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اتهام ترامب بالعنصرية بعد هجومه على نائبات بالكونجرس

قال ترامب: «من المثير للاهتمام أن نرى نساء ديمقراطيات جئن من بلدان حكوماتها كارثية، وهي الأسوأ والأكثر فسادا والأقل كفاءة، والآن يخبرن الشعب الأمريكي كيف يدير حكومته»
تحرير:أحمد سليمان ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٥٩ م
ترامب
ترامب
يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهامات بالعنصرية بعد أن نشر تغريدة هاجم فيها عددا من عضوات الكونجرس الديمقراطيات، مدعيا أنهن "جئن أصلا من بلدان تعد حكوماتها كارثية"، قبل أن يقترح عليهن "العودة إليها". التغريدة كانت موجهة إلى 4 من عضوات الكونجرس من الأقليات، 3 منهن ولدن ونشأن في الولايات المتحدة، بينما انتقلت الرابعة إلى الولايات المتحدة وهي طفلة. وقد ردت النائبات الأربع "ألكسندريا أوكاسيو كورتيز ورشيدة طالب وإيان بريسلي وإلهان عمر" المقصودات بتغريدة ترامب، على الرئيس بأنه عنصري، وسط دعم من الديمقراطيين، بينما تجاهل الجمهوريون القضية.
وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إلى أن أوكاسيو كورتيز كانت قد ولدت في حي برونكس بولاية نيويورك، على بعد نحو 12 ميلا فقط من مستشفى كوينز حيث وُلد ترامب نفسه. وقوبلت تصريحات ترامب بردود فعل غاضبة، إذ قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إن تصريحات الرئيس الأمريكي "غير مقبولة على الإطلاق"،
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نظام هواوي الجديد

«هواوي» تعتزم خفض عدد الوظائف في أمريكا

قالت مصادر إن شركة "هواوي" الصينية تعتزم خفض عدد الوظائف في أفرع الشركة بالولايات المتحدة، بسبب تضرر الشركة من استمرار إدراجها على القائمة السوداء، قائلة إنه من المتوقع أن يؤثر الخفض على العاملين بشركة "فيوتشراوي تكنولوجيز"، التابعة لـ"هواوي" والرائدة في مجال البحث والتطوير والتي توظف أكثر من 850 شخصا في واشنطن وتكساس وكاليفورنيا، وبعض العاملين بالفعل داخل الشركة تلقوا إخطارات بالفصل، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن مزيد من الخفض في الأيام المقبلة، وذلك حسبما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مصادر، في تقرير لها، اليوم الأحد.
ترامب (2)

رسائل داروش تكشف مزيدا من الانقسامات بالبيت الأبيض

لا تزال أزمة الرسائل المسربة للسير كيم داروش، الذي عمل سفيرا لبريطانيا في الولايات المتحدة، تهز الأوساط السياسية الأمريكية، خاصة بعد أن تم الكشف عن العديد من التسريبات التي أوضحت مدى الانقسام الذي عاشته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الملف الإيراني. وخلال التسريب الجديد، الذي نقلته العديد من وسائل الإعلام البريطانية، تم الكشف عن آراء جديدة للسير داروش بشأن طريقة تناول الإدارة الأمريكية للأمور في الملف الإيراني، خاصة عندما جهزت للانسحاب الكامل من الاتفاق النووي الإيراني، في مايو من العام الماضي.
الظلام يكسو مانهاتن في نيويورك

مانهاتن بلا كهرباء.. قلب نيويورك يغرق في ظلام دامس

شهد قطاع كبير من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأمريكية ظلاما دامسا، السبت، بعد انفجار محول مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن مترو الأنفاق والمتاجر ومسارح برودواي. وحرم نحو 42 ألف شخص من الكهرباء عند حلول المساء، في غرب مانهاتن، بحسب شركة «كون إديسون»، وفقا لـ«سكاي نيوز عربية». وبحسب وكالة «فرانس برس»، عاد التيار الكهربائي بعد الساعة 22:00 بالتوقيت المحلي (02:00 بتوقيت جرينتش). ونشر العشرات من مستخدمي الإنترنت صورًا على شبكات التواصل الاجتماعي لمحطّات المترو وقد عمها الظلام الدامس بسبب انقطاع الكهرباء.
انتخابات-الكونجرس (1)

