الإعدام شنقا لفلاح قتل صديقه في المنيا

تحرير:محمد الزهراوي ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣١ م

إعدام - أرشيفية

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان الشاهد، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الواحد ووائل شعبان حافظ، وأمانة سر أمجد سمير ومحمد مصطفى هارون، اليوم الإثنين، بمعاقبة فلاح متهم بقتل صديقه، بالإعدام شنقا وتغريمه المصاريف الجنائية. وقال مصدر قانوني إن المحكمة قضت بإعدام المتهم "م.ح" فلاح ومقيم بمركز سملوط، لتورطه في قتل صديقه المجنى عليه "م.ف" في يوم 24 يوليو 2016 عمدا مع سبق الإصرار والترصد على خلفية نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات مالية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم استدرج صديقه المجنى عليه إلى الزراعات وأطلق أعيرة نارية عليه وحال علمه بعدم وفاته قام بطعنه عدة طعنات في رقبته بواسطة منجل وشومة، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ثم ألقاه في مصرف مائى. وتبين من أقوال المتهم والشهود صحة الواقعة، وبناء عليه استندت المحكمة في قرارها إلى