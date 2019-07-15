رياضة

كيف تفوق ماني ومحرز على محمد صلاح في أرض الكنانة؟

كانت أصابع الاتهام توجه دائمًا إلى ساديو ماني بعدم معاونة محمد صلاح على التألق مع ليفربول بداعى الأنانية وعدم التمرير له في مباريات ليفربول إلا أن الوضع تغير تمامًا
تحرير:أحمد سيد ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠١ م
ماني ومحرز
ماني ومحرز
قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية 2019، انتظرت مصر نجمًا أوحد فى البطولة، وهو محمد صلاح، حيث كان يُنظر إلى منتخب مصر كأقوى مرشح للفوز بها، وتحقيق النجمة الثامنة، إلا أنه ما بين علامة كاملة بأداء ناقص، وأداء باهت، خرج المنتخب الوطني بشكل مهين أمام جنوب إفريقيا، في المباراة التي جمعت بينهما بدور الـ16 بالبطولة، وهو ما كان بمثابة المفاجأة والصدمة لعشاق الكرة المصرية، في الوقت الذي قاد فيه رياض محرز نجم الجزائر ومانشستر سيتي الإنجليزي، وساديو ماني، نجم منتخب السنغال وليفربول الإنجليزي، منتخبي بلديهما إلى نهائى البطولة الأغلى في إفريقيا.
رياض محرز وساديو ماني وضعا محمد صلاح، نجم الفراعنة وليفربول، فى موقف صعب أمام الجماهير المصرية بعد تألقهما فى أمم إفريقيا، حيث قدم الثنائى مستويات رائعة مع منتخبى بلديهما، حيث أثبت الأول أنه «الحصان الرابح» لمحاربي الصحراء، ولعل مباراة نيجيريا أظهرت تفوق لاعب مانشستر سيتى، بعدما قاد منتخبه
اقرأ المزيد
الجزائر-ونيجيريا (2)

حفيظ دراجي: «فرحتنا بالفوز لم تكتمل»

وجه حفيظ دراجي، المعلق الرياضي الجزائري، تعازيه لشعب بلاده بعد وفاة 7 مواطنين في بلدة سيدي عبد العزيز بولاية جيجل شرقي الجزائر، خلال الاحتفالات بتأهل محاربي الصحراء لنهائي كأس الأمم الإفريقية 2019. وكتب حفيظ دراجي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل تويتر :"فرحة ما تمت.. فرحتنا بتأهل منتخبا الوطني إلى نهائي الكان لم تكتمل بسبب وفاة سبعة مواطنين في ولاية جيجل إثر حادث مرور أليم وهم يحتفلون بالتأهل ليلا.. تعازي الأخوية لأسر الضحايا وأبناء شعبنا وتمنياتنا بالشفاء لكل المصابين يارب، إنا لله وإنا إليه راجعون".
هيرفي-رونار

هيرفي رينارد يستقيل من تدريب منتخب المغرب

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، استقالته من تدريب منتخب المغرب، اليوم الاثنين، وذلك حسبما أفادت قناة الرياضية المغربية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وودع المنتخب المغربي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، المقامة في مصر حتى 19 من الشهر الجاري، من دور الستة عشر بعد خسارته المفاجئة من منتخب بنين بنتيجة 1- 4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في كبرى مفاجآت البطولة الأكبر في القارة السمراء، والتي شهدت إهدار نجم المغرب حكيم زياش ضربة جزاء في اللحظات الأخيرة من المباراة.
نور الشربيني (6)

بطلة مصر في الإسكواش تروي أعظم لحظات حياتها

سلطت نور الشربيني، لاعبة المنتخب الوطني للإسكواش، على أغلى أيام حياتها، منذ بداية مسيرتها في مشوار اللعبة، حيث كتبت نور، عبر صفحتها على موقع التواصل فيسبوك، اليوم الاثنين: "30 أبريل 2016 من أغلى الأيام في حياتي، بسبب التتويج بلقب بطولة العالم في ماليزيا وكنت وقتها أصغر لاعبة تفوز باللقب في التاريخ بعمر 20 عامًا، وخضت مواجهة قوية ضد الإنجليزية لورا ماسارو في النهائي، وتأخرت 0-2 في الأشواط، لكني تمكنت من العودة والفوز بنتيجة 3-2 وحصد أول بطولة عالم سيدات لمصر".
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد-صلاح

