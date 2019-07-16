اللحوم الحمراء والألبان.. 6 أطعمة تسبب الإمساك

تحتوي المكرونة والبطاطس المقلية، وهما من ضمن الوجبات السريعة على معدلات منخفضة من الألياف الغذائية، ونسبة كبيرة من الدهون غير الصحية، لذا يجب تجنبهما قدر الإمكان
عند الإصابة باضطرابات في الجهاز الهضمي المتمثلة في التهاب القولون المزمن والإمساك والإسهال، نقوم ببعض العادات غير الصحية التي تؤدي إلى زيادة الالتهابات والآلام، بل إنها من المحتمل أن تؤدي إلى زيادة الانتفاخ والغازات، وبالنسبة للطعام يجب تفهم مشكلات المعدة في هذا التوقيت والبعد عما يثيرها، على سبيل المثال يجب تجنب الأرز الأبيض باعتباره من أكثر الأطعمة الغنية بمعدلات عالية من الكربوهيدرات، إضافة إلى الامتناع عن تناول اللحوم الحمراء، نقلًا عن "timesofindia".
تتمثل وظائف القولون الأساسية في امتصاص المياه من بقايا الطعام في أثناء عملية الهضم، لذا عند حدوث أي خلل به تكون عملية الهضم مصحوبة بآلام، أو تتسبب في حدوث إمساك، فإذا كنت تشعر بهذه الأعراض يجب تجنب بعض الأطعمة، وما يلي قائمة بما يجب أن تمتنع عنه في أثناء إصابتك بمثل هذه الاضطرابات:
1- الأرز الأبيض
أحد
تتمثل وظائف القولون الأساسية في امتصاص المياه من بقايا الطعام في أثناء عملية الهضم، لذا عند حدوث أي خلل به تكون عملية الهضم مصحوبة بآلام، أو تتسبب في حدوث إمساك، فإذا كنت تشعر بهذه الأعراض يجب تجنب بعض الأطعمة، وما يلي قائمة بما يجب أن تمتنع عنه في أثناء إصابتك بمثل هذه الاضطرابات:
1- الأرز الأبيض
أحد الأطعمة الأساسية في كل بيت من البيوت العربية هو الأرز الأبيض والخبز، ستجد أن وجبة الغداء لا تخلو من هذه المكونات، ويقال دائمًا إن الأرز الأبيض يتم معالجته أكثر من الأرز البني، ويمكن أن تتغير هذه المقولة سريعًا عندما تهاجمك التهابات وآلام المعدة، فعند زراعة الأرز الأبيض وإدخاله في مراحل المعالجة يتم إزالة نصف العناصر الغذائية منه، ولهذا السبب فهو يعتبر أحد الأسباب المؤدية إلى الإمساك، لذا ينصح بتناول الأرز البني للحصول على أكبر قدر من الألياف الغذائية، ولكن هذا لن يمحو حقيقة أن الأرز الأبيض يحتوي على كمية من الألياف، ولكن الأمر كله متعلق بحدوث مشكلات في المعدة.
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2- الخبز الأبيض
يساعد خبز الحبوب الكاملة على التخفيف من الإمساك، بينما يزيد الخبز الأبيض من الشعور بالآلام؛ وذلك لأن الدقيق الأبيض لا يحتوي على أي ألياف غذائية، فمثل هذه الأطعمة لا تتحملها المعدة؛ لاحتوائها على نسبة كبيرة من النشا.
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3- اللحوم الحمراء
تحتوي الأبقار التي تتم تغذيتها بشكل تقليدي على بروتين ودهون غير صحية، وبالتالي تسهم بشكل كبير في حدوث إمساك، بجانب أنها تحتوي على معدلات عالية من الدهون، فهي غنية أيضًا ببروتينات يصعب هضمها، إضافة إلى وجود معدن الحديد الذي يتسبب في الإمساك عند زيادة استهلاكه، لذا يجب التقليل من تناولها.
4- الأطعمة المجمدة
تبدو هذه الأطعمة مناسبة لمن يرغبون في تحضير سريع للطعام، ولكن نادرًا ما يكون لديها عناصر عذائية مفيدة مقارنة بالأطعمة التي تحضرها بنفسك، وبالتالي هذا يضعها على قائمة الأطعمة التي تسبب الإمساك، كما أن الأطعمة المجمدة تحتوي عادة على معدلات عالية من الصوديوم، الذي يخزن الماء لتخفيف الملح، ويمنعه من دفع الفضلات خارج الجسم.
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5- الوجبات السريعة
تحتوي المكرونة والبطاطس المقلية، وهما من ضمن الوجبات السريعة على معدلات منخفضة من الألياف الغذائية، ونسبة كبيرة من الدهون غير الصحية، حيث تسهم في الإصابة بالإمساك عند استهلاكها بكميات كبيرة، فمن المعروف أن الوجبات السريعة "الدليفري" غير غنية بقيمة غذائية عالية، لذا حاول أن تحضر هذه الوجبات في المنزل لكي تكون صحية، ولحماية نفسك أيضًا من اضطرابات الجهاز الهضمي المزعجة.
6- منتجات الألبان
عند استهلاك منتجات الألبان مثل اللبن والجبنة والزبادي والآيس كريم بكميات كبيرة، سيؤدي إلى الإصابة بالإمساك لدى كثير من الأشخاص، حيث يزيد اللاكتوز في كل منها من الانتفاخ والغازات.
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