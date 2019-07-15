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إليسا تكشف حقيقة انسحابها من لجنة تحكيم The Voice

تحرير:التحرير ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٤٩ م
إليسا
إليسا
كشفت النجمة اللبنانية إليسا، حقيقة انسحابها من لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "The Voice- ذا فويس"، إذ ذكرت أن شبكة MBC السعودية المنتجة للبرنامج لم تتواصل معها بشأن الوجود في الموسم الخامس، موضحة أنه حال حدوث ذلك ستعتذر عن عدم الانضمام للجنة حكم الموسم الجديد. وكتبت إليسا، ردا على أنباء انسحابها من "The Voice- ذا فويس"، عبر حسابها على "تويتر": "لم يتم التواصل معي بشأن الموسم الجديد، ولكن حتى إذا اتصلوا بي سأعتذر لأنني مشغولة بتحضير ألبومي الغنائي لهذا العام".
وكان المتحدث باسم "MBC" مازن حايك، أكد أن كل موسم من The Voice، سيشهد تغييرات في البرنامج، حتى لا يشعر الجمهور بالملل، لافتا إلى أنه في الموسم الرابع، تم تغيير المدربين وحل النجوم "إليسا، أحلام، محمد حماقي"، مع استمرار عاصي الحلاني. بينما الموسم الخامس من المتوقع أن يشهد عودة شيرين عبد الوهاب بعد انسحابها
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حفل-اليسا (2)

رسالة حب.. هكذا رد ناصيف زيتون على «قُبلة» إليسا

أحيا المطرب السوري ناصيف زيتون، ليلة أمس الأحد، إحدى أمسيات مهرجان أعياد بيروت. وحرصت الفنانة إليسا على الجلوس بين الجمهور الحاضر في الحفل، ورحب "ناصيف" بالنجمة اللبنانية بطريقة تعبر عن تقديره وحبه لها، حيث نزل من على خشبة المسرح وتوجه إليها في أثناء غنائه أغنيته "نامي ع صدري"، وطلب من الشخص الجالس بجانبها أن ينهض ليحل مكانه، وبصوت حماسي طلب من الجمهور التصفيق لـ"إليسا" التي طبعت على خده "قُبلة" في خطوة جريئة منها، ليبادلها التحية بـ"قُبلة" على يدها، ثم عاد إلى المسرح لاستكمال حفله.
شيرين وحسام حبيب

كواليس كليب «نساي».. شيرين وحسام حبيب معا (فيديو)

بعد 8 شهور من طرح كليب "نساي"، كشفت المطربة شيرين عبد الوهاب عن كواليس تصوير الأغنية، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وظهرت "شيرين" في المقطع وهي تتدرب على الاستعراضات الراقصة التي قدمتها خلال كليب الأغنية مع فريق العمل، وحضر معها زوجها المطرب والملحن حسام حبيب. كليب أغنية "نساي" تم طرحه يوم 8 أكتوبر الماضي، وحقق حتى الآن ما يزيد على 32 مليون مشاهدة، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع موسيقي النابلسي.
نبيل-الحلفاوى (10)

فنانون: تونس خسرت أمام السنغال بـ«شرف» وكانوا رجالا

حزن الفنان نبيل الحلفاوي لهزيمة المنتخب التونسي، أمام منتخب السنغال، في المباراة التي أقيمت اليوم، وانتهت بفوز السنغال بهدف نظيف، وتأهلهم للمباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية. وعلق "الحلفاوي" عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر: "هارد لك لتونس، لم يقصروا وبذلوا أقصى جهد، ولكن بعد أن تنافس الفريقان في إضاعة الفرص، اختارت الكرة أن تدخل المرمى بنفسها دون أن يسددها مهاجم ولا أخطأ في لعبها مدافع"، وتابع: "خسرتم بشرف أمام فريق عنيد مرشح للبطولة، وكنتم الأفضل في الشوط الثاني".
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حفل-اليسا (2)

رسالة حب.. هكذا رد ناصيف زيتون على «قُبلة» إليسا

أحيا المطرب السوري ناصيف زيتون، ليلة أمس الأحد، إحدى أمسيات مهرجان أعياد بيروت. وحرصت الفنانة إليسا على الجلوس بين الجمهور الحاضر في الحفل، ورحب "ناصيف" بالنجمة اللبنانية بطريقة تعبر عن تقديره وحبه لها، حيث نزل من على خشبة المسرح وتوجه إليها في أثناء غنائه أغنيته "نامي ع صدري"، وطلب من الشخص الجالس بجانبها أن ينهض ليحل مكانه، وبصوت حماسي طلب من الجمهور التصفيق لـ"إليسا" التي طبعت على خده "قُبلة" في خطوة جريئة منها، ليبادلها التحية بـ"قُبلة" على يدها، ثم عاد إلى المسرح لاستكمال حفله.
شيرين وحسام حبيب

كواليس كليب «نساي».. شيرين وحسام حبيب معا (فيديو)

بعد 8 شهور من طرح كليب "نساي"، كشفت المطربة شيرين عبد الوهاب عن كواليس تصوير الأغنية، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وظهرت "شيرين" في المقطع وهي تتدرب على الاستعراضات الراقصة التي قدمتها خلال كليب الأغنية مع فريق العمل، وحضر معها زوجها المطرب والملحن حسام حبيب. كليب أغنية "نساي" تم طرحه يوم 8 أكتوبر الماضي، وحقق حتى الآن ما يزيد على 32 مليون مشاهدة، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع موسيقي النابلسي.
نجوى-كرم (1)

نجوى كرم تنهي خلافها مع إليسا بزجاجة عطر: أنا بحبك

عادت المياه إلى مجاريها بين النجمتين اللبنانيتين نجوى كرم وإليسا، بعد فترة قطيعة بسبب تصريحات صحفية سابقة اعتبرتها كل منهما مسيئة ولا تصح في حقها؛ وذلك بعد أن أهدت الأولى للأخيرة "زجاجة عطر" من الماركة التي أطلقتها مؤخرا وتحمل اسمها. الفنانة إليسا كشفت عن ذلك عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم الأحد، إذ حرصت على تقديم الشكر لمواطنتها نجوى كرم، وكتبت بالإنجليزية مخاطبةً إياها: "شكرا على زجاجة البرفيوم الجميلة من السيدة الجميلة.. مبروك".
حفل-اليسا (2)

إليسا تغضب الجمهور بسبب تدوينة عن اللاجئين السوريين

أثارت تدوينة للمطربة اللبنانية إليسا غضب الكثيرين من الجمهور، إذ دعت إلى مغادرة اللاجئين السوريين لبنان، وعودتهم إلى وطنهم. وكتبت إليسا، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنا مع عودة اللاجئين لبلدهم لأن بلدهم أحق بهم، ولبنان يعاني أزمة اقتصادية، ولا يقدر أن يتحمل. أنا بحب الشعب السوري وأمي سورية، وأريد أن يكونوا مرتاحين في أرضهم". وانهالت التعليقات الرافضة من الجمهور لـ"دعوة" إليسا، فكتبت إحداهم: "عمري ما شفت حد بيطرد ضيوف"، وقالت أخرى: "يجوا (السوريين) عندنا مصر نشيلهم فوق راسنا والله".
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