عمرو أديب: الجمهور نزع من صلاح لقب فخر العرب

فتح الإعلامي عمرو أديب النار على بعض الجماهير، التي هاجمت محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، خلال الساعات الماضية، بعد وصول الجزائر بقيادة رياض محرز نجم مانشستر سيتي، والسنغال بقيادة ساديو ماني نجم الريدز، إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية. وكتب عمرو أديب، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل تويتر: "بعض الجمهور غدار وقليل الأصل قرر يبيع صلاح في ثوانى، وأن ينزع منه لقب فخر العرب، ناس حقيقى مالهاش أمان، من كام يوم كان ابن مصر وأمل مصر.. الجمهور المحترم يقف جنب ابنه في الحلوة والمرة، مش يوم أه ويوم لا.. فعلا قمة الهبل والتوحش".
مباراة-مصر-وغينيا-تصوير-سامح-أبو-حسن‎ (6)

فوارق ضخمة في القيمة السوقية بين مصر وزيمبابوي

تتجه الأنظار اليوم الجمعة صوب استاد القاهرة الذي سيكون مسرحًا للمباراة الافتتاحية لكأس الأمم الإفريقية، التي ستجمع بين المنتخب الوطني وزيمبابوي في تمام الساعة العاشرة مساء، وإلى جانب الفوارق التاريخية الكبيرة بين المنتخبين، هناك فارق كبير في القيمة السوقية لكل منتخب، حيث تبلغ قيمة زيمبابوي 20,65 مليون يورو، بينما تبلغ قيمة الفراعنة 196,2 مليون يورو، حسب أرقام موقع "ترانسفير ماركت"، وفي قائمة منتخب زيمبابوي، نجد أن هناك 6 لاعبين فقط تتخطى قيمتهم حاجز المليون يورو، وهم الظهير الأيمن تينداي داريكوا لاعب نوتنجهام فورست بقمية 1,5 مليون يورو.
توت- تميمة-كأس-امم -فريقيا‎ (3)

ضربة البداية.. مصر تقص شريط كان 2019 أمام زيمبابوي

يستهل الفراعنة مشوارهم في كأس الأمم الإفريقية اليوم الجمعة بمواجهة منتخب زيمبابوي في المباراة الافتتاحية للبطولة في تمام الساعة العاشرة مساء على استاد القاهرة، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كلا من الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وسبق أن تواجه المنتخبان في 14 مواجهة سابقة، حققت خلالها مصر الانتصار في 8 مباريات وتعادلا في 4 لقاءات، وفازت زيمبابوي بمواجهتين، ولم يتواجه المنتخبان في نهائيات كأس الأمم الإفريقية سوى مرة واحدة فقط، وكان ذلك في دور المجموعات في نسخة تونس عام 2004.
منتخب-الجزائر-2010

بوقرة: بلماضي الشخص المناسب لمنتخب الجزائر

صرح الدولي الجزائري السابق مجيد بوقرة أن الدولي المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني يعد من أفضل 10 لاعبين في العالم وأن جميع الأنظار ستتجه إليه خلال مشوار الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي ستنطلق غدًا الجمعة بمباراة مصر وزيمبابوي، حيث قال بوقرة في تصريحات صحفية إن الأنظار ستكون على بطولة إفريقيا بسبب محمد صلاح الفائز بدوري أبطال أوروبا. وأكد بوقرة أن رياض محرز سيكون مثل محمد صلاح محط أنظار عشاق كرة القدم في العالم وإفريقيا وأن خط هجوم ثعالب الصحراء هو أقوى الخطوط بسبب تميزه بوجود ثلاثة لاعبين من طراز عال.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org