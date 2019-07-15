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غير الكيماوي.. علاج جديد لسرطان القولون والمستقيم

كان معدل البقاء لمريض سرطان القولون والمستقيم الذي تم علاجه بالعلاج الكيميائي، نحو 4- 5 أشهر، بينما قدمت تركيبة من ثلاثة أدوية معدل بقاء متوسط قدره 9 أشهر
تحرير:مي فؤاد ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٣٩ م
القولون
القولون
أثبتت دراسة حديثة عدم فعالية العلاج الكيماوي على المصابين بسرطان القولون والمستقيم في مراحله المتأخرة، وتوصلت إلى أن خلط ثلاثة أدوية محددة، قد يساعدهم على الشفاء منه بشكل جزئي. قد تختلف النتائج بالنسبة للأشخاص المصابين بسرطان الأمعاء -المعروف أيضًا باسم سرطان القولون والمستقيم- والأشخاص الذين لديهم شكل متقدم من المرض اختلافًا كبيرًا. حسب صحيفة "Medical news today"، فإن مرضى سرطان القولون يمكنهم البقاء على قيد الحياة لمدة 10 سنوات أو أكثر من ذلك، في حين أن المصابين بالمرض في مراحله المتأخرة يمكنهم البقاء لبضعة أشهر فقط.
كشفت الدراسات، أن هناك جينا يدعى BRAF مسؤول عن إنتاج بروتين؛ ينقل الإشارات ويدعم نمو الخلايا، و أن تغييرًا معينًا في هذا الجين، من شأنه أن يسرع انتشار ونمو خلايا سرطانية معينة. أثبتت الدراسات، أنه ما يصل إلى 15 % من مرضى سرطان القولون والمستقيم المنتشر لديهم طفرة جينية تدعى BRAF V600E، يعد علاج هذا
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شكل جسمك يكشف عن صحتك.. الكمثرى عرضة للدوالي

سواء كنت تحملين وزنا زائدا حول معدتك، أو أن الإفراط في تناول الطعام يسبب زيادة الوزن في الفخذين، إذن فكل شخص وبخاصة المرأة لديها مشكلة في جزء من جسمها. لا يدرك الكثير من الأشخاص أن شكل الجسم له تأثير على الصحة، فكل شكل من أشكال الجسم المعروفة يتسبب في مجموعة من المشكلات، بداية من أمراض القلب إلى الدورة الشهرية، لذلك، سواء كان جسمك على شكل تفاحة أو كمثرى أو ساعة رملية، فإليك كيف يؤثر شكلك على صحتك وما يمكنك القيام به، وفقا لما ذكره موقع «ذا ميرور» البريطاني.
أدوية-السكري

كيف يصبح دواء السكري علاجا لقصور القلب؟

مرض السكري شائع بين الرجال والنساء وحتى الأطفال، فيمكن ولادة الأطفال به نتيجة عوامل وراثية، وكلما حدثت مضاعفات، سيكون المريض عرضة للإصابة بأمراض أخرى كالسكتات الدماغية وأمراض القلب وارتفاع الكوليسترول، كما يحتاج مريض السكري إلى نظام غذائي معين لكي لا ترتفع مستويات السكر في الدم. وتحدث الكثير من اكتشافات الأدوية عن طريق الصدفة، أو الملاحظة العرضية، فكر في بداية ظهور البنسلين والأنسولين، والآن قد يكون أول دواء تم العثور عليه لإطالة عمر المصابين بداء السكري من النوع 2 قادرًا على علاج قصور القلب.
اكزيما الجلد

دراسة: الرضاعة الطبيعية تقلل خطر الإصابة بالإكزيما

أظهرت دراسة جديدة، حسب موقع "health 24"، أن الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية في الأشهر القليلة الأولى من حياتهم كانوا أقل عرضة للإصابة بالتطور الجلدي المزمن المعروف باسم الإكزيما. خلال هذه الدراسة، قام الباحثون بتحليل البيانات المتعلقة بالصحة وأنماط الصحة والأنظمة الغذائية لـ1520 طفلا في الولايات المتحدة تمت متابعتهم منذ ولادتهم كجزء من دراسة ممارسات تغذية الرضع، التي تقودها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية.
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اضرار-السفر-كثيرا-1

