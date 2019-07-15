إليسا تكشف حقيقة انسحابها من لجنة تحكيم The Voice

تحرير:التحرير ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٤٩ م

إليسا

كشفت النجمة اللبنانية إليسا، حقيقة انسحابها من لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "The Voice- ذا فويس"، إذ ذكرت أن شبكة MBC السعودية المنتجة للبرنامج لم تتواصل معها بشأن الوجود في الموسم الخامس، موضحة أنه حال حدوث ذلك ستعتذر عن عدم الانضمام للجنة حكم الموسم الجديد. وكتبت إليسا، ردا على أنباء انسحابها من "The Voice- ذا فويس"، عبر حسابها على "تويتر": "لم يتم التواصل معي بشأن الموسم الجديد، ولكن حتى إذا اتصلوا بي سأعتذر لأنني مشغولة بتحضير ألبومي الغنائي لهذا العام".

وكان المتحدث باسم "MBC" مازن حايك، أكد أن كل موسم من The Voice، سيشهد تغييرات في البرنامج، حتى لا يشعر الجمهور بالملل، لافتا إلى أنه في الموسم الرابع، تم تغيير المدربين وحل النجوم "إليسا، أحلام، محمد حماقي"، مع استمرار عاصي الحلاني. بينما الموسم الخامس من المتوقع أن يشهد عودة شيرين عبد الوهاب بعد انسحابها