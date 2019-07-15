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سرقة وبيع.. الوجه الآخر لتحدي الشيخوخة «face app»

سرقة المعلومات والبيانات الشخصية وبيعها أبرز المخاطر.. حجاج: face App من أدوات حروب الجيل الرابع.. الخولي: تُسرق المعلومات بموافقة المستخدم.. غيريان: معدلات الأمان منعدمة
تحرير:مؤمن عبد اللاه ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٤ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
48 ساعة كانت كفيلة بغزو تطبيق «face app» أو تحدي الشيخوخة كما تطلق عليه جميع مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك، تويتر، إنستجرام»، إذ تسابق رواد هذه المواقع ونجوم الفن والرياضة فى تجربة هذا التطبيق ونشر صورهم فى سن الشيخوخة من قبيل التهكم على مستقبلهم. انتشار التطبيق بسرعة البرق دفع خبراء أمن المعلومات والتكنولوجيا إلى التحذير من استخدام هذا التطبيق لأنه يمثل خطورة كبيرة عليهم، إذ تقوم الشركة بالولوج إلى الصور الشخصية والمواد المحفوظة على الهاتف من خلال هذا التطبيق لوجود عدة ثغرات أمنية، ومن ثم انتهاك الخصوصية وإفشاء البيانات بهذا التطبيق.
 طبيعة التطبيق «face app» عبارة عن تطبيق يتم تحميله على الهواتف المحمولة من خلال برامج «google play» أو «app store»، ويحمل اسم «face app»، ويتم وضع صور الأشخاص عليه، ما يجعلك تشاهدهم في سن الشيخوخة. (اقرأ أيضا: «face app» يغزو السوشيال
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البرلمان يوافق نهائيا على قانون المحاكم الاقتصادية

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، نهائيا بأغلبية ثلثي أعضائه (على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008) وجاء مشروع القانون كالآتي، المادة الثانية: تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى.
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نهائيا.. مجلس النواب يوافق على قانون العمل الأهلي

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الإثنين، على قانون الجمعيات الأهلية، بعدما استعرض عددا من طلبات إعادة المداولة على بعض المواد، وكذلك مناقشة رد مجلس الدولة حول القانون، وحدد القانون الذي وافق البرلمان على مجموع مواد في جلسة استمرت 6 ساعات، أمس الأحد، شروط إنشاء الجمعيات الأهلية وكيفية اختيار مجلس إدارتها، كما سمح للأجانب بإنشاء جمعيات، بينما حرم الجهات الإرهابية. وأقر البرلمان، برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على أموال الجمعيات الأهلية، كما تم الإقرار بحظر السماح لها بالمضاربة بالأموال.
التدخين-يدمر-العين

دار الإفتاء تجيز نقل القرنية من المتوفى: وهذه الشروط

أكدت دار الإفتاء، اليوم الاثنين، أنه يجوز شرعا نقل وزرع قرنيّة من متوفى إلى شخص حي مصاب، مشددة على أن الأمر مباح شرعا ولكن بشروط واعتبارات شرعية. وأضافت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن ذلك النقل مشروط بتوافر ما يبعد هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان الذي كرمه الله تعالى، وتنأى به عن أن يتحول إلى قطع غيار تباع وتشترى، بل يكون هذا من باب إحياء النفس الوارد في قوله تعالى: وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا [المائدة: 32].
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البرلمان يرفض رفع الحصانة عن نائبين لشبهة الكيدية

بعد تأخر استمر ما يقرب من الساعتين بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، بدأ الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، ورفض البرلمان خلال الجلسة رفع الحصانة عن النائبين محمد عمارة ورانيا السادات، إذ رفض الأعضاء مجلس النواب، رفع الحصانة عن النائب محمد محمود عمارة المقدم من النائب العام بسبب لتحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 28781 لسنة 2018 جنح الدلنجات، وذلك للكيدية، وتضمنت القضية بلاغ الشرطة ضد النائب لتعديه على اللجنة المشكلة في المحضر رقم 27077 لسنة 2018 جنح الدلنجات والقوة المرافقة.
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«face app» يغزو السوشيال ميديا.. حلال أم حرام؟

«دار المسنين»... بين عشية وضحاها تحولت مواقع التواصل الاجتماعي بكافة أشكالها «فيسبوك تويتر، إنستجرام» إلى دار للمسنين، بعدما انتشر خلال الساعات القليلة الماضية تحد جديد بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عبارة عن تطبيق يتم تحميله على الهواتف المحمولة من خلال برامج «google play» أو «app store»، يحمل اسم «face app»، ويتم وضع صور الأشخاص عليه، ما يجعلك تشاهدهم في سن الشيخوخة، دقائق معدودة على ظهور التطبيق كانت كفيلة بجعله «ترند» على جميع المواقع حتى أصبح لا صوت يعلو فوق صوته، وأصبح محل جدل كبير من الناحية الشرعية بين علماء الدين.
فيسبوك

تسوية أزمة فيسبوك.. بيانات المستخدمين مقابل 5 مليارات دولار

قال مصدر مطلع، إن لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية وافقت، هذا الأسبوع، على تسوية بنحو 5 مليارات دولار مع شركة "فيسبوك"، وذلك بشأن تحقيقها في طريقة تعامل شركة التواصل الاجتماعي مع بيانات المستخدمين، إذ كانت اللجنة تجري تحقيقا في مزاعم بأن "فيسبوك" تبادلت على نحو غير ملائم البيانات الشخصية لـ87 مليون مستخدم مع شركة "كيمبرج أناليتيكا" البريطانية للاستشارات التي تم إشهار إفلاسها، وركز التحقيق على ما إذا كان تبادل البيانات ونزاعات أخرى، قد انتهكا اتفاقا يرجع إلى عام 2011 بين فيسبوك والهيئة التنظيمية.
عبد الفتاح-السيسى عقد قرآن-ابني-خالد عصام-الطوخي وابنتي-ميرنا-كامل هلال (1)

السيسي يلبي دعوة شابين.. ويحضر حفل زفافهما

لبى الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعوة لحضور حفل زفاف، إذ نشرت سيدة تدعى مها البري، عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، منشورا تقول فيه: "شرفنا بحضور سيادة المشير عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية عقد قرآن ابني خالد عصام الطوخي وابنتي ميرنا كامل هلال، وتكرم سيادته وكان شاهدا على عقد القران، أشكرك من كل قلبي سيادة الرئيس الرائع الحبيب عبد الفتاح السيسي، ويعلم الله أن محبتك زادت في قلبي أكثر وأكثر لأنه شخصيتك في الواقع أكثر روعه وتواضع وجمال".
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المتحدث العسكري السابق وزوجته يكشفان حقيقة علاقتهما بـ«دابسي»

رفض العميد محمد سمير، المتحدث العسكري السابق، كل ما تم تداوله مؤخرا عن علاقته وزوجته الإعلامية إيمان أبو طالب بشركة "دابسي"، مؤكدا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه لا توجد أي علاقة تربطهما بالشركة، وأنهما اعتذرا عن تولي أي مناصب فيها، موضحا أن إدارة الشركة عرضت عليه تولي منصب مدير تطوير الموارد البشرية، وتعيين زوجته كمستشارة إعلامية، واتفقا بالفعل مع "دابسي" يوم 1 يوليو الجاري، لكنهما اعتذرا يوم 7 يوليو الجاري، عن عدم تولي المنصبين سواء هو أو زوجته.
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