7 طرق تجنبك اضطرابات الجهاز الهضمي أثناء السفر

تستعد للسفر لقضاء وقت ممتع في البحر؟.. ولكن اضطرابات المعدة أو الجهاز الهضمي تعيق وجودك لوقت طويل في المواصلات حيث يتطلب الأمر وقتا إضافيا في الحمام، وبالتالي لن تكون رحلتك ممتعة. قد لا يكون لديك نظام غذائي طبيعي وصحي في المكان الذي تسافر إليه، وبالتالي تتناول أطعمة جديدة بما في ذلك الأنواع المصنعة، وتفرط في أصناف مختلفة، مما يزيد من الضغط على الجهاز الهضمي أكثر من المنزل. سواء كنت تسافر بالطائرة أو السيارة أو في وضع آخر، يقول رافيلا إن القيام بذلك يشدد على جسمك والجهاز الهضمي.
متلازمة-القولون العصبي

المخ مرتبط بالأمعاء.. تعامل مع القولون بطريقة صحية

متلازمة القولون العصبي أو اضطرابات المعدة المزمنة من أكثر الأمراض شيوعًا في الآونة الأخيرة، وتتمثل الأعراض في الانتفاخ والغازات، وقلق واضطراب في النوم، إضافة إلى الإسهال المزمن والتعب والإرهاق المزمن. ويحاول الأطباء دائما البحث عن أكثر العلاجات الفعالة للتخلص من هذه الآلام، لكن لا توجد أسباب واضحة لها حتى الآن، وإن كان الضغط النفسي المستمر إضافة إلى بعض الأطعمة مثل البقوليات، تزيد من الشعور بالألم، وقد يكون نتيجة مشكلات صحية أخرى. وذلك نقلا عن "express".
كيتو-دايت

الإمساك.. العائق المزعج في نظام كيتو الغذائي

من خلال التقليل بشكل كبير من الكربوهيدرات والاستبدال بتلك الكربوهيدرات أطعمة غنية بالدهون أو البروتين يمكن لهذا النظام الغذائي وضع الجسم في حالة من الكيتوزية، حيث يحرق جسمك الدهون بدلا من الجلوكوز (عادةً من الكربوهيدرات) للحصول على الطاقة. بينما قد يساعدك نظام كيتو على حرق الدهون، إلا أنه قد يكون هناك أيضًا آثار جانبية، يرتبط العديد منها بالمسالك المعوية التي تتفاعل مع عدم وجود الكربوهيدرات، أحد هذه الآثار الجانبية هو الإمساك، هذا يعني أن لديك ثلاث حركات أو أقل، للأمعاء في الأسبوع، قد تجعلك ممسكًا، كما يجعل برازك صلبًا وعصيبًا، وصعبا في مروره.
بكتيريا-المعدة

دراسة: بكتيريا الأمعاء تلتهم العقاقير الطبية

لكل مرض معاناة مختلفة عن غيرها، كما تختلف الأعراض وطرق العلاج والأسباب، ولكن من أكثر ما يسبب الأرق والإزعاج للإنسان هو اضطرابات الجهاز الهضمي المتمثلة في الإمساك والإسهال والقولون، الذي قد يتطور إلى سرطان القولون إذا لم يتم علاجه، مما يؤدي إلى تناول المسكنات والمطهرات المعوية، وآخر ما جاءت به الدراسات أن بكتيريا الأمعاء من الممكن أن تأكل وتتغذى على الأدوية، وبالتالي فهي تعوق العقاقير الطبية عن القيام بوظائفها وتقلل من فاعليتها، وذلك نقلًا عن "dailymail".
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