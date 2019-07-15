حفيظ دراجي: «فرحتنا بالفوز لم تكتمل»

١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣١ م

الجزائر

وجه حفيظ دراجي، المعلق الرياضي الجزائري، تعازيه لشعب بلاده بعد وفاة 7 مواطنين في بلدة سيدي عبد العزيز بولاية جيجل شرقي الجزائر، خلال الاحتفالات بتأهل محاربي الصحراء لنهائي كأس الأمم الإفريقية 2019. وكتب حفيظ دراجي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل تويتر :"فرحة ما تمت.. فرحتنا بتأهل منتخبا الوطني إلى نهائي الكان لم تكتمل بسبب وفاة سبعة مواطنين في ولاية جيجل إثر حادث مرور أليم وهم يحتفلون بالتأهل ليلا.. تعازي الأخوية لأسر الضحايا وأبناء شعبنا وتمنياتنا بالشفاء لكل المصابين يارب، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكانت شاحنة تقل مشجعين يحتفلون بفوز منتخب الجزائر على منتخب نيجيريا في الدور قبل النهائي ببطولة كأس الأمم، قد انحرفت عن طريقها، ما أدى إلى وقوع الحادث. فرحة ما تمت!! فرحتنا بتأهل منتخبا الوطني إلى نهائي الكان لم تكتمل بسبب وفاة سبعة مواطنين في ولاية جيجل إثر حادث مرور اليم وهم يحتفلون بالتأهل ليلا