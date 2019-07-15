حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

10 خطوات لإطلالة مشرقة وبشرة ناعمة يوم الزفاف

عادة ما يتضمن الروتين الليلي إزالة المكياج قبل النوم، وتنظيف وجهك بعمق ودهن كريم ليلي أو بعض المرطبات، بمجرد البدء في اتباع روتين الليل، ستلاحظين التغيير في البشرة
تحرير:مي فؤاد ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
يوم الزفاف
يوم الزفاف
يوم الزفاف هو أهم يوم في حياة أي عروس، تريد كل عروس أن تبدو الأحلى في أهم يوم لديها. لن تكون العلاجات باهظة الثمن الطريقة الوحيدة للحصول على إطلالة مشرقة يوم الزفاف، لكن هناك بعض الخطوات التي يجب على كل عروس القيام بها قبل الزفاف بأسبوع على الأقل، للظهور بمظهر مشرق يوم الزفاف. يجب القيام بذلك قبل أيام قليلة من حفل الزفاف وسيكون لديك بشرة رائعة في يومك، هناك بعض الخطوات التي تساعدك على التخلص من الجلد الباهت والبقع الداكنة ومشاكل البشرة المختلفة وإعدادك لقضاء يومك، وفقًا لموقع"boldsky".
النوم الكافي الحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد هو الحل السليم. عليك أخذ ما لا يقل عن 6- 8 ساعات من النوم وستصبح بشرتك جديدة وتجدد شبابها في الصباح. يمكن أن يساعد النوم الجيد ليلا على تقليل الهالات السوداء والانتفاخ تحت العين. ترطيب البشرة الحفاظ على رطوبة بشرتك أمر لا بد منه إذا كنت تريدين بشرة لامعة
اقرأ المزيد
الأمراض-العقلية-عند الأطفال

8 طرق للتعامل مع طفلك العنيد.. ابتعد عن الضرب

عندما يكون الطفل عنيدا فإن الوالدين يحاولان التغلب على هذا العناد بكل الطرق الممكنة، فمنهم من يقابل عناد الطفل بالغضب ومنهم بالعقاب ومنهم من يتجنب الطفل حتى لا يزيد المشكلة، فيجب تجنب الغضب والعصبية لأن هذه الأفعال تؤدي لزيادة عناده، واستخدام الضرب الشديد لا ينتج عنه إطاعة الأوامر، بل زيادة عناده، وتكراره للأخطاء، لذا فقد تضطر في بعض المواقف لتلبية رغباته. لذلك نوجه للوالدين عددا من النصائح المهمة التي تساعد على التعامل مع الطفل العنيد وتمكِّن من تقليل عناده.
القمر والارض

العالم على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة

يقابل كوكب بلوتو الغامض، اليوم الأحد، الأرض والشمس، إذ ستكون الشمس وكوكب بلوتو على خط مستقيم واحد يتوسطه كوكب الأرض في المنتصف، ما يساعد فى رؤيته بشكل واضح لسكان الأرض، ولبعد بلوتو الكبير عن الأرض (حيث يقبع في أطراف المجموعة الشمسية)، فإنه لن يرى أكثر من نقطة مضيئة، ويستعد الفلكيون فى مصر والعالم لرصد هذه الظاهرة للمراقبة بشكل واسع من كافة المراصد الفلكية حول العالم لمعرفة درجة لمعان بلوتو، إضافة إلى معرفة المزيد عن أسطحه الرائعة وقمره الأكبر تشارون.
حب الشباب

مكعبات الثلج..كيفية التخلص من حب الشباب في المنزل؟

تنتج حبوب الوجه خاصة حب الشباب نتيجة بعض العوامل، على سبيل المثال تحدث بعض التغيرات الهرمونية في مرحلة المراهقة، ويتبعها ظهور لبعض الحبوب وتزداد بشكل كبير عند ارتفاع درجات الحرارة، خاصة في فصل الصيف، أو عند زيادة معدلات القلق والتوتر والاكتئاب، تناول الأطعمة الحارة التي تحتوي على كمية كبيرة من التوابل تزيد من ظهورها بشكل واضح، وللتخلص منها بشكل طبيعي دون الحاجة لاستخدام المراهم الطبية، عليك بتجربة زيت شجرة الشاي وبياض البيض، نقلًا عن "timesofindia".
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org