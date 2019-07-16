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تقوية عظام الجنين.. أهمية بذور الشيا للحامل

يعد معدن الكالسيوم من أهم ما يمكن أن تتناوله في فترة الحمل؛ وذلك لأنه العنصر الأساسي في تكوين العظام والعضلات، فأنت بحاجة إلى 1000 مللي جرام من الكالسيوم في اليوم
تحرير:إسراء سليمان ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
فوائد بذور الشيا
فوائد بذور الشيا
نهتم كثيرًا بالمرأة الحامل خوفًا عليها من حدوث أي مضاعفات في أثناء فترة الحمل، وليس هي فقط بل جنينها أيضًا، فصحة الطفل من صحة الأم، لذا يجب تناول كل ما هو غني بالفيتامينات والمعادن الهامة التي تساعد في البناء الجيد للطفل، ومن أهم ما يحافظ على صحة المرأة الحامل بذور الشيا، فهي من الحبوب الكاملة التي يستطيع الجسم امتصاصها بسهولة، وفي نفس الوقت تمنحه قيمة غذائية عالية لأنها تحتوي على البروتين والكالسيوم ومضادات الأكسدة وأحماض أوميجا 3، نقلًا عن "healthline".
يمكنك إضافة بذور الشيا إلى العديد من الأطعمة لسهولة استهلاكها، على سبيل المثال أضف قليلا من بذور الشيا إلى الشوفان المجروش أو الزبادي وحتى الآيس كريم من أجل الحصول على وجبة غذائية متكاملة، وما يلي بعض من الأسباب التي تشجعك على تناول بذور الشيا، خاصة في فترة الحمل: 1- تحسين عملية الهضم يتبع فترة الحمل
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متلازمة-القولون العصبي

اللحوم الحمراء والألبان.. 6 أطعمة تسبب الإمساك

عند الإصابة باضطرابات في الجهاز الهضمي المتمثلة في التهاب القولون المزمن والإمساك والإسهال، نقوم ببعض العادات غير الصحية التي تؤدي إلى زيادة الالتهابات والآلام، بل إنها من المحتمل أن تؤدي إلى زيادة الانتفاخ والغازات، وبالنسبة للطعام يجب تفهم مشكلات المعدة في هذا التوقيت والبعد عما يثيرها، على سبيل المثال يجب تجنب الأرز الأبيض باعتباره من أكثر الأطعمة الغنية بمعدلات عالية من الكربوهيدرات، إضافة إلى الامتناع عن تناول اللحوم الحمراء، نقلًا عن "timesofindia".
أطعمة-تؤثر-على-نفسيتك

التونة والفشار.. أطعمة تؤثر على حالتك المزاجية

المواقف الحياتية تؤثر علينا بشكل كبير، فبعض المواقف نستطيع تحملها ولا تؤثر علينا، وفي ظروف أخرى تظهر عليك بعض الأعراض مثل الشعور بالتعب والإرهاق المزمن، إضافة إلى فقد القدرة على إنجاز الأعمال والقيام بالمهام اليومية، ولكن ليست الحياة فقط هي من تقوم بهذا الدور، فأثبتت العديد من الأبحاث أن الطعام أيضًا من المحتمل أن يؤثر عليك بطريقة سلبية أو إيجابية، فالبيتزا والأيس كريم والشوكولاتة من الأطعمة التي انتشر تأثيرها الرائع على الحالة المزاجية، وينصح بتناولها دائمًا بكميات معقولة، نقلًا عن "timesofindia".
نكهات-مختلفة-من الشاى (2)

فوائد الشاي الأسود.. يقلل من خطر الشلل الرعاش

يعتبر الشاي أكثر المشروبات استهلاكًا في جميع أنحاء العالم. يبدأ جميع سكان العالم بشرب كوب من الشاي. يعمل الشاي على تنبيه حواسك وينعش حالتك المزاجية. هناك أشخاص مدمنون مشروب الشاي ولا يمكنهم الاستغناء عن كوب منه كل صباح. الشاي الأسود هو أكثر المشروبات شيوعا بين الجماهير، ذلك لأن الشاي الأسود غني بالمواد المضادة للأكسدة التي تسمى البوليفينول، والتي تحمي الخلايا البشرية من أنواع مختلفة من السرطانات. يحتوي الشاي على مضادات أكسدة، ما يمنحه مزايا فريدة من حيث اللون والنكهة وفوائده الصحية.
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