جريمة

الطب الشرعي يعاين جثث ضحايا «مذبحة الفيوم»

تحرير:أسماء أبو السعود ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٢٠ م
محل الواقعة
محل الواقعة
انتقل فريق من الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي بمحافظة الفيوم، منذ قليل، إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، لمعاينة جثامين 5 أشخاص لأم وأبنائها الأربعة بعدما أقدم زوجها على قتلها هي وأبنائها بساطور خلال نومهما، وذلك لتشريح الجثامين وبيان سبب الوفاة وتوقيت قتلهم. كما طلب المستشار يحيى الزارع المحامي العام الأول لنيابات الفيوم، من مباحث قسم أول الفيوم سرعة إنهاء التحريات حول الواقعة والتوصل لمُهددي الزوج، وبيان صحة أقوال الزوج القاتل من عدمها، مع اصطحابه لتمثيل جريمته، كما أمر بتحريز السلاح المستخدم في الواقعة ورفع بصمات القاتل من عليه.
وانتشرت قوات الأمن بمحيط العمارة السكنية محل الواقعة، وتم منع الصحفيين من التصوير أو التحدث مع أحد من سكان العمارة، لحين انتهاء عمل المعمل الجنائي والنيابة من رفع البصمات ومعاينة موقع الجريمة.كان "أب" قد تجرد من مشاعر الأبوة وأقدم على قتل زوجته وأبنائه الأربعة خلال نومهم بواسطة ساطور اشتراه خصيصًا لقتلهم،
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مُزارع يُنهي حياة عم زوجته بـ«مّنجل» في الشرقية

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رسالة تهديد وآثار.. مدرس الفيوم يكشف لغز ذبح زوجته وأطفاله

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إصابة 7 عاملات بالزراعة في انقلاب سيارة ببني سويف

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التموين -مصنع-حلوى جافة1

كيف تصدت الداخلية لمصانع بير السلم خلال 48 ساعة؟

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