة بإلقاء القبض على القاضي المتهم بناء على معلومات حققتها النيابة وتسجيلات قامت بها، وفقًا لاختصاصها القانوني الذي يوكل للنيابة العامة وحدها سلطة إلقاء القبض على أعضاء الهيئات القضائية دون غيرها من جهات الضبط والتحري.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org