من الحرز للخزينة..رحلة الأموال المضبوطة بجرائم المال
الحسابات البنكية والمنقولات «بتفضل مكانها» مع التحفظ عليها ومنع مالكها من التصرف فيها أما الأموال السائلة فيم تحريزها ونقلها بين عدة جهات ويحدد التصرف فيها حكم محكمة
تحرير:سماح عوض الله
١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٧ م
اتجار فى العملة- أرشيفية
قائمة قضايا هائلة على مدى شهر واحد، أعلنت عنها الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اقتربت قيمتها المالية من 9 مليارات جنيه، منها 857 قضية تهرب ضريبى بحجم تعاملات قارب 6 مليارات جنيه، وكذا 500 منشأة متهربة من ضريبة القيمة المضافة بإجمالى حجم تعاملات قرابة 2 مليار جنيه، علاوة على ضبط 25 قضية بقيمة إجمالية بلغت نحو 67 مليون جنيه وقرابة 3 ملايين من العملات الأجنبية المختلفة ما بين دولار ويورو، من جراء الاتجار فى العملات الأجنبية بالسوق السوداء، ونوضح فى السطور التالية كيفية التصرف فى الأموال المضبوطة ورحلة المال المضبوط حتى يصل خزينة الدولة.
أين تذهب؟
يوضح سعد سالم المحامي، أن الأموال المضبوطة من متحصلات جرائم الأموال العامة بين رشوة واختلاس والاتجار في النقد الأجنبي والاشتغال بعمل من أعمال البنوك علاوة على التهرب الضريبي، يتم مصادرتها وتحويلها إلى خزينة الدولة، ولكن بضوابط قانونية صارمة، منها شرط صدور حكم من المحكمة بثبوت إدانة المتهم
أين تذهب؟
يوضح سعد سالم المحامي، أن الأموال المضبوطة من متحصلات جرائم الأموال العامة بين رشوة واختلاس والاتجار في النقد الأجنبي والاشتغال بعمل من أعمال البنوك علاوة على التهرب الضريبي، يتم مصادرتها وتحويلها إلى خزينة الدولة، ولكن بضوابط قانونية صارمة، منها شرط صدور حكم من المحكمة بثبوت إدانة المتهم ومصادرة الأموال المضبوطة على ذمة القضية، وتداركًا للخطأ وصعوبة العدول عن إجراء تم تطبيقه، يستوجب القانون مصادرة الأموال المضبوطة بكون الحكم الصادر من المحكمة نهائيا واجب النفاذ وغير قابل للطعن عليه.
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وأكد المحامي أن قانون العقوبات يتضمن جزاءات قانونية حسب نوعية كل جريمة، بغض النظر عن المبلغ المضبوط، إذ توقع العقوبة الجنائية بالحبس وفقا لنوع الجريمة «اختلاس استيلاء غسل أموال..»، ولكل عقوبة حد أدنى وحد أقصى، وتتدرج العقوبة حسب تقدير القاضي وفقا لمعطيات الاتهام، ومدى اقترانه بجرائم أخرى، فمثلًا تجارة الأموال خارج الإطار البنكي من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، وتشديد العقوبات فيها لتصل إلى حد الحبس 10 سنوات، إذ تم تعديل الاتهام فى وقائع الاتجار بالعملة خارج السوق الرسمي من جنحة إلى جناية، وأصبحت العقوبة الحبس من 3 إلى 10 سنوات، والغرامة من مليون حتى 5 ملايين جنيه بجانب مصادرة المبالغ المضبوطة.
خط سير الأموال المضبوطة
أكد المستشار القانوني، وليد الشواربي، أن قضايا الأموال العامة يسبق الضبط فيها إجراءات تحرٍّ صارمة، سواء عن طريق هيئة الرقابة الإدارية، أو مباحث الأموال العامة، ويكون التحرى دقيقًا بحيث يرصد حجم التعاملات وأبعاد الجريمة.
الأموال النقدية
وأضاف المحامي أنه بعد إتمام واقعة الضبط يتم حصر الأموال المضبوطة وعدها بطريقة مميكنة، وتسجيل قيمة المضبوطات تفصيليًا فى محضر الضبط (مبلغ كذا...، وفئات كذا... وعدد الورقات فى كل عملة) وهى طريقة حصر دقيقة يتم بعدها إيداع المضبوطات فى أظرف أو كراتين، مغلقة من كل الجهات ومختومة بختم التحريز، وبإحالة المحضر إلى النيابة العامة تحال معه المضبوطات، فتسجل النيابة فى محضر التحقيق شكلها، وتحقق ممثل النائب العام من صحة أختام الحرز وعدم التلاعب فيه، وبفضها يتم إعادة جردها وعدها ميكنيًا وإثبات قيمتها على وجه التحديد ونوعية فئة العملة وعدد الورق من كل عملة.
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حسابات آمنة
تصدر النيابة العامة قرارًا بالتحفظ على المضبوطات، وهنا تنقل المضبوطات إلى خزينة المحكمة، وحسابات بنكية آمنة، وتظل الأموال محفوظة على ذمة القضية لحين الفصل فيها، ويكون التصرف فيها بحكم نهائي حسب حكم المحكمة، فلو جاء الحكم بالبراءة يعاد رد الأموال إلى مالكها، ولو تضمن الحكم إدانة المتهم ومصادرة الأموال، يتم تحويلها من حسابات المحكمة ووزارة العدل إلى الخزينة العامة للدولة.
المنقولات والحسابات البنكية
فى حالة المنقولات: "عقارات أراضي" والحسابات البنكية، يتم التحفظ عليها فى موضعها، ويصدر قرار من النيابة بمنع المتهم من التصرف فيها، وبإمكان المتهم التظلم من القرار أمام محكمة الجنايات، وفى الأغلب تأخذ المحكمة بالإجراء الاحترازي، باستمرار التحفظ على تلك الأموال، ويظل التحفظ ساريًا حتى صدور حكم بالبراءة، حينها يعيد المتهم التظلم حتى يحصل على حكم بإلغاء التحفظ.