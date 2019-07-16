اللحوم الحمراء والألبان.. 6 أطعمة تسبب الإمساك

تحتوي المكرونة والبطاطس المقلية، وهما من ضمن الوجبات السريعة على معدلات منخفضة من الألياف الغذائية، ونسبة كبيرة من الدهون غير الصحية، لذا يجب تجنبهما قدر الإمكان

تحرير:إسراء سليمان ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

أسباب الإمساك

عند الإصابة باضطرابات في الجهاز الهضمي المتمثلة في التهاب القولون المزمن والإمساك والإسهال، نقوم ببعض العادات غير الصحية التي تؤدي إلى زيادة الالتهابات والآلام، بل إنها من المحتمل أن تؤدي إلى زيادة الانتفاخ والغازات، وبالنسبة للطعام يجب تفهم مشكلات المعدة في هذا التوقيت والبعد عما يثيرها، على سبيل المثال يجب تجنب الأرز الأبيض باعتباره من أكثر الأطعمة الغنية بمعدلات عالية من الكربوهيدرات، إضافة إلى الامتناع عن تناول اللحوم الحمراء، نقلًا عن "timesofindia".

تتمثل وظائف القولون الأساسية في امتصاص المياه من بقايا الطعام في أثناء عملية الهضم، لذا عند حدوث أي خلل به تكون عملية الهضم مصحوبة بآلام، أو تتسبب في حدوث إمساك، فإذا كنت تشعر بهذه الأعراض يجب تجنب بعض الأطعمة، وما يلي قائمة بما يجب أن تمتنع عنه في أثناء إصابتك بمثل هذه الاضطرابات: 1- الأرز الأبيض أحد