غير الكيماوي.. علاج جديد لسرطان القولون والمستقيم

كان معدل البقاء لمريض سرطان القولون والمستقيم الذي تم علاجه بالعلاج الكيميائي، نحو 4- 5 أشهر، بينما قدمت تركيبة من ثلاثة أدوية معدل بقاء متوسط قدره 9 أشهر

تحرير:مي فؤاد ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٣٩ م

القولون

أثبتت دراسة حديثة عدم فعالية العلاج الكيماوي على المصابين بسرطان القولون والمستقيم في مراحله المتأخرة، وتوصلت إلى أن خلط ثلاثة أدوية محددة، قد يساعدهم على الشفاء منه بشكل جزئي. قد تختلف النتائج بالنسبة للأشخاص المصابين بسرطان الأمعاء -المعروف أيضًا باسم سرطان القولون والمستقيم- والأشخاص الذين لديهم شكل متقدم من المرض اختلافًا كبيرًا. حسب صحيفة "Medical news today"، فإن مرضى سرطان القولون يمكنهم البقاء على قيد الحياة لمدة 10 سنوات أو أكثر من ذلك، في حين أن المصابين بالمرض في مراحله المتأخرة يمكنهم البقاء لبضعة أشهر فقط.

كشفت الدراسات، أن هناك جينا يدعى BRAF مسؤول عن إنتاج بروتين؛ ينقل الإشارات ويدعم نمو الخلايا، و أن تغييرًا معينًا في هذا الجين، من شأنه أن يسرع انتشار ونمو خلايا سرطانية معينة. أثبتت الدراسات، أنه ما يصل إلى 15 % من مرضى سرطان القولون والمستقيم المنتشر لديهم طفرة جينية تدعى BRAF V600E، يعد علاج هذا