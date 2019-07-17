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العرق والإكسسوارات والحناء.. ابتعد عن كل ما يضر جلدك

أفضل طريقة لتجنب وصول الأوساخ والجراثيم إلى الوجه، تتمثل في تقليل الاستخدام المطول للهاتف، كما يمكن استخدام سماعات الرأس لتجنب ضغط الهاتف على الوجه
تحرير:فيروز ياسر ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
ما يؤثر فى جلدك
ما يؤثر فى جلدك
هناك الكثير من العادات الصحية والروتين اليومي الذي يمكنه أن يؤثر فى البشرة، فبعد أن كانت بشرتك متوهجة ليس بها أي حبوب أو بقع، قد تستيقظين يوما وتجدين بعض المشكلات التي طالت وجهك، بداية من الحبوب والالتهابات والبقع والحكة وغيرها من المشكلات. في ما يلي بعض الأشياء المدهشة التي يمكن أن تؤثر فى بشرتك، لكن لا تدركينها، وفقا لأطباء الأمراض الجلدية المعتمدين، يمكنك التعرف عليها لعلاجها أو تجنبها تماما، وإذا كانت حالتك شديدة فمن الأفضل التوجه إلى الطبيب، وقبل كل ذلك تعرفي على العادات الخاطئة وفقا لما ذكره موقع "INSIDER".
قد يجذب العرق البكتيريا أو يسد المسام التمرينات يمكن أن تفيد جسمك وعقلك، لكن عدم الاستحمام بعد التمرين ليس أمرًا رائعًا لبشرتك، فعندما يبقى العرق على الجسم لفترة طويلة يمكن أن يجتذب البكتيريا ويسد المسام، وإذا لم يتم تنظيف الجسم بشكل صحيح، فإنه يمكن أن يسبب حب الشباب، لذا بعد أي نشاط يؤدي إلى التعرق،
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الصراصير-تحمي-من-السرطان

دراسة: تناول النمل والديدان يحمي من السرطان

ينصح بتناول الأطعمة التي تحتوي على مضادات أكسدة للقضاء على الجذور الحرة، على سبيل المثال عصير البرتقال والقهوة والخوخ والعنب الأحمر، وغيرها من الأطعمة الأخرى، على الجانب الآخر جاء بعض الباحثين بدراسة تكشف أن تناول النمل والجراد والديدان يحمي من السرطان أكثر من عصير البرتقال، ولكن مثل هذه الحشرات ليس من المتداول تناولها في كثير من البلاد، فالصين هي من أشهر الدول إقبالًا على تناولها، ولكن بالنسبة للدول العربية سيكون الأمر أشبه بالمستحيل، فهل سيجد الأطباء حلا في ذلك؟ نقلًا عن "dailymail".
فوائد زيت شجرة الشاي للبشرة

زيت فيتامين E علاج سحري لبشرتك.. يحمي من الشيخوخة

بالطبع سمعتِ كثيرا عن فوائد فيتامين E واستخداماته المتعددة، خاصة أنه يضاف لمنتجات العناية بالبشرة والشعر، كما أنه يباع على شكل زيت يمكن استخدامه في روتين العناية بالبشرة. يحارب زيت فيتامين E علامات الشيخوخة، ويحمي من التلوث، ويقلل من ظهور البقع الداكنة، على سبيل المثال لا الحصر؛ لذلك فمن المنطقي أن هذا المكون القوي يحظى بشعبية كبيرة. زيت فيتامين E مشتق بشكل طبيعي، ويوجد في مصادر مثل الأفوكادو وزيت الزيتون والبطاطا الحلوة، كما أن أجسامنا تنتجه أيضا.
أعراض-التهاب-القولون-الدرني

غير الكيماوي.. علاج جديد لسرطان القولون والمستقيم

أثبتت دراسة حديثة عدم فعالية العلاج الكيماوي على المصابين بسرطان القولون والمستقيم في مراحله المتأخرة، وتوصلت إلى أن خلط ثلاثة أدوية محددة، قد يساعدهم على الشفاء منه بشكل جزئي. قد تختلف النتائج بالنسبة للأشخاص المصابين بسرطان الأمعاء -المعروف أيضًا باسم سرطان القولون والمستقيم- والأشخاص الذين لديهم شكل متقدم من المرض اختلافًا كبيرًا. حسب صحيفة "Medical news today"، فإن مرضى سرطان القولون يمكنهم البقاء على قيد الحياة لمدة 10 سنوات أو أكثر من ذلك، في حين أن المصابين بالمرض في مراحله المتأخرة يمكنهم البقاء لبضعة أشهر فقط.
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