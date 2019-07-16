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اللحوم الحمراء والألبان.. 6 أطعمة تسبب الإمساك

تحتوي المكرونة والبطاطس المقلية، وهما من ضمن الوجبات السريعة على معدلات منخفضة من الألياف الغذائية، ونسبة كبيرة من الدهون غير الصحية، لذا يجب تجنبهما قدر الإمكان
تحرير:إسراء سليمان ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
أسباب الإمساك
أسباب الإمساك
عند الإصابة باضطرابات في الجهاز الهضمي المتمثلة في التهاب القولون المزمن والإمساك والإسهال، نقوم ببعض العادات غير الصحية التي تؤدي إلى زيادة الالتهابات والآلام، بل إنها من المحتمل أن تؤدي إلى زيادة الانتفاخ والغازات، وبالنسبة للطعام يجب تفهم مشكلات المعدة في هذا التوقيت والبعد عما يثيرها، على سبيل المثال يجب تجنب الأرز الأبيض باعتباره من أكثر الأطعمة الغنية بمعدلات عالية من الكربوهيدرات، إضافة إلى الامتناع عن تناول اللحوم الحمراء، نقلًا عن "timesofindia".
تتمثل وظائف القولون الأساسية في امتصاص المياه من بقايا الطعام في أثناء عملية الهضم، لذا عند حدوث أي خلل به تكون عملية الهضم مصحوبة بآلام، أو تتسبب في حدوث إمساك، فإذا كنت تشعر بهذه الأعراض يجب تجنب بعض الأطعمة، وما يلي قائمة بما يجب أن تمتنع عنه في أثناء إصابتك بمثل هذه الاضطرابات: 1- الأرز الأبيض أحد
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التونة والفشار.. أطعمة تؤثر على حالتك المزاجية

المواقف الحياتية تؤثر علينا بشكل كبير، فبعض المواقف نستطيع تحملها ولا تؤثر علينا، وفي ظروف أخرى تظهر عليك بعض الأعراض مثل الشعور بالتعب والإرهاق المزمن، إضافة إلى فقد القدرة على إنجاز الأعمال والقيام بالمهام اليومية، ولكن ليست الحياة فقط هي من تقوم بهذا الدور، فأثبتت العديد من الأبحاث أن الطعام أيضًا من المحتمل أن يؤثر عليك بطريقة سلبية أو إيجابية، فالبيتزا والأيس كريم والشوكولاتة من الأطعمة التي انتشر تأثيرها الرائع على الحالة المزاجية، وينصح بتناولها دائمًا بكميات معقولة، نقلًا عن "timesofindia".
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فوائد الشاي الأسود.. يقلل من خطر الشلل الرعاش

يعتبر الشاي أكثر المشروبات استهلاكًا في جميع أنحاء العالم. يبدأ جميع سكان العالم بشرب كوب من الشاي. يعمل الشاي على تنبيه حواسك وينعش حالتك المزاجية. هناك أشخاص مدمنون مشروب الشاي ولا يمكنهم الاستغناء عن كوب منه كل صباح. الشاي الأسود هو أكثر المشروبات شيوعا بين الجماهير، ذلك لأن الشاي الأسود غني بالمواد المضادة للأكسدة التي تسمى البوليفينول، والتي تحمي الخلايا البشرية من أنواع مختلفة من السرطانات. يحتوي الشاي على مضادات أكسدة، ما يمنحه مزايا فريدة من حيث اللون والنكهة وفوائده الصحية.
السمنة-في-النساء

كيف تؤثر السمنة في جميع أجزاء الجسم؟

السمنة هي حالة طبية تحدث عندما يحمل الشخص وزنا زائدا أو كثرة الدهون في الجسم، ما قد يؤثر فى صحته، ويقترح الطبيب عادةً أن الشخص يعاني من السمنة إذا كان لديه مؤشر كتلة جسم مرتفع، وهي واحدة من كبرى المشكلات الصحية في العالم، حيث ترتبط بالعديد من الحالات ذات الصلة والمعروفة باسم متلازمة التمثيل الغذائي وتشمل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة السكر في الدم وضعف الدهون في الدم، فالأشخاص الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع 2، مقارنة بأولئك الذين وزنهم في المعدل الطبيعي.
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