مؤتمر أبو تلات.. هل يحشد الأساقفة الأربعة الشباب؟

الأساقفة موسى وبنيامين وأغاثون ينظمون مؤتمرا للشباب في أبو تلات.. هل يدخل الشباب على خط الخلافات بين التيارات المختلفة بالكنيسة؟.. السوشيال ميديا ساحة الخلافات

تحرير:بيتر مجدي ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٠ م

يبدو أن الأساقفة الذين أصدروا بيانا الشهر الماضي قبيل انعقاد الجلسة العامة والختامية لاجتماع المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لم يتوقف حراكهم عند حدود هذا البيان الذي وضعوا فيه مجموعة من الشروط والمطالبات التي اعتبروها للحفاظ على إيمان ومنهج الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وهي كلها أمور عكس النهج الذي يتبعه البابا تواضروس، إذ دعا الأنبا بنيامين مطران المنوفية والأنبا موسى أسقف الشباب والأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة لمؤتمر لمدة 5 أيام في أبو تلات بالإسكندرية لمؤتمر عن العقيدة بحضور عدد كبير من شباب الكنيسة.

ويطرح تنظيم هؤلاء الأساقفة ومعهم الأنبا كاراس الأسقف العام بالمحلة، عدة أسئلة حول حالة الانقسام التي تبدو عليها الكنيسة، والتي أنكرها البعض كثيرا إلا أنها أصبحت أمرا واقعا ظاهرا وواضحا بخطابات رسمية موقعة من أساقفة ومن عظات ومقالات للبابا تواضروس توضح أن طريقه مختلفة عن هؤلاء الأساقفة القدامى المرسومين

ويطرح تنظيم هؤلاء الأساقفة ومعهم الأنبا كاراس الأسقف العام بالمحلة، عدة أسئلة حول حالة الانقسام التي تبدو عليها الكنيسة، والتي أنكرها البعض كثيرا إلا أنها أصبحت أمرا واقعا ظاهرا وواضحا بخطابات رسمية موقعة من أساقفة ومن عظات ومقالات للبابا تواضروس توضح أن طريقه مختلفة عن هؤلاء الأساقفة القدامى المرسومين في عهد البابا الراحل شنودة الثالث وينسبون أنفسهم إليه، كما يطرح أسئلة أخرى حول شباب الكنيسة الذي بعضه يميل للبابا تواضروس والبعض الآخر مرتبط بأسقفية الشباب ومنهم من هم يشكلون صفحات «حماة الإيمان» وما شابهها.

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مؤتمر عادي أم محاولة لحشد الشباب؟

مؤتمر دراسة متخصصة في العقيدة القبطية الأرثوذكسية (احفظ الوديعة.. معرضا عن الكلام الباطل)، تم توجيه الدعوة له باسم البابا تواضروس كإجراء برتوكولي متبع دائما في كافة الأمور الكنيسة، وكتبوا «بصلوات صاحب القداسة البابا تواضروس الثاني»، وحضور الأساقفة الأربعة الأنبا بنيامين، والأنبا موسى والأنبا أغاثون والأنبا كاراس، ليكون السؤال هل هو مجرد مؤتمر، أم محاولة لاستمالة أكبر قدر من الشباب للاتجاه الذي عبر عنه هؤلاء الأساقفة في مقابل اتجاه البابا تواضروس وبعض الأساقفة الآخرين.

يذكر أنه في عام 2013 فور زيارة البابا تواضروس لبابا الفاتيكان فرنسيس الأول في روما، والاتفاق على دراسة موضوع المعمودية، بدأت إحدى الجهات الكنسية التي لها مقر داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، في تجميع عدد من الشباب بواسطة عدد من الأساقفة داخل هذا المقر في محاولة لحشدهم ضد هذا الاتفاق.

تحركات موازية

ملامح التحركات المضادة بين البابا تواضروس والأنبا موسى أحد الأساقفة الأربعة والمسؤول عن ملف الشباب بالكنيسة بدت واضحة عند نهاية شهر أغسطس العام الماضي فبينما ينظم البابا تواضروس برعايته وحضوره مؤتمر هو الأول من نوعه بعنوان «العودة للجذور»، وحضره أكثر من 200 شاب وفتاة من أولاد الكنيسة القبطية بمختلف دول العالم، تغيب أسقف الشباب عن الوجود في هذا المؤتمر، بل نظم مؤتمر شباب أوروبا، وكان هناك مؤتمران بالتوازي.

