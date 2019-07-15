رياضة

هيرفي رينارد يستقيل من تدريب منتخب المغرب

١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٢ م
هيرفي رينارد
هيرفي رينارد
أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، استقالته من تدريب منتخب المغرب، اليوم الاثنين، وذلك حسبما أفادت قناة الرياضية المغربية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وودع المنتخب المغربي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، المقامة في مصر حتى 19 من الشهر الجاري، من دور الستة عشر بعد خسارته المفاجئة من منتخب بنين بنتيجة 1- 4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في كبرى مفاجآت البطولة الأكبر في القارة السمراء، والتي شهدت إهدار نجم المغرب حكيم زياش ضربة جزاء في اللحظات الأخيرة من المباراة.
وكانت تقارير صحفية مغربية، قد كشفت أن البوسني وحيد حليلوزيتش المدير الفني السابق لمنتخب الجزائر والحالي لفريق نانت الفرنسي هو أقوى المرشحين لقيادة منتخب أسود الأطلسي خلال الفترة المقبلة، خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد. Breaking news. Hervé Renard resigns as head coach of the Moroccan national team@Herve_Renard_HR
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حفيظ دراجي: «فرحتنا بالفوز لم تكتمل»

وجه حفيظ دراجي، المعلق الرياضي الجزائري، تعازيه لشعب بلاده بعد وفاة 7 مواطنين في بلدة سيدي عبد العزيز بولاية جيجل شرقي الجزائر، خلال الاحتفالات بتأهل محاربي الصحراء لنهائي كأس الأمم الإفريقية 2019. وكتب حفيظ دراجي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل تويتر :"فرحة ما تمت.. فرحتنا بتأهل منتخبا الوطني إلى نهائي الكان لم تكتمل بسبب وفاة سبعة مواطنين في ولاية جيجل إثر حادث مرور أليم وهم يحتفلون بالتأهل ليلا.. تعازي الأخوية لأسر الضحايا وأبناء شعبنا وتمنياتنا بالشفاء لكل المصابين يارب، إنا لله وإنا إليه راجعون".
ساديو مانى مع رياض محرز

كيف تفوق ماني ومحرز على محمد صلاح في أرض الكنانة؟

قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية 2019، انتظرت مصر نجمًا أوحد فى البطولة، وهو محمد صلاح، حيث كان يُنظر إلى منتخب مصر كأقوى مرشح للفوز بها، وتحقيق النجمة الثامنة، إلا أنه ما بين علامة كاملة بأداء ناقص، وأداء باهت، خرج المنتخب الوطني بشكل مهين أمام جنوب إفريقيا، في المباراة التي جمعت بينهما بدور الـ16 بالبطولة، وهو ما كان بمثابة المفاجأة والصدمة لعشاق الكرة المصرية، في الوقت الذي قاد فيه رياض محرز نجم الجزائر ومانشستر سيتي الإنجليزي، وساديو ماني، نجم منتخب السنغال وليفربول الإنجليزي، منتخبي بلديهما إلى نهائى البطولة الأغلى في إفريقيا.
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بطلة مصر في الإسكواش تروي أعظم لحظات حياتها

سلطت نور الشربيني، لاعبة المنتخب الوطني للإسكواش، على أغلى أيام حياتها، منذ بداية مسيرتها في مشوار اللعبة، حيث كتبت نور، عبر صفحتها على موقع التواصل فيسبوك، اليوم الاثنين: "30 أبريل 2016 من أغلى الأيام في حياتي، بسبب التتويج بلقب بطولة العالم في ماليزيا وكنت وقتها أصغر لاعبة تفوز باللقب في التاريخ بعمر 20 عامًا، وخضت مواجهة قوية ضد الإنجليزية لورا ماسارو في النهائي، وتأخرت 0-2 في الأشواط، لكني تمكنت من العودة والفوز بنتيجة 3-2 وحصد أول بطولة عالم سيدات لمصر".
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أمونيكي: هذه ميزة لعب أمم إفريقيا في مصر

تحدث إيمانويل أمونيكي، المدير الفني لمنتخب تنزانيا، عن مواجهة السنغال في الجولة الأولى من منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.
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كان 2019.. أرقام لا تفوتك من فوز مصر على زيمبابوي

افتتح المنتخب الوطني مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز هزيل على نظيره الزيمبابوي بهدف دون رد، باللقاء الذي جمعهما بإستاد القاهرة بحضور 75 ألف مشجع، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة، سجل هدف المباراة الوحيد محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وذلك بعد حفل امتد لـ17 دقيقة، وأثبتت خلاله مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية، ونستعرض في ما يلي أرقاما من اللقاء.
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صحف المغرب.. بين الافتتاح الأسطوري والفوز الباهت

افتتح المنتخب الوطني مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز هزيل على نظيره الزيمبابوي بهدف دون رد، باللقاء الذي جمعهما بإستاد القاهرة بحضور 75 ألف مشجع، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة، سجل هدف المباراة الوحيد محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وذلك بعد حفل امتد لـ17 دقيقة، وأثبتت خلاله مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية، ونستعرض في ما يلي ماذا قالت الصحف المغربية؟
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انتصار الفراعنة والافتتاح في عيون الصحف التونسية

افتتح المنتخب الوطني مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز هزيل على نظيره الزيمبابوي بهدف دون رد، باللقاء الذي جمعهما بإستاد القاهرة بحضور 75 ألف مشجع، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة، سجل هدف المباراة الوحيد محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وذلك بعد حفل امتد لـ17 دقيقة، وأثبتت خلاله مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية، ونستعرض في ما يلي ماذا قالت الصحف التونسية؟
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