تناول الشاي قبل النوم.. يخفف التوتر والأرق

الكافيين وحده كما هو موجود في القهوة، يمكن أن يعزز اليقظة والحدة العقلية وبمجرد أن يختفي تأثيره تقل الطاقة، ولكن في الشاي يوجد كل من الثيانين والكافيين

تحرير:فيروز ياسر ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

الشاي قبل النوم

في نهاية اليوم تحتاج إلى الذهاب إلى السرير والنوم العميق بعيدا عن التفكير والأحلام المزعجة، ولكن ستكون هناك مشكلة في حالة مواجهتك للأرق أو اضطرابات النوم. وعلى الرغم من أن العديد من الأشخاص يختارون أدوية النوم دون وصفة طبية فإنها قد تحمل مجموعة متنوعة من الآثار الجانبية والخطيرة. وشرب الشاي الأخضر قبل النوم حل طبيعي لمشاكل نومك، والثيانين -حمض أميني موجود في الشاي الأخضر- قادر على اختراق حاجز الدم في الدماغ للتأثير على الناقلات العصبية، وفقا لما ذكره موقع DailyHealthPost.

الثيانين والدماغ الثيانين يعزز اليقظة العقلية حيث يشبه تركيبه الكيميائي هيكل الجلوتامات - حمض أميني يعمل ناقلا عصبيا محفزا في الدماغ- كما أنه يرتبط بسهولة بمستقبلات الجلوتامات العصبية وله نفس التأثير على الدماغ. الناقل العصبي يعدل قوة وسرعة المشابك بين الخلايا العصبية، وعلى الرغم من ارتباط هذا الناقل