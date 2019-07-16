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تناول الشاي قبل النوم.. يخفف التوتر والأرق

الكافيين وحده كما هو موجود في القهوة، يمكن أن يعزز اليقظة والحدة العقلية وبمجرد أن يختفي تأثيره تقل الطاقة، ولكن في الشاي يوجد كل من الثيانين والكافيين
تحرير:فيروز ياسر ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
الشاي قبل النوم
الشاي قبل النوم
في نهاية اليوم تحتاج إلى الذهاب إلى السرير والنوم العميق بعيدا عن التفكير والأحلام المزعجة، ولكن ستكون هناك مشكلة في حالة مواجهتك للأرق أو اضطرابات النوم. وعلى الرغم من أن العديد من الأشخاص يختارون أدوية النوم دون وصفة طبية فإنها قد تحمل مجموعة متنوعة من الآثار الجانبية والخطيرة. وشرب الشاي الأخضر قبل النوم حل طبيعي لمشاكل نومك، والثيانين -حمض أميني موجود في الشاي الأخضر- قادر على اختراق حاجز الدم في الدماغ للتأثير على الناقلات العصبية، وفقا لما ذكره موقع DailyHealthPost.
الثيانين والدماغ الثيانين يعزز اليقظة العقلية حيث يشبه تركيبه الكيميائي هيكل الجلوتامات - حمض أميني يعمل ناقلا عصبيا محفزا في الدماغ- كما أنه يرتبط بسهولة بمستقبلات الجلوتامات العصبية وله نفس التأثير على الدماغ. الناقل العصبي يعدل قوة وسرعة المشابك بين الخلايا العصبية، وعلى الرغم من ارتباط هذا الناقل
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فوائد-بذور-الشيا

تقوية عظام الجنين.. أهمية بذور الشيا للحامل

نهتم كثيرًا بالمرأة الحامل خوفًا عليها من حدوث أي مضاعفات في أثناء فترة الحمل، وليس هي فقط بل جنينها أيضًا، فصحة الطفل من صحة الأم، لذا يجب تناول كل ما هو غني بالفيتامينات والمعادن الهامة التي تساعد في البناء الجيد للطفل، ومن أهم ما يحافظ على صحة المرأة الحامل بذور الشيا، فهي من الحبوب الكاملة التي يستطيع الجسم امتصاصها بسهولة، وفي نفس الوقت تمنحه قيمة غذائية عالية لأنها تحتوي على البروتين والكالسيوم ومضادات الأكسدة وأحماض أوميجا 3، نقلًا عن "healthline".
متلازمة-القولون العصبي

اللحوم الحمراء والألبان.. 6 أطعمة تسبب الإمساك

عند الإصابة باضطرابات في الجهاز الهضمي المتمثلة في التهاب القولون المزمن والإمساك والإسهال، نقوم ببعض العادات غير الصحية التي تؤدي إلى زيادة الالتهابات والآلام، بل إنها من المحتمل أن تؤدي إلى زيادة الانتفاخ والغازات، وبالنسبة للطعام يجب تفهم مشكلات المعدة في هذا التوقيت والبعد عما يثيرها، على سبيل المثال يجب تجنب الأرز الأبيض باعتباره من أكثر الأطعمة الغنية بمعدلات عالية من الكربوهيدرات، إضافة إلى الامتناع عن تناول اللحوم الحمراء، نقلًا عن "timesofindia".
أطعمة-تؤثر-على-نفسيتك

التونة والفشار.. أطعمة تؤثر على حالتك المزاجية

المواقف الحياتية تؤثر علينا بشكل كبير، فبعض المواقف نستطيع تحملها ولا تؤثر علينا، وفي ظروف أخرى تظهر عليك بعض الأعراض مثل الشعور بالتعب والإرهاق المزمن، إضافة إلى فقد القدرة على إنجاز الأعمال والقيام بالمهام اليومية، ولكن ليست الحياة فقط هي من تقوم بهذا الدور، فأثبتت العديد من الأبحاث أن الطعام أيضًا من المحتمل أن يؤثر عليك بطريقة سلبية أو إيجابية، فالبيتزا والأيس كريم والشوكولاتة من الأطعمة التي انتشر تأثيرها الرائع على الحالة المزاجية، وينصح بتناولها دائمًا بكميات معقولة، نقلًا عن "timesofindia".
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شرب-المياه

