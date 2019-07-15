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مؤتمر أبو تلات.. هل يحشد الأساقفة الأربعة الشباب؟

الأساقفة موسى وبنيامين وأغاثون ينظمون مؤتمرا للشباب في أبو تلات.. هل يدخل الشباب على خط الخلافات بين التيارات المختلفة بالكنيسة؟.. السوشيال ميديا ساحة الخلافات
تحرير:بيتر مجدي ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٠ م
البابا تاوضروس وإلى جواره الأنبا موسى
البابا تاوضروس وإلى جواره الأنبا موسى
يبدو أن الأساقفة الذين أصدروا بيانا الشهر الماضي قبيل انعقاد الجلسة العامة والختامية لاجتماع المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لم يتوقف حراكهم عند حدود هذا البيان الذي وضعوا فيه مجموعة من الشروط والمطالبات التي اعتبروها للحفاظ على إيمان ومنهج الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وهي كلها أمور عكس النهج الذي يتبعه البابا تواضروس، إذ دعا الأنبا بنيامين مطران المنوفية والأنبا موسى أسقف الشباب والأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة لمؤتمر لمدة 5 أيام في أبو تلات بالإسكندرية لمؤتمر عن العقيدة بحضور عدد كبير من شباب الكنيسة.
ويطرح تنظيم هؤلاء الأساقفة ومعهم الأنبا كاراس الأسقف العام بالمحلة، عدة أسئلة حول حالة الانقسام التي تبدو عليها الكنيسة، والتي أنكرها البعض كثيرا إلا أنها أصبحت أمرا واقعا ظاهرا وواضحا بخطابات رسمية موقعة من أساقفة ومن عظات ومقالات للبابا تواضروس توضح أن طريقه مختلفة عن هؤلاء الأساقفة القدامى المرسومين
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علي-عبدالعال (3)

عبدالعال: تحية حب للسيسي.. وولائي له بعد الله والوطن

أعرب الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، عن تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي لما يحمله من وفاء وإخلاص للوطن. وقال عبد العال، قبل إعلان انتهاء دور الانعقاد العادي الرابع في الجلسة العامة للمجلس اليوم، الإثنين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رجل مقاتل يتحدي الصعاب، مضيفا: "ولائي لهذا الرجل بعد الله والوطن، تحية حب وتقدير لهذا الرجل الوفي والشجاع". وتابع عبد العال: 'إن الرئيس السيسي يعمل بكل إخلاص ولديه حلم بأن يأخذ هذا الوطن إلي الموقع الذي يليق به'.
شرطة-الكويت

اعترفوا بجرائم.. تفاصيل جديدة عن خلية الإخوان بالكويت

في تطور جديد للخلية الإرهابية المضبوطة في الكويت، كشف مجلس الوزراء الكويتي، عن أن المتهمين في هذه الخلية، أقروا بالقيام بعمليات إرهابية والإخلال بالأمن في أماكن مختلفة بمصر، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأوضح المجلس أن التحقيقات مستمرة للكشف عمن يشتبه في تعاونهم مع الخلية التي تتبع تنظيم الإخوان، من الذين صدر بحقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أنس خالد الصالح، عقب اجتماع للمجلس، الإثنين، إنه "بعد إجراء التحقيقات الأولية مع المتهمين أقروا بعمليات إرهابية ضد مصر".
ميناء-العريش (2)

قرار جمهوري باعتبار ميناء العريش من أعمال المنفعة العامة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 330 لسنة 2019، باعتبار ميناء العريش في محافظة شمال سيناء وجميع منشآته ومرافقه، وكذلك أي أراضي أو منشآت أخرى يحتاجها من أعمال المنفعة العامة، فيما عدا المواقع العسكرية التي تستغل في شئون الدفاع عن الدولة. ونص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية على أن تتولى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمويل وتنفيذ تطوير وإدارة وتشغيل ميناء العريش، وأن تتولى وزارة الدفاع مهام إجراءات تأمين منطقة ميناء العريش.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

فتح باب التظلم من نتائج الثانوية غدا.. اعرف الإجراءات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، بدءا من غد الثلاثاء ولمدة ثلاثين يومًا. وأعلن خالد عبدالحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، ضوابط وإجراءات تظلم الطلاب من نتائجهم وذلك على النحو التالي: سداد مبلغ (مائة جنيه) عن كل مادة يرغب الطالب في تقديم التظلم بشأنها بأحد البنوك الوطنية.
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البابا يستقبل رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريك الكرازة المرقسية، ماريا فرناندا اسبينوزا، رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ووفدا رفيع المستوى من الأمم المتحدة، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم الأربعاء، التي قالت: «لقد كان شرفًا وامتيازا أن ألتقي بقداسة البابا تواضروس، أعلى ممثل للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، وكانت زيارتي لمناقشة الحاجة إلى إجراء محادثة جادة لتعزيز الجهود بين المجتمعات المسالمة وتبادل الحديث حول الاهتمام المشترك بشأن التزايد المؤسف للتطرف العنيف وعدم التسامح والعنف على أساس الدين والمعتقد».
الانبا-اغاثون

فيديوهات ترصد تجاهل ذكر اسم البابا تواضروس في مغاغة

في مواقف سابقة أظهر الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة أن لها مواقف عكس المواقف التي يعلنها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وآخرها كان توقيعه على بيان الأساقفة الأربعة الذي أثار الجدل مؤخرا، فبعد هذا البيان انتشر فيديو للأنبا أغاثون وهو يقرأ «تحليل الخدام»، لا يذكر فيه اسم البابا تواضروس واكتفى بعبارة «ومن فم قداسة البابا»، ثم ظهر فيديو آخر لرسامة كهنة جدد في مغاغة، وعند قراءة التعهد لم يُتلَ عليهم اسم البابا تواضروس، ولكن تم ذكر اسم الأنبا أغاثون بعده، ما جعل البعض يوجهون له اللوم على مواقع التواصل الاجتماعي.
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طريق الاستنارة.. مقالة البابا تواضروس بمجلة الكرازة

صدر العدد الأخير من مجلة «الكرازة»، وهي بمثابة المجلة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي تنشر أخبارها في مصر والمهجر، وكذلك القرارات البابوية وقرارات المجمع المقدس، وكان الموضوع الرئيسي للعدد الأخير هو الاجتماع السنوي للمجمع المقدس، ونشرت المجلة مقال البابا تواضروس الثاني لهذا العدد بعنوان «طريق الاستنارة»، وهو بمثابة الكلمة التي ألقاها في الجلية العامة للمجمع يوم الخميس الماضي، وأشار البابا لقصة «تلميذي عمواس»، الذين ظهر لهما السيد المسيح قبل الصعود، ولم يعرفا أنه هو إلا بعدما تركهم، وفقا لما جاء في الإنجيل.
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«كاهن نيوجيرسي».. شخصية حقيقية أم مجرد توقيع؟

انتشرت خلال السنوات الأخيرة مواقع مسيحية تهاجم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وبالتزامن مع وجودها توجد صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا فيسبوك، تهاجم البابا أو أي أسقف محسوب على التيار المناصر لتجديد الكنيسة؛ مثل الراحل الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادي النطرون، الذي تم اتهامه بتهم مثل «منحرف العقيدة»، قبل أن يلقى مصرعه قتلا، وحُكم على قاتليه، وهما راهبان بالدير، بالإعدام في أول درجة، ومن هذه المواقع، موقع «Copts of America»، ولعل أشهر ما يُكتب فيه مقالات موقعة باسم «كاهن نيوجيرسي».
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