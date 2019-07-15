من الحرز للخزينة..رحلة الأموال المضبوطة بجرائم المال

الحسابات البنكية والمنقولات «بتفضل مكانها» مع التحفظ عليها ومنع مالكها من التصرف فيها أما الأموال السائلة فيم تحريزها ونقلها بين عدة جهات ويحدد التصرف فيها حكم محكمة

تحرير:سماح عوض الله ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٧ م

اتجار فى العملة- أرشيفية

قائمة قضايا هائلة على مدى شهر واحد، أعلنت عنها الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اقتربت قيمتها المالية من 9 مليارات جنيه، منها 857 قضية تهرب ضريبى بحجم تعاملات قارب 6 مليارات جنيه، وكذا 500 منشأة متهربة من ضريبة القيمة المضافة بإجمالى حجم تعاملات قرابة 2 مليار جنيه، علاوة على ضبط 25 قضية بقيمة إجمالية بلغت نحو 67 مليون جنيه وقرابة 3 ملايين من العملات الأجنبية المختلفة ما بين دولار ويورو، من جراء الاتجار فى العملات الأجنبية بالسوق السوداء، ونوضح فى السطور التالية كيفية التصرف فى الأموال المضبوطة ورحلة المال المضبوط حتى يصل خزينة الدولة.

أين تذهب؟ يوضح سعد سالم المحامي، أن الأموال المضبوطة من متحصلات جرائم الأموال العامة بين رشوة واختلاس والاتجار في النقد الأجنبي والاشتغال بعمل من أعمال البنوك علاوة على التهرب الضريبي، يتم مصادرتها وتحويلها إلى خزينة الدولة، ولكن بضوابط قانونية صارمة، منها شرط صدور حكم من المحكمة بثبوت إدانة المتهم