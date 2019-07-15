الاتحاد المغربي يوضح حقيقة رحيل رينارد

تحرير:محمد حسن صيام ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٤٣ م

رينارد

نفى الاتحاد المغربي لكرة القدم، برئاسة فوزي لقجع، التقارير الصحفية التي تم ترويجها خلال الساعات الماضية حول استقالة الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب أسود الأطلسي، من منصبه الحالي في الجهاز الفني، حيث أصدر الاتحاد المغربي بيانًا رسميًّا اليوم الإثنين، جاء كالتالي: «تنفي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الأخبار التي يتم تداولها حاليًّا بشأن تقديم المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد استقالته من تدريب المنتخب الوطني الأول المغربي حتى الآن».

وأضاف الاتحاد المغربي لكرة القدم خلال بيانه الذي أصدره منذ قليل: «يذكر أن فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية قد عقد لقاءين يومي الأحد والإثنين مع هيرفي رينارد لتقييم مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس إفريقيا للأمم بمصر، كما تدارسا الرهانات المستقبلية للنخبة المغربية، واتفقا على عقد اجتماعات

وأضاف الاتحاد المغربي لكرة القدم خلال بيانه الذي أصدره منذ قليل: «يذكر أن فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية قد عقد لقاءين يومي الأحد والإثنين مع هيرفي رينارد لتقييم مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس إفريقيا للأمم بمصر، كما تدارسا الرهانات المستقبلية للنخبة المغربية، واتفقا على عقد اجتماعات أخرى في الأيام المقبلة».



وكان المنتخب المغربي لكرة القدم بقيادة هيرفي رينارد قد ودع بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعدما خسر من نظيره البنيني بركلات الترجيح في مباراة دور الـ16 بعدما تأهل لهذا الدور بتصدره لمجموعته التي كانت تضم كلا من جنوب إفريقيا وكوت ديفوار وناميبيا.