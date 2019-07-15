مصرع سائق في مشاجرة بسبب خط السير ببني سويف

تحرير:محمد حفيظ ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٧ م

جثة - أرشيفية

لقي سائق مصرعه، اليوم الإثنين، إثر مشاجرة مع آخر بطريق قرية "منشاة الحج" بدائرة مركز اهناسيا غرب محافظة بني سويف، بسبب الخلاف على عدم التزام أحدهما بخط السير. وتلقى اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مركز شرطة اهناسيا، يفيد بورود بلاغا من المستشفى المركزي، بوصول "حازم أ.ع.أ" 27 سنة، سائق، جثة هامدة، اثر مشاجرة بطريق قرية "منشاة الحج" بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات الأولية للرائد خالد مدحت، رئيس مباحث مركز شرطة اهناسيا، أن المتوقي لقي مصرعه، اثر مشاجرة مع "عمرو ر.م.ع" 27 سنة، سائق، بسبب الخلاف على أحقية كلا منهما، بأحد الركاب، وعدم الالتزام بخط السير، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث الجنائية