جريمة

مصرع سائق في مشاجرة بسبب خط السير ببني سويف

تحرير:محمد حفيظ ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٧ م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
لقي سائق مصرعه، اليوم الإثنين، إثر مشاجرة مع آخر بطريق قرية "منشاة الحج" بدائرة مركز اهناسيا غرب محافظة بني سويف، بسبب الخلاف على عدم التزام أحدهما بخط السير. وتلقى اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مركز شرطة اهناسيا، يفيد بورود بلاغا من المستشفى المركزي، بوصول "حازم أ.ع.أ" 27 سنة، سائق، جثة هامدة، اثر مشاجرة بطريق قرية "منشاة الحج" بدائرة المركز.
بالانتقال والفحص، تبين من التحريات الأولية للرائد خالد مدحت، رئيس مباحث مركز شرطة اهناسيا، أن المتوقي لقي مصرعه، اثر مشاجرة مع "عمرو ر.م.ع" 27 سنة، سائق، بسبب الخلاف على أحقية كلا منهما، بأحد الركاب، وعدم الالتزام بخط السير، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث الجنائية
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اعدام

الإعدام شنقا لفلاح قتل صديقه في المنيا

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان الشاهد، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الواحد ووائل شعبان حافظ، وأمانة سر أمجد سمير ومحمد مصطفى هارون، اليوم الإثنين، بمعاقبة فلاح متهم بقتل صديقه، بالإعدام شنقا وتغريمه المصاريف الجنائية. وقال مصدر قانوني إن المحكمة قضت بإعدام المتهم "م.ح" فلاح ومقيم بمركز سملوط، لتورطه في قتل صديقه المجنى عليه "م.ف" في يوم 24 يوليو 2016 عمدا مع سبق الإصرار والترصد على خلفية نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات مالية.
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مُزارع يُنهي حياة عم زوجته بـ«مّنجل» في الشرقية

?أنهى مُزارع من قرية «الاتحاد» القريبة من منطقة «كوبري سليم» التابعة لدائرة مركز شرطة صان الحجر بمحافظة الشرقية، حياة عم زوجته، اليوم الإثنين؛ بعدما استعان بشقيقه وقتل المجني عليه بتسديد عدة طعنات بواسطة «مّنجل» زراعي، كان بحوزته، وذلك إثر خلافات أسرية سببها خلافًا مع زوجته، فيما جرى الجثة على الجثة بمشرحة مستشفى «الحسينية» المركزي، تحت تصرف نيابة الحسينية العامة، برئاسة المستشار محمد جاد، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات لشمال الشرقية.
المتهمون-والأموال-المزيفة

من الحرز للخزينة..رحلة الأموال المضبوطة بجرائم المال

قائمة قضايا هائلة على مدى شهر واحد، أعلنت عنها الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اقتربت قيمتها المالية من 9 مليارات جنيه، منها 857 قضية تهرب ضريبى بحجم تعاملات قارب 6 مليارات جنيه، وكذا 500 منشأة متهربة من ضريبة القيمة المضافة بإجمالى حجم تعاملات قرابة 2 مليار جنيه، علاوة على ضبط 25 قضية بقيمة إجمالية بلغت نحو 67 مليون جنيه وقرابة 3 ملايين من العملات الأجنبية المختلفة ما بين دولار ويورو، من جراء الاتجار فى العملات الأجنبية بالسوق السوداء، ونوضح فى السطور التالية كيفية التصرف فى الأموال المضبوطة ورحلة المال المضبوط حتى يصل خزينة الدولة.
مباحث-التموين-صور-ارشيفية (2)

مباحث التموين تلاحق لصوص «قوت الغلابة» بحملات مكبرة

جهود متواصلة يقدمها رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية من خلال الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية حملاتها بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام.
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جثة (3)

مصرع الضحية الثانية في مشاجرة «لعب العيال» ببني سويف

لقي عاطل مصرعه، اليوم الإثنين، متأثرا بإصابته بعد وقوع مشاجرة بين عائلتين بمدينة الفشن جنوب بني سويف، وذلك بعد مصرع شقيقه الأصغر في المشاجرة الجمعة الماضية، بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة، وتم فرض كردون أمني حول منازل العائلتين خوفا من تجدد الاشتباكات مرة أخرى، وتعود الواقعة إلى يوم الجمعة الماضية بعدما تلقى اللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفشن يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب لهو الأطفال، ما أسفر عن مصرع "عرفة.م"، 25 سنة، وإصابة شقيقه ووجه بسرعة السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها.
طعن-بالسكين

سائق يطعن بائعا بسبب أولوية المرور في كفر شكر

تعدى سائق "توك توك" على بائع فاكهة في كفر شكر بطعنه بـ"سكين" بسبب أولوية المرور في الشارع، حيث استعان الأول بأهله فتشاجروا مع المجني عليه؛ ما أسفر عن إصابتهم جميعا، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار هيثم نصار، المحامي العام لنيابات شمال بنها. تلقى المقدم إسماعيل خطاب، رئيس مباحث مركز كفر شكر، إشارة من المستشفى بوصول المدعو "ر. ش. ع- 18 عامًا" بائع فاكهة، مصابا بجرح نافذ بالصدر، وتم تحويله إلى مستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج اللازم.
المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

قتيل و7 مصابين في مشاجرة بسبب «المعاكسة» ببني سويف

فرضت أجهزة الأمن بمحافظة بني سويف، اليوم الأحد، كردونا أمنيا بقرية تلت التابعة لمركز الفشن، بعد نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب معاكسات الهاتف المحمول؛ منعًا لتجدد الاشتباكات مرة أخرى بين الطرفين بعدما أسفرت عن مصرع مُزارع وإصابة 7 آخرين. تلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفشن يفيد وقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب "معاكسات التليفون المحمول"، ما أسفر عن مصرع "فرج. ح"، 35 سنة، مقيم بقرية تلت التابعة لدائرة المركز، ووجه بسرعة السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها.
مشاجرة - أرشيفية

مشاجرة بالإسلحة البيضاء في بنها.. وإصابة 4 أشخاص

أصيب 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة كفر مناقر دائرة قسم أول بنها، وتم نقل اثنين من المصابين إلى المستشفى، وألقي القبض على آخرين، وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال القليوبية، والتي أمرت بحبس المتهمين 4 أيّام على ذمة التحقيقات وتحريز السلاح المستخدم في الواقعة. تلقى العقيد حسنى نصار مفتش مباحث بنها إشارة من مستشفي بنها الجامعي بوصول: "ع م ح - 18 سنة - طالب جامعي" مصاب بطعنة بالبطن و"م م ف - 30 سنة - صاحب مقهى" مصاب بعدة طعنات في أنحاء الجسد.
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