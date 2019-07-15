مطالب بنظر حرمان خريجي التعليم المفتوح من القيد بالمحامين

تحرير:أحمد جاد ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠٢ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

طالب بعض النواب خلال جلسة، اليوم الإثنين، بإعادة المداولة على المادة الخاصة بحرمان خريجي التعليم المفتوح من القيد بنقابة المحامين، مشيرين إلى أن هناك معايير دولية تحكم الأمر. وعلق الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب قائلا: "من الأفضل رفض قانون، على أن يتم النص على قيد خريجي التعليم المفتوح في نقابة المحامين". وواصل عبد العال، الهجوم على التعليم المفتوح، قائلا: "لو كان الأمر بيدي لحاكمت من جعل التعليم المفتوح سداح مداح، يعني إيه مادة يتم تدريسها في 4 محاضرات"، مشيرا إلى أنه يتحدى خريجي التعليم المفتوح في معرفة مبادئ القانون.

وأوضح عبد العال، أن البرلمان لا يرفض أحد، ولكن لا بد من وجود محددات للقيد في النقابة، قائلا: :أحيانا نجيز لبعض الأجانب الترافع أمام المحاكم المصرية وهما يعاملونا بالمثل، لكن عندما نجيز للتعليم المفتوح ستختل المعايير الدولية، فلن يتم التعامل بالمثل"، مشددا على ضرورة أن يكون حديث النواب انطلاقا