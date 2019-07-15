10 خطوات لإطلالة مشرقة وبشرة ناعمة يوم الزفاف

عادة ما يتضمن الروتين الليلي إزالة المكياج قبل النوم، وتنظيف وجهك بعمق ودهن كريم ليلي أو بعض المرطبات، بمجرد البدء في اتباع روتين الليل، ستلاحظين التغيير في البشرة
يوم الزفاف هو أهم يوم في حياة أي عروس، تريد كل عروس أن تبدو الأحلى في أهم يوم لديها.
لن تكون العلاجات باهظة الثمن الطريقة الوحيدة للحصول على إطلالة مشرقة يوم الزفاف، لكن هناك بعض الخطوات التي يجب على كل عروس القيام بها قبل الزفاف بأسبوع على الأقل، للظهور بمظهر مشرق يوم الزفاف.
يجب القيام بذلك قبل أيام قليلة من حفل الزفاف وسيكون لديك بشرة رائعة في يومك، هناك بعض الخطوات التي تساعدك على التخلص من الجلد الباهت والبقع الداكنة ومشاكل البشرة المختلفة وإعدادك لقضاء يومك، وفقًا لموقع"boldsky".
النوم الكافي
الحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد هو الحل السليم.
عليك أخذ ما لا يقل عن 6- 8 ساعات من النوم وستصبح بشرتك جديدة وتجدد شبابها في الصباح.
يمكن أن يساعد النوم الجيد ليلا على تقليل الهالات السوداء والانتفاخ تحت العين.
ترطيب البشرة
الحفاظ على رطوبة بشرتك أمر لا بد منه إذا كنت تريدين بشرة لامعة
النوم الكافي
الحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد هو الحل السليم.
عليك أخذ ما لا يقل عن 6- 8 ساعات من النوم وستصبح بشرتك جديدة وتجدد شبابها في الصباح.
يمكن أن يساعد النوم الجيد ليلا على تقليل الهالات السوداء والانتفاخ تحت العين.
ترطيب البشرة
الحفاظ على رطوبة بشرتك أمر لا بد منه إذا كنت تريدين بشرة لامعة لا تشوبها شائبة.
بمجرد خروجك من الحمام في الصباح، رطبي جسمك المبلل.
تمنع كريمات الترطيب بشرتك من أن تصبح جافة، تذكري أيضًا ترطيب جسمك بالكامل وليس فقط وجهك، وحاولي أن تجعليها عادة يومية قبل الزفاف بفترة.
التقشير
لا يمكن التأكيد على أهمية تقشير البشرة في العموم وليس قبل الزفاف فقط.
يزيل التقشير خلايا الجلد الميتة والشوائب وينشط مسام البشرة.
مع ذلك، تحتاج العروس إلى التقشير مرة أو مرتين في الأسبوع، وليس أكثر من ذلك، كما أن هناك بعض العلاجات المنزلية الطبيعية التي تساعد في التقشير.
رطوبة الجسم
على العروس، شرب الكثير من الماء، سيستغرق ذلك وقتًا لإظهار تأثيره، لذا ابدئي هذه الممارسة في أقرب وقت ممكن.
يؤدي شرب الكثير من الماء إلى طرد السموم من الجسم وتغذية البشرة من الداخل.
كما أن زيادة تناول الفاكهة المليئة بالمياه، خاصة الفواكه مثل البطيخ، تساعد على الحفاظ على رطوبة الجسم.
الاهتمام بالشفاة
بينما تستعدين ليومك المفضل، عليكِ التركيز على شفتيكِ.
الشفاه هي أول عضو بالجسم يشعر بالجفاف، وإذا كان التشقق واضحا، فيجب عليك الانتباه.
استخدمي بانتظام بلسم الشفاه، ورطبي شفتيك عدة مرات في اليوم.
اقرأ أيضًا: خلع قبل الزفاف.. قصة عروس هربت من جحيم زوجها
تنظيف البشرة
تحتاج البشرة في تلك الفترة إلى عناية مكثفة، من المهم جدًّا عمل الماسكات المنزلية، المكونة من مواد طبيعية مثل العسل والسكر والليمون وما إلى ذلك، تعد تلك العلاجات المنزلية هي أفضل طريقة لتغذية بشرتك ومنحها لمعانًا صحيًا.
النظام الغذائي
ما تدخلينه في جسمك له تأثير كبير، خلال الأشهر التي تسبق حفل الزفاف، حاولي إدخال أكل صحي ضمن وجباتك اليومية.
من الضروري، تجنب الأطعمة المليئة بالزيوت والوجبات السريعة وإدراج الخضار والفواكه الصحية في النظام الغذائي.
يلعب النظام الغذائي الصحي دورًا مهمًّا في إعطائك بشرة صحية خالية من العيوب.
اقرأ أيضًا: تصل لـ350 ألف جنيه.. تفاصيل قروض الزفاف في البنوك
ممارسة الرياضة
لن تساعدك الرياضة فقط على إنقاص الوزن ورسم الجسم، بل ستساعد أيضًا على توحيد لون جسمك بل بشرتك أيضًا.
التعرق ينظف مسام الجلد ويزيل الأوساخ والشوائب ويمنحك بشرة متوهجة خالية من العيوب.
روتين ليلي
عادةً ما يتضمن الروتين الليلي إزالة المكياج قبل النوم، وتنظيف وجهك بعمق ودهن كريم ليلي أو بعض المرطبات، بمجرد البدء في اتباع روتين الليل، ستلاحظين التغيير في البشرة.
المانيكير والباديكير
تحتاج العروس إلى أيدٍ ناعمة ولامعة ولون مانيكير هادئ وبسيط، كما لزم ضرورة نقع اليد بمياه دافئة مع تدليك الأظافر، لتصبح اليدان ناعمتين ورطبة.
اقرأ أيضًا: مذيعة MBC 3 تثير ضجة بـ«فستان الزفاف»