كيف جرد الكونجرس ترامب من سلطات ضرب إيران؟

لم تكن معركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الملف الإيراني، تنحصر في مواجهته التهديدات النووية والإستراتيجية بمضيق هرمز فحسب، ولكن شملت هذه المعارك العديد من المواجهات السياسية مع الكونجرس، والذي بدا غير مقتنع بدوافع الدخول في معارك عسكرية بمنطقة الخليج. وعلى مدى عدة أشهر من النقاشات داخل أروقة البيت الأبيض، بدا الرئيس الأمريكي على قناعة تامة بأن هناك احتمالية ما لإقامة حرب شاملة ضد إيران، وذلك خال غياب الحلول الفعالة لعقد مفاوضات جديدة بين الجانبين بشأن الاتفاق النووي.
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مايك-بومبيو

بومبيو: الضغط الاقتصادي والعزل السياسي لإيران مستمر

أكد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، أن الرئيس دونالد ترامب لم يمرر رسالة عبر سلطة عمان طلبا للمحادثات مع إيران، مشيرًا إلى أن الضغط الاقتصادي والعزل السياسي لإيران مستمر. وقال مايك بومبيو، في بيان نقلته قناة "الحرة" الأمريكية، مساء أمس السبت، إن القرارات التي إتخذتها الولايات المتحدة ردا على الهجمات الإيرانية المتهورة جاءت لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي ، وكذلك لمنع أكبر دولة راعية للإرهاب من استهداف الأمريكيين والمصالح الأمريكية حول العالم.
ترامب

الرئيس الأمريكي: لنجعل إيران عظيمة من جديد

شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه من المهم الانطلاق من البداية فيما يتعلق بإيران، مبديا أمله في أن تكون الحكومة الإيرانية "ذكية" وتهتم بشعبها. وأعاد الرئيس الأمريكي إلى الأذهان شعاره الانتخابي "لنجعل أمريكا عظيمة من جديد"، ليقول اليوم السبت: "لنجعل إيران عظيمة من جديد". أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن العمل العسكري ضد إيران ما زال خيارًا مطروحًا، مؤكدًا أن العقوبات الإضافية على إيران تهدف لمنعها من امتلاك سلاح نووي، بحسب موقع "روسيا اليوم".
دونالد ترامب

ترامب: العمل العسكري ضد إيران ما زال خيارًا مطروحًا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن العمل العسكري ضد إيران ما زال خيارًا مطروحًا، مؤكدًا أن العقوبات الإضافية على إيران تهدف لمنعها من امتلاك سلاح نووي، بحسب "سكاي نيوز" بالعربية في نبأ عاجل. وكان ترامب قد صرح، بإنه ليس لدى الولايات المتحدة الأمريكية أي شروط مسبقة لإجراء مفاوضات مع إيران، إلا أن ملف الصواريخ الباليستية الإيرانية سيكون جزءا من أي اتفاق مستقبلي مع طهران. ورد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، على إسقاط طائرة أمريكية مُسيّرة، واعتبروا أنها رسالة واضحة للولايات المتحدة، بعد ساعات من إعلانه الواقعة قرب مضيق هرمز
العميد-أبو-الفضل-شكارجي

تصعيد جديد من إيران ضد أمريكا: سنرد الرصاصة بـ10

تداعيات الأزمة والتوترات القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وبعد استهداف الأخيرة طائرة أمريكية مسيرة فوق مضيق هرمز، أمس الخميس وإسقاطها، لم تنتهِ، إذ شهدت، اليوم السبت، تصعيدا جديدا من الجيش الإيراني، بعد تصريح المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي، بأن إطلاق طلقة واحدة ضد إيران سيؤدي لإحراق مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في المنطقة، قائلا: "أي خطأ عسكري ضدنا وخاصة من قبل أمريكا وحلفائها يعتبر كإطلاق طلقة على مخزن من البارود، وسيحرق المنطقة وأمريكا ومصالحها وحلفائها سيحترقون في هذه النار".
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