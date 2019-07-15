التهدئة الإيرانية.. مناورة سياسية لكسب الوقت

بعد تصعيد إيران موقفها خلال الأسبوع الماضي، أبدى الرئيس الإيراني استعداده لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة إذا رفعت واشنطن العقوبات عنها وعادت إلى الاتفاق النووي

تحرير:وفاء بسيوني ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٣٥ م

روحاني

تتأرجح إيران بين التهديد والتهدئة في مواقف تحمل الكثير من التناقض في محاولات للخروج من الأزمة المتصاعدة مع واشنطن بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في مايو 2018، الانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران. "نؤمن دائما بالمحادثات إذا رفعوا العقوبات وأنهوا الضغوط الاقتصادية المفروضة وعادوا إلى الاتفاق، فنحن مستعدون لإجراء محادثات مع أمريكا اليوم والآن وفي أي مكان"، فبهذه الكلمات عادت إيران إلى لغة التهدئة على لسان رئيسها حسن روحاني.

وأبدى الرئيس الإيراني في كلمة أذاعها التليفزيون الرسمي استعداد بلاده لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة إذا رفعت واشنطن العقوبات عنها، وعادت إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015، الذي انسحبت منه العام الماضي، بحسب "رويترز". تأتي تصريحات إيران بعد حالة التصعيد التي اتخذتها الأسبوع الماضي، إذ أعلنت بدء