تخلصي من الماء الزائد في جسمك.. ركزي على البوتاسيوم

عند التخطيط للذهاب في سهرة أو لمقابلة شخص مقرب قد تشعرين بالانتفاخ وقتها، وبالتالي هناك عدم ارتياح يتسلل إليكِ بسبب مشكلة في الجهاز الهضمي، ولكن قد يكون هناك سبب آخر لوجود هذا الشعور بداخلك وهو زيادة مؤقتة في الماء بالجسم. بالطبع هناك تقلبات في الوزن تحدث من وقت لآخر، وهذا أمر طبيعي لكن هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تجعلك تحتفظين بالمياه، والأكثر شيوعا لها وجود الكثير من الملح. تنظم الكليتان كمية المياه التي يحتفظ بها جسمك، وتناول وجبة تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم ستجعل كليتيك تحتفظ بالماء لتخفيف مستوى الملح المرتفع.
الخضروات-المجمدة

هل الخضراوات المجمدة صحية؟ الفرق بينها وبين الطازجة

خلال مواسم بعض الخضراوات تلجئين غالبا إلى تخزين أنواع معينة قبل اختفائها من الأسواق، وبالتالي يمكنك تجميدها، وإذا لم يحالفك الحظ ولم تجدي الوقت الكافي لأخذ هذه الخطوة، إذن لا بد من شراء الخضراوات المجمدة من السوبر ماركت في حالة اشتهائها. هناك تساؤل حول الفوائد التي تحملها الخضراوات المجمدة، وذلك لانتشار بعض الأقاويل حول أنها تفقد جميع العناصر الغذائية، ولهذا يجب التدقيق على مدى الفوائد التي تحملها الخضراوات المجمدة ومعرفة الفرق بينها وبين الطازجة وفقا لما ذكره موقع Livestrong.com.
السمنة-في-النساء

دراسة: النساء على شكل كمثرى أكثر صحة من شكل التفاحة

السمنة مشكلة كبيرة تهدد النساء حول العالم، خاصة إن كانت الدهون تتجمع في منطقة الخصر، وكشفت دراسة أن النساء ذوات الجسم على شكل تفاحة في الغالب يعانين من نوبات قلبية وسكتات دماغية مثل النساء اللاتي لديهن أجسام على شكل الكمثرى. ويقول العلماء إن تخزين الدهون حول المعدة يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب، حتى عند النساء اللاتي يتمتعن بجسم رشيق ومناسب، وذلك لأن الدهون يتم تجمعها حول الأعضاء الرئيسية مثل الكبد والبنكرياس، وتطلق المواد الكيميائية الضارة في الدم التي يمكن أن تسبب أمراض القلب.
اكتئاب الرجال

لماذا يصعب على الرجال البحث عن العلاج النفسي؟

العلاج النفسي وصمة عار في كثير من المجتمعات، ووفقا للمؤسسة الأمريكية لمنع الانتحار، فإن نسبة انتحار الرجال أعلى من النساء، إذ وصلت إلى 3.54%، كما تشير تقارير الصحة العقلية إلى إصابة 6 ملايين رجل بالاكتئاب. ويكشف المعهد الوطني للإدمان عن أن الرجال أكثر عرضة مرتين لإساءة استخدام المخدرات من النساء، ويتم تصنيف الاكتئاب والتفكير في الانتحار سببا رئيسيا للوفاة بين الرجال، ومع ذلك لا يزالون أقل سعيا للحصول على علاج للصحة العقلية من النساء. وذلك وفقا لما ذكره موقع "Health line".
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