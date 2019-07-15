مُزارع يُنهي حياة عم زوجته بـ«مّنجل» في الشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠١ م

سيارة إسعاف

?أنهى مُزارع من قرية «الاتحاد» القريبة من منطقة «كوبري سليم» التابعة لدائرة مركز شرطة صان الحجر بمحافظة الشرقية، حياة عم زوجته، اليوم الإثنين؛ بعدما استعان بشقيقه وقتل المجني عليه بتسديد عدة طعنات بواسطة «مّنجل» زراعي، كان بحوزته، وذلك إثر خلافات أسرية سببها خلافًا مع زوجته، فيما جرى الجثة على الجثة بمشرحة مستشفى «الحسينية» المركزي، تحت تصرف نيابة الحسينية العامة، برئاسة المستشار محمد جاد، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات لشمال الشرقية.

البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من مستشفى «الحسينية» المركزي، بوصول المدعو «أنور.ع.ع.أ» 49 عامًا، عامل زراعي، مُقيم بناحية «الاتحاد» القريبة من منطقة «كوبري سليم» بدائرة مركز شرطة صان الحجر، جثة هامدة، متأثرصا