الموقف الآخر هم من يطلقون على أنفسهم حماة الإيمان، حيث أعلنوا أنهم يخضعون لأسقفية الشباب التي أنتجت لهم برنامجا على يوتيوب، وهم الذين يهاجمون البابا تواضروس دائما وفي مواقف مختلفة مثل عمل زيت الميرون واتفاق المعمودية الذي تأجل وقت زيارة البابا فرنسيس لمصر في نهاية أبريل 2017.

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رسائل البابا تواضروس

بينما أصدر الأساقفة الأربعة بيانا وقت انعقاد المجمع المقدس في مطلع يونيو الماضي يطالبون فيه ببعض الأمور في الكنيسة، تميل نحو الانغلاق، بل ومحاسبة الناس على أفكارهم، وادعوا أنهم رصدوا مخالفات، جاء رد البابا تواضروس وقتها وقت انعقاد المجمع مباشرا، من خلال كلمته في الجلسة الختامية والتي نشرها في عدد مجلة الكرازة الناطق الرسمي باسم الكنيسة بعنوان «رحلة الاستنارة والجهل»، وكانت بمثابة الرد على دعاة التشدد داخل الكنيسة.

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لم تكن هذه المقالة هي الرسالة الوحيدة للباب تواضروس بل أكمل بعدها في عظاته الأسبوعية وفي مقاله التالي بمجلس الكرازة، فالمقالة التالية بمجلة الكرازة كانت بعنوان «مختارات حلو الكلام»، البابا وجه رسالة للمتشددين الذين يرفضون الاستشهاد بقديسين للكنيسة لا يتبعون الكنيسة القبطية خصوصوا من بعد الانشقاق في 451م في مجمع خلقدونية، بأن كتب مقالة استعان فيها واقتبس مقولات من شخصيات غير كنسية، مثل عالم الفيزياء الشهير ألبرت آينشتاين واضع النظرية النسبية، ونجيب محفوظ الذي كان أحد الاتهامات الموجهة لدكتور جورج حبيب بباوي بأنه يدعو طلبة الأكلريكية لقراءة روياته، وشمس التبريزي، وجورج برنارد شو، وكاهن من الإسكندرية، وجبران خليل جبران، ونيلسون مانديلا وأنجيلا ميركل.

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ثم أكمل البابا على نفس الخط في عظة يوم الأربعاء الماضي وكانت بعنوان «الكنيسة والذاكرة التاريخية»، وتحدث فيها عن التقويم المصري القديم الذي تتبعه الكنيسة المصرية وكيف أجريت عليه تعديلات قبل 300 سنة من الميلاد في عهد البطالمة لضبط مواعيد الأعياد المصرية القديمة، في وقت يرفض البعض تعديل التقويم ومنهم الأنبا أغاثون أسقف مغاغة وعودة عيد الميلاد إلى يوم 25 ديسمبر كما كان من قبل.

الأكثر من ذلك تحدث البابا في هذه العظة على أهمية دراسة التاريخ ومعرفته سواء تاريخ الوطن أو تاريخ الكنيسة، مؤكدا أن الكنيسة لها جذور عمية ومثل الشجرة المغروسة على مجاري المياه.

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محاربة حماة الإيمان بسلاحهم

البابا تواضروس يسير بهدوء على النهج الذي قرر أتباعه في إدارة الكنيسة ولا يرضي بعض الأساقفة القدامى وأتباعهم على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه يتعرض لهجوم كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تنتشر فيها الصفحات المحرضة على البابا والأساقفة والشباب الذين يتبعون طريقا مختلفا عن هؤلاء، وقد تم التحريض في وقت سابق ضد الأنبا إبيفانيوس ووصفه بـ«المنحرف عقائديا»، والذي قتل نهاية يوليو العام الماضي، ومؤخرا ظهرت صفحات تواجه «حماة الإيمان» بنفس طريقته ويدعي من أسسوا تلك الصفحات أنهم كانوا منهم ويعرفون أسرارهم وانشقوا عنهم.

واستخدمت إحدى هذه الصفحات الجديدة طريقة «حماة الإيمان»، للتحذير من المؤتمر الذي ينعقد حاليا في أبو تلات بالإسكندرية.

يبدو أن هذه الحالة ستستمر في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لعدة سنوات، فالاختلاف أمر صحي ووجود أكثر من نمط واتجاه هو دليل حيوية، لكن هل يمكن أن يقبل الأطراف المختلفة في الكنيسة بعضهم البعض؟ أم يتحول الأمر من اختلاف اتجاهات إلى صراع بقاء؟