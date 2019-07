هيرفي رينارد يستقيل من تدريب منتخب المغرب

١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٢ م

هيرفي رينارد

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، استقالته من تدريب منتخب المغرب، اليوم الاثنين، وذلك حسبما أفادت قناة الرياضية المغربية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وودع المنتخب المغربي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، المقامة في مصر حتى 19 من الشهر الجاري، من دور الستة عشر بعد خسارته المفاجئة من منتخب بنين بنتيجة 1- 4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في كبرى مفاجآت البطولة الأكبر في القارة السمراء، والتي شهدت إهدار نجم المغرب حكيم زياش ضربة جزاء في اللحظات الأخيرة من المباراة.

وكانت تقارير صحفية مغربية، قد كشفت أن البوسني وحيد حليلوزيتش المدير الفني السابق لمنتخب الجزائر والحالي لفريق نانت الفرنسي هو أقوى المرشحين لقيادة منتخب أسود الأطلسي خلال الفترة المقبلة، خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد. Breaking news. Hervé Renard resigns as head coach of the Moroccan national team@Herve_Renard_HR