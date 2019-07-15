مصرع طفلة داخل مصعد عقار في الإسكندرية

تحرير:أحمد الزغبي ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٢٣ م

جثة - أرشيفية

لقيت طفلة مصرعها بمحل سكنها بالدور الرابع بمنطقة العصافرة بشرق الإسكندرية، اليوم الإثنين، في أثناء وجودها داخل مصعد، حيث سقطت بين الكبينة والحائط، ما أدى إلى وفاتها في الحال. تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد ورود بلاغ بوفاة طفلة داخل مصعد عقار "برج الروضة" خلف مستشفى مبرة العصافرة، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص وجود جثة الطفلة "م. ع. ع" 6 سنوات، مقيمة بالطابق الرابع بذات العقار.

وكشفت تحريات ضباط قسم شرطة المنتزه ثان عن أن الطفلة بها إصابات بكسور وجروح وسحجات بمختلف أنحاء الجسم على أثر سقوطها بين الكبينة والحائط الفاصل. وبسؤال والدها أقر بأن ابنته استقلت المصعد بمفردها من الطابق الرابع للنزول إلى الشارع، وتسبب وجود عطل في باب المصعد في سقوطها بين كبينة المصعد والجدار ووفاتها. تم