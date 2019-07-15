رياضة

حفيظ دراجي: «فرحتنا بالفوز لم تكتمل»

١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣١ م
الجزائر
الجزائر
وجه حفيظ دراجي، المعلق الرياضي الجزائري، تعازيه لشعب بلاده بعد وفاة 7 مواطنين في بلدة سيدي عبد العزيز بولاية جيجل شرقي الجزائر، خلال الاحتفالات بتأهل محاربي الصحراء لنهائي كأس الأمم الإفريقية 2019. وكتب حفيظ دراجي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل تويتر :"فرحة ما تمت.. فرحتنا بتأهل منتخبا الوطني إلى نهائي الكان لم تكتمل بسبب وفاة سبعة مواطنين في ولاية جيجل إثر حادث مرور أليم وهم يحتفلون بالتأهل ليلا.. تعازي الأخوية لأسر الضحايا وأبناء شعبنا وتمنياتنا بالشفاء لكل المصابين يارب، إنا لله وإنا إليه راجعون".
وكانت شاحنة تقل مشجعين يحتفلون بفوز منتخب الجزائر على منتخب نيجيريا في الدور قبل النهائي ببطولة كأس الأمم، قد انحرفت عن طريقها، ما أدى إلى وقوع الحادث. فرحة ما تمت!! فرحتنا بتأهل منتخبا الوطني إلى نهائي الكان لم تكتمل بسبب وفاة سبعة مواطنين في ولاية جيجل إثر حادث مرور اليم وهم يحتفلون بالتأهل ليلا
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هيرفي-رونار

هيرفي رينارد يستقيل من تدريب منتخب المغرب

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، استقالته من تدريب منتخب المغرب، اليوم الاثنين، وذلك حسبما أفادت قناة الرياضية المغربية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وودع المنتخب المغربي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، المقامة في مصر حتى 19 من الشهر الجاري، من دور الستة عشر بعد خسارته المفاجئة من منتخب بنين بنتيجة 1- 4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في كبرى مفاجآت البطولة الأكبر في القارة السمراء، والتي شهدت إهدار نجم المغرب حكيم زياش ضربة جزاء في اللحظات الأخيرة من المباراة.
ساديو مانى مع رياض محرز

كيف تفوق ماني ومحرز على محمد صلاح في أرض الكنانة؟

قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية 2019، انتظرت مصر نجمًا أوحد فى البطولة، وهو محمد صلاح، حيث كان يُنظر إلى منتخب مصر كأقوى مرشح للفوز بها، وتحقيق النجمة الثامنة، إلا أنه ما بين علامة كاملة بأداء ناقص، وأداء باهت، خرج المنتخب الوطني بشكل مهين أمام جنوب إفريقيا، في المباراة التي جمعت بينهما بدور الـ16 بالبطولة، وهو ما كان بمثابة المفاجأة والصدمة لعشاق الكرة المصرية، في الوقت الذي قاد فيه رياض محرز نجم الجزائر ومانشستر سيتي الإنجليزي، وساديو ماني، نجم منتخب السنغال وليفربول الإنجليزي، منتخبي بلديهما إلى نهائى البطولة الأغلى في إفريقيا.
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بطلة مصر في الإسكواش تروي أعظم لحظات حياتها

سلطت نور الشربيني، لاعبة المنتخب الوطني للإسكواش، على أغلى أيام حياتها، منذ بداية مسيرتها في مشوار اللعبة، حيث كتبت نور، عبر صفحتها على موقع التواصل فيسبوك، اليوم الاثنين: "30 أبريل 2016 من أغلى الأيام في حياتي، بسبب التتويج بلقب بطولة العالم في ماليزيا وكنت وقتها أصغر لاعبة تفوز باللقب في التاريخ بعمر 20 عامًا، وخضت مواجهة قوية ضد الإنجليزية لورا ماسارو في النهائي، وتأخرت 0-2 في الأشواط، لكني تمكنت من العودة والفوز بنتيجة 3-2 وحصد أول بطولة عالم سيدات لمصر".
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لاعبي الجزائر يحتفلوا بالصعود‎ (3)

الجزائر ضد نيجيريا.. من يتأهل لنهائي الكان؟

يحتضن ملعب القاهرة الدولي، اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً، المباراة الثانية في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، عندما تواجه الجزائر منتخب نيجيريا، وتأهلت الجزائر لهذا الدور بعد تصدر المجموعة الثالثة بالفوز على تنزانيا وكينيا والسنغال، وتخطت غينيا في دور الـ16 قبل أن تطيح بكوت ديفوار في ربع النهائي، أما نيجيريا فحلت ثانية في المجموعة الثانية بالفوز على بوروندي وغينيا، والخسارة أمام مدغشقر، وأطاحت في دور الـ16 بحاملة اللقب الكاميرون، قبل تخطي عقبة جنوب إفريقيا في ربع النهائي.
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تونس تتسلح بالتاريخ أمام السنغال في نصف نهائي الكان

تنطلق، اليوم الأحد، مباريات نصف نهائي النسخة رقم 32 من كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر، وذلك عندما يواجه المنتخب التونسي نظيره السنغالي في تمام الساعة السادسة مساءً على ملعب 30 يونيو، ووصلت السنغال إلى هذا الدور بعدما حلت ثانية في المجموعة الثالثة بالفوز على تنزانيا وكينيا والخسارة أمام الجزائر، قبل الفوز على أوغندا في دور الـ16 وبنين في ربع النهائي، أما تونس فحلت ثانية في المجموعة الخامسة بالتعادل مع مالي وأنجولا وموريتانيا، قبل التغلب على غانا في دور الـ16 وعلى مدغشقر في ربع النهائي.
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مدرب نيجيريا يرشح الجزائر للوصول لنهائي الكان

أكد جيرنوت روهر، مدرب منتخب نيجيريا، صعوبة مواجهة منتخب الجزائر غدًا الأحد في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر حاليًا، مشيرًا إلى أن محاربي الصحراء هم المرشحون للتأهل إلى المباراة النهائية، نظرًا لامتلاكهم نجوما كبارا قادرين على صناعة الفارق، وقال روهر في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عقد اليوم السبت: "هدفنا كبير للغاية وهو التأهل إلى المباراة النهائية، ونملك لاعبين يملكون خبرة كبيرة ويعرفون جيدا ماذا يتوجب عليهم تقديمه في تلك النوعية من المباريات".
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بعد إهداره ركلة الجزاء.. قائد كوت ديفوار يعتزل دوليا

بعد خروج منتخب كوت ديفوار من كأس الأمم الإفريقية، قرر جيوفروي سيري داي، لاعب خط الوسط الإيفواري البالغ من العمر 34 عامًا، إنهاء مسيرته المهنية الدولية مع أفيال ساحل العاج، لتسببه في خروج الأفيال من بطولة كأس الأمم الإفريقية. وتأهل منتخب الجزائر إلى الدور نصف نهائي بعد فوزه على منتخب كوت ديفوار 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء الخميس، على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو، وانتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل 1-1.
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