10 خطوات لإطلالة مشرقة وبشرة ناعمة يوم الزفاف

عادة ما يتضمن الروتين الليلي إزالة المكياج قبل النوم، وتنظيف وجهك بعمق ودهن كريم ليلي أو بعض المرطبات، بمجرد البدء في اتباع روتين الليل، ستلاحظين التغيير في البشرة

تحرير:مي فؤاد ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

يوم الزفاف

يوم الزفاف هو أهم يوم في حياة أي عروس، تريد كل عروس أن تبدو الأحلى في أهم يوم لديها. لن تكون العلاجات باهظة الثمن الطريقة الوحيدة للحصول على إطلالة مشرقة يوم الزفاف، لكن هناك بعض الخطوات التي يجب على كل عروس القيام بها قبل الزفاف بأسبوع على الأقل، للظهور بمظهر مشرق يوم الزفاف. يجب القيام بذلك قبل أيام قليلة من حفل الزفاف وسيكون لديك بشرة رائعة في يومك، هناك بعض الخطوات التي تساعدك على التخلص من الجلد الباهت والبقع الداكنة ومشاكل البشرة المختلفة وإعدادك لقضاء يومك، وفقًا لموقع"boldsky".

النوم الكافي الحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد هو الحل السليم. عليك أخذ ما لا يقل عن 6- 8 ساعات من النوم وستصبح بشرتك جديدة وتجدد شبابها في الصباح. يمكن أن يساعد النوم الجيد ليلا على تقليل الهالات السوداء والانتفاخ تحت العين. ترطيب البشرة الحفاظ على رطوبة بشرتك أمر لا بد منه إذا كنت تريدين بشرة لامعة