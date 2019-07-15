رياضة

الاتحاد المغربي يوضح حقيقة رحيل رينارد

تحرير:محمد حسن صيام ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٤٣ م
رينارد
رينارد
نفى الاتحاد المغربي لكرة القدم، برئاسة فوزي لقجع، التقارير الصحفية التي تم ترويجها خلال الساعات الماضية حول استقالة الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب أسود الأطلسي، من منصبه الحالي في الجهاز الفني، حيث أصدر الاتحاد المغربي بيانًا رسميًّا اليوم الإثنين، جاء كالتالي: «تنفي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الأخبار التي يتم تداولها حاليًّا بشأن تقديم المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد استقالته من تدريب المنتخب الوطني الأول المغربي حتى الآن».
وأضاف الاتحاد المغربي لكرة القدم خلال بيانه الذي أصدره منذ قليل: «يذكر أن فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية قد عقد لقاءين يومي الأحد والإثنين مع هيرفي رينارد لتقييم مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس إفريقيا للأمم بمصر، كما تدارسا الرهانات المستقبلية للنخبة المغربية، واتفقا على عقد اجتماعات
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الجزائر-ونيجيريا (2)

حفيظ دراجي: «فرحتنا بالفوز لم تكتمل»

وجه حفيظ دراجي، المعلق الرياضي الجزائري، تعازيه لشعب بلاده بعد وفاة 7 مواطنين في بلدة سيدي عبد العزيز بولاية جيجل شرقي الجزائر، خلال الاحتفالات بتأهل محاربي الصحراء لنهائي كأس الأمم الإفريقية 2019. وكتب حفيظ دراجي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل تويتر :"فرحة ما تمت.. فرحتنا بتأهل منتخبا الوطني إلى نهائي الكان لم تكتمل بسبب وفاة سبعة مواطنين في ولاية جيجل إثر حادث مرور أليم وهم يحتفلون بالتأهل ليلا.. تعازي الأخوية لأسر الضحايا وأبناء شعبنا وتمنياتنا بالشفاء لكل المصابين يارب، إنا لله وإنا إليه راجعون".
هيرفي-رونار

هيرفي رينارد يستقيل من تدريب منتخب المغرب

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، استقالته من تدريب منتخب المغرب، اليوم الاثنين، وذلك حسبما أفادت قناة الرياضية المغربية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وودع المنتخب المغربي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، المقامة في مصر حتى 19 من الشهر الجاري، من دور الستة عشر بعد خسارته المفاجئة من منتخب بنين بنتيجة 1- 4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في كبرى مفاجآت البطولة الأكبر في القارة السمراء، والتي شهدت إهدار نجم المغرب حكيم زياش ضربة جزاء في اللحظات الأخيرة من المباراة.
ساديو مانى مع رياض محرز

كيف تفوق ماني ومحرز على محمد صلاح في أرض الكنانة؟

قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية 2019، انتظرت مصر نجمًا أوحد فى البطولة، وهو محمد صلاح، حيث كان يُنظر إلى منتخب مصر كأقوى مرشح للفوز بها، وتحقيق النجمة الثامنة، إلا أنه ما بين علامة كاملة بأداء ناقص، وأداء باهت، خرج المنتخب الوطني بشكل مهين أمام جنوب إفريقيا، في المباراة التي جمعت بينهما بدور الـ16 بالبطولة، وهو ما كان بمثابة المفاجأة والصدمة لعشاق الكرة المصرية، في الوقت الذي قاد فيه رياض محرز نجم الجزائر ومانشستر سيتي الإنجليزي، وساديو ماني، نجم منتخب السنغال وليفربول الإنجليزي، منتخبي بلديهما إلى نهائى البطولة الأغلى في إفريقيا.
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المغرب-و كوت ديفوار (4)

«زياش والنصيري» يقودان هجوم المغرب أمام بنين

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب، تشكيل فريقه لمواجهة بنين في بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019، في السادسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب السلام الدولي، ضمن منافسات دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا 2019، وتسعى المغرب للوصول إلى ربع النهائي للمرة الرابعة في تاريخها في البطولة الإفريقية، بعد أعوام 1998 و2004 و2017، وقبل نسخة 1992، لم يكن هناك الدور ربع النهائي. وشهدت تشكيلة أسود الأطلسي استبعاد الفرنسي هيرفي رينار للمدافع الدولي مهدي بن عطية من التشكيلة الأساسية
رينارد‎

رينارد: سنعمل على الفوز في مواجهة الأولاد

هنأ هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب جماهير أسود الأطلس بعد الفوز الذي حققه على منتخب كوت ديفوار مساء اليوم الجمعة، حيث قال الفرنسي رينارد إن المباراة لم يكن بها كرة قدم جميلة بين الفريقين طوال الـ 90 دقيقة، مؤكدًا أن منتخب كوت ديفوار منتخب كبير ويملك لاعبين مميزين وقادر على التأهل لدور الـ 16. وقدم المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد الشكر لجماهير المغرب التي ساندت منتخب بلادها في مصر بملعب السلام وتحملوا درجة الحرارة العالية طوال المباراة.
المغرب وناميبيا (22)

كان 2019.. المغرب تهزم كوت ديفوار وتتأهل لدور الـ16

ضمن المنتخب المغربي تأهله إلى دور الستة عشر من عمر بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد الفوز على نظيره الإيفواري بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد السلام الدولي، في ثاني مباريات المجموعة الثالثة، سجل هدف اللقاء الوحيد يوسف النصيري في الدقيقة 23، ليتصدر المجموعة بستة نقاط، ويتجمد رصيد كوت ديفوار عند ثلاثة نقاط في المركز الثاني. المباراة بدأت بسيطرة مغربية، حيث ظهر أسود أطلس بشكل منظم أكثر وسيطروا على منطقة وسط الملعب الأمر الذي أعطى المغرب الأفضلية طوال عمر المباراة.
الجزائر-تفوز-على-السنغال-بهدف-نظيف (4)

تأهل الجزائر وأمل كينيا في سادس أيام «كان 2019»

أقيمت مساء الخميس، 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، إذ كانت تقام سابقًا بـ16 منتخبًا. والتقى منتخب مدغشقر مع نظيره بوروندي ضمن منافسات المجموعة الثانية، بينما واجه منتخب الجزائر نظيره السنغالي ضمن منافسات المجموعة الثالثة، واختتمت مباريات هذا اليوم بمواجهة منتخب كينيا ونظيره التنزاني، ضمن منافسات المجموعة ذاتها.
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