هيرفي رينارد يستقيل من تدريب منتخب المغرب
١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٢ م
هيرفي رينارد
أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، استقالته من تدريب منتخب المغرب، اليوم الاثنين، وذلك حسبما أفادت قناة الرياضية المغربية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وودع المنتخب المغربي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، المقامة في مصر حتى 19 من الشهر الجاري، من دور الستة عشر بعد خسارته المفاجئة من منتخب بنين بنتيجة 1- 4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في كبرى مفاجآت البطولة الأكبر في القارة السمراء، والتي شهدت إهدار نجم المغرب حكيم زياش ضربة جزاء في اللحظات الأخيرة من المباراة.
وكانت تقارير صحفية مغربية، قد كشفت أن البوسني وحيد حليلوزيتش المدير الفني السابق لمنتخب الجزائر والحالي لفريق نانت الفرنسي هو أقوى المرشحين لقيادة منتخب أسود الأطلسي خلال الفترة المقبلة، خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد.
Breaking news. Hervé Renard resigns as head coach of the Moroccan national team@Herve_Renard_HR
وكانت تقارير صحفية مغربية، قد كشفت أن البوسني وحيد حليلوزيتش المدير الفني السابق لمنتخب الجزائر والحالي لفريق نانت الفرنسي هو أقوى المرشحين لقيادة منتخب أسود الأطلسي خلال الفترة المقبلة، خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد.
في المقابل اقترب رينارد من قيادة منتخب السعودية خلال الفترة المقبلة، حيث قالت صحيفة الرياضية السعودية، إن المدرب الفرنسي دخل اهتمام الاتحاد السعودي، بعد تضاؤل فرص المدربين المرشحين من قبل مجلس إدارة اتحاد القدم السابق، منذ انتهاء عقد الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، نهاية يناير الماضي، وتحديدًا بعد نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات.