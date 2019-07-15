موجة حارة تضرب مصر لم تحدث منذ عام 1988

تحرير:مؤمن عبد اللاه ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:١٤ م

صورة أرشيفية

يتوقع خبراء الأرصاد تعرض البلاد بداية من اليوم إلى ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة تصل ذروتها بعد غدٍ الأربعاء، بواقع 42 درجة مئوية على محافظة القاهرة، مقابل 45 درجة على محافظات الصعيد، بعد أن سجلت اليوم 37 درجة مئوية على محافظة القاهرة، و42 درجة مئوية على المحافظات الجنوبية، بينما تصل إلى 47 درجة في المنيا لأول مرة منذ عام 1988 بحسب accweather. الدكتور إبراهيم عطا الله، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل بهيئة الأرصاد، قال إن ما يحدث فى درجات الحرارة أمر طبيعي فى الصيف إذ تشهد درجات الحرارة ارتفاعًا تدريجيًّا، ثم يعقبها انخفاض وزيادة في الرطوبة.

وتابع عطا الله، ابتداءً من غد سيكون هناك ارتفاع فى درجات الحرارة بواقع درجة أو درجتين مع انخفاض ملحوظ فى نسبة الرطوبة، لتصل درجات الحرارة بالقاهرة غدا إلى 41 درجة على أن تصل أعلى معدلاتها الأربعاء بـ42 درجة مئوية، ثم يليها انخفاض تدريجي بداية من الخميس المقبل مع انخفاض فى الرطوبة. ومن المتوقع بحسب عطا