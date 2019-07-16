تقوية عظام الجنين.. أهمية بذور الشيا للحامل

يعد معدن الكالسيوم من أهم ما يمكن أن تتناوله في فترة الحمل؛ وذلك لأنه العنصر الأساسي في تكوين العظام والعضلات، فأنت بحاجة إلى 1000 مللي جرام من الكالسيوم في اليوم
نهتم كثيرًا بالمرأة الحامل خوفًا عليها من حدوث أي مضاعفات في أثناء فترة الحمل، وليس هي فقط بل جنينها أيضًا، فصحة الطفل من صحة الأم، لذا يجب تناول كل ما هو غني بالفيتامينات والمعادن الهامة التي تساعد في البناء الجيد للطفل، ومن أهم ما يحافظ على صحة المرأة الحامل بذور الشيا، فهي من الحبوب الكاملة التي يستطيع الجسم امتصاصها بسهولة، وفي نفس الوقت تمنحه قيمة غذائية عالية لأنها تحتوي على البروتين والكالسيوم ومضادات الأكسدة وأحماض أوميجا 3، نقلًا عن "healthline".
يمكنك إضافة بذور الشيا إلى العديد من الأطعمة لسهولة استهلاكها، على سبيل المثال أضف قليلا من بذور الشيا إلى الشوفان المجروش أو الزبادي وحتى الآيس كريم من أجل الحصول على وجبة غذائية متكاملة، وما يلي بعض من الأسباب التي تشجعك على تناول بذور الشيا، خاصة في فترة الحمل:
1- تحسين عملية الهضم
يتبع فترة الحمل
يمكنك إضافة بذور الشيا إلى العديد من الأطعمة لسهولة استهلاكها، على سبيل المثال أضف قليلا من بذور الشيا إلى الشوفان المجروش أو الزبادي وحتى الآيس كريم من أجل الحصول على وجبة غذائية متكاملة، وما يلي بعض من الأسباب التي تشجعك على تناول بذور الشيا، خاصة في فترة الحمل:
1- تحسين عملية الهضم
يتبع فترة الحمل تغيرات هرمونية، ربما تؤدي إلى اضطرابات عديدة في عملية الهضم، ونتيجة لذلك تعاني المرأة الحامل من الإمساك المزمن يوميًا، الذي يؤدي بعد ذلك إلى الإصابة بمشكلات صحية معقدة، ولحسن الحظ فإن تناول الأطعمة التي تحتوي على الألياف الغذائية تساعد بشكل كبير في أن تسير عملية الهضم على نحو جيد، فملعقتان من بذور الشيا ستمنحانك ما يعادل 8 جرامات من الألياف الغذائية، التي تمثل ما يقرب من 32% من الكمية الموصى بها يوميًا.
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2- تعزيز كرات الدم الحمراء
على مدى اليوم خاصة في الأوقات التي تتميز بدرجات حرارة معتدلة، إذا شعرت بالبرد وأنك بحاجة لارتداء جوانتي أو الشعور الدائم بالتعب والإرهاق أو الدوار، فأنت تعاني من نقص كبير في معدلات الحديد التي يحتاجها جسمك.
يأخذ الحمل العديد من المعادن والفيتامينات؛ من أجل تكوين صحي للجنين، فليس من الشائع على الإطلاق أن تصاب في هذه الفترة بالأنيميا الناتجة عن نقص الحديد، فعند الإصابة بعجز في الحديد فالدم لن يستطيع الوصول إلى الأعضاء الحيوية، وبالتالي لن يصل إلى طفلك، وتحدث هذه المشكلة نتيجة قلة كرات الدم الحمراء، لذا يجب تناول أطعمة تحتوي على نسبة كبيرة من الحديد للتعزيز من كرات الدم الحمراء، فبينما اللحوم الحمراء والسبانخ تحتل مكانة كبيرة باعتبارها غنية بالحديد، فبذور الشيا أيضًا تعد مصدرا جيدا.
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3- تقوية عظام وأسنان الجنين
يعد معدن الكالسيوم من أهم ما يمكن أن تتناوله في فترة الحمل؛ وذلك لأنه العنصر الأساسي في تكوين العظام والعضلات، فأنت بحاجة إلى 1000 مللي جرام من الكالسيوم في اليوم، وبالتالي يجب تناول ما لا يقل عن لتر من اللبن في اليوم الواحد لمطابقة هذه المعايير، كما أنه يمكنك الحصول على الكالسيوم من الخضراوات والفواكه، بما في ذلك بذور الشيا، فملعقتان منها ستمنحانك 152 مللي جراما من الكالسيوم، الذي يمثل 15% من الاستهلاك اليومي.
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4- مصدر جيد لأوميجا 3
تساعد الأحماض الدهنية (أوميجا3) على التقليل من الالتهابات المزمنة، كما أنها تحافظ على صحة العينين، وتخفف من حدة الشعور بالقلق والاكتئاب، تعزز أيضًا من نمو المخ خاصة للجنين، وربما تسهم بشكل كبير في الحصول على حمل صحي، وللحصول على مثل هذه الأحماض السحرية، يمكنك تناول الأسماك خاصة السردين والسلمون والمحار، وإذا كنت لا ترغب في تناول الأسماك، فيمكنك تناول بذور الشيا فهي خيار صحي وسريع التحضير، إضافة إلى ذلك تساعد في الحفاظ على معدلات السكر في الدم في أثناء فترة الحمل.
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