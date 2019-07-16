تناول الشاي قبل النوم.. يخفف التوتر والأرق

الكافيين وحده كما هو موجود في القهوة، يمكن أن يعزز اليقظة والحدة العقلية وبمجرد أن يختفي تأثيره تقل الطاقة، ولكن في الشاي يوجد كل من الثيانين والكافيين
في نهاية اليوم تحتاج إلى الذهاب إلى السرير والنوم العميق بعيدا عن التفكير والأحلام المزعجة، ولكن ستكون هناك مشكلة في حالة مواجهتك للأرق أو اضطرابات النوم.
وعلى الرغم من أن العديد من الأشخاص يختارون أدوية النوم دون وصفة طبية فإنها قد تحمل مجموعة متنوعة من الآثار الجانبية والخطيرة.
وشرب الشاي الأخضر قبل النوم حل طبيعي لمشاكل نومك، والثيانين -حمض أميني موجود في الشاي الأخضر- قادر على اختراق حاجز الدم في الدماغ للتأثير على الناقلات العصبية، وفقا لما ذكره موقع DailyHealthPost.
الثيانين والدماغ
الثيانين يعزز اليقظة العقلية حيث يشبه تركيبه الكيميائي هيكل الجلوتامات - حمض أميني يعمل ناقلا عصبيا محفزا في الدماغ- كما أنه يرتبط بسهولة بمستقبلات الجلوتامات العصبية وله نفس التأثير على الدماغ.
الناقل العصبي يعدل قوة وسرعة المشابك بين الخلايا العصبية، وعلى الرغم من ارتباط هذا الناقل
الثيانين والدماغ
الثيانين يعزز اليقظة العقلية حيث يشبه تركيبه الكيميائي هيكل الجلوتامات - حمض أميني يعمل ناقلا عصبيا محفزا في الدماغ- كما أنه يرتبط بسهولة بمستقبلات الجلوتامات العصبية وله نفس التأثير على الدماغ.
الناقل العصبي يعدل قوة وسرعة المشابك بين الخلايا العصبية، وعلى الرغم من ارتباط هذا الناقل بالجلوتامات، فإن الثيانين يمنع نقلها.
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في أثناء إثارة النشاط العصبي، يقلل الثيانين من القلق والإجهاد عن طريق زيادة هرمونات السيروتونين والدوبامين وحمض حمض جاما -أمينوبيوتيريك في الدماغ.
جاما هو هرمون مسؤول عن تخفيف مشاعر الخوف أو القلق، والسيروتونين هرمون يمنع القلق الذي يؤثر على الحالة المزاجية ويشارك في عملية النوم، والدوبامين هرمون مسؤول عن مشاعر السعادة والرفاهية.
كما أن الأدوية المطورة لعلاج القلق والاكتئاب تسد بشكل صناعي بعض الهرمونات المسؤولة عن التوتر والقلق مع تشجيع إنتاج الجاما والسيروتونين والدوبامين.
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ومن ناحية أخرى، يحفز الثيانين موجات الدماغ ألفا لتحسين الاسترخاء وتقليل القلق وتعزيز الهدوء، كما أنه يحفز الإدراك والذاكرة دون زيادة ضغط الدم والإجهاد.
المواد الكيميائية في الشاي
يحتوي الشاي الأسود والأخضر والأبيض والأصفر على الثيانين، وعلى الرغم أن هذا العنصر يأتي من نفس النبات، فإنه تتم معالجته بشكل مختلف لتطوير النكهة ومحتوى الكافيين.
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الكافيين وحده كما هو موجود في القهوة، يمكن أن يعزز اليقظة والحدة العقلية وبمجرد أن يختفي تأثيره تقل الطاقة، ولكن في الشاي يوجد كل من الثيانين والكافيين، حيث يتم موازنة التحفيز العصبي للكافيين عن طريق تهدئة الهرمونات التي يحفزها الثيانين.
ووجدت الأبحاث التي أجريت على الآثار المعرفية والمزاجية عند دمج الثيانين والكافيين معا أن الأداء العقلي تحسن بشكل أفضل وقلل من التعب الذهني مقارنة بالكافيين وحده.
كما ثبت أن الشاي يرفع درجة حرارة الجلد إلى مستوى أعلى، ويقلل من استجابات الإجهاد الفسيولوجي ويزيد من معدلات الاسترخاء عند مقارنته بالقهوة أو المشروبات الأخرى.
تناول الشاي الأخضر قبل النوم
أظهرت الدراسات أن الثيانين فعال للحصول على ليلة هادئة وتحفيز النوم، لتستيقظ أكثر انتعاشا، كما أن هناك أسبابا أخرى تجعلك تتناول الشاي الأخضر قبل النوم:
1- يشفي قرحة المعدة عن طريق دعم وظيفة مضادات الأكسدة.
2- يقتل الخلايا السرطانية ويمنع نمو الورم.
3- يقلل من أعراض مرضى الفصام.
4- يمنع السكتة الدماغية والنزيف الدماغي.
5- يحمي الجهاز العصبي المركزي من الأكسدة، مع ما يترتب على ذلك من الوقاية أو الحد من الأمراض التنكسية العصبية مثل مرض هنتنجتون.
الثيانين متاح كمكمل ويعمل على الحد من التوتر وكوسيلة مساعدة للنوم، ولكن مشكلة المكملات الغذائية هي أنها غالبًا لا توجد طريقة لقياس فعاليتها الحقيقية، لذا من الأفضل شرب الشاي.