تقوية عظام الجنين.. أهمية بذور الشيا للحامل

يعد معدن الكالسيوم من أهم ما يمكن أن تتناوله في فترة الحمل؛ وذلك لأنه العنصر الأساسي في تكوين العظام والعضلات، فأنت بحاجة إلى 1000 مللي جرام من الكالسيوم في اليوم

تحرير:إسراء سليمان ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

فوائد بذور الشيا

نهتم كثيرًا بالمرأة الحامل خوفًا عليها من حدوث أي مضاعفات في أثناء فترة الحمل، وليس هي فقط بل جنينها أيضًا، فصحة الطفل من صحة الأم، لذا يجب تناول كل ما هو غني بالفيتامينات والمعادن الهامة التي تساعد في البناء الجيد للطفل، ومن أهم ما يحافظ على صحة المرأة الحامل بذور الشيا، فهي من الحبوب الكاملة التي يستطيع الجسم امتصاصها بسهولة، وفي نفس الوقت تمنحه قيمة غذائية عالية لأنها تحتوي على البروتين والكالسيوم ومضادات الأكسدة وأحماض أوميجا 3، نقلًا عن "healthline".

يمكنك إضافة بذور الشيا إلى العديد من الأطعمة لسهولة استهلاكها، على سبيل المثال أضف قليلا من بذور الشيا إلى الشوفان المجروش أو الزبادي وحتى الآيس كريم من أجل الحصول على وجبة غذائية متكاملة، وما يلي بعض من الأسباب التي تشجعك على تناول بذور الشيا، خاصة في فترة الحمل: 1- تحسين عملية الهضم يتبع فترة الحمل