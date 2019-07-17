العرق والإكسسوارات والحناء.. ابتعد عن كل ما يضر جلدك

أفضل طريقة لتجنب وصول الأوساخ والجراثيم إلى الوجه، تتمثل في تقليل الاستخدام المطول للهاتف، كما يمكن استخدام سماعات الرأس لتجنب ضغط الهاتف على الوجه

تحرير:فيروز ياسر ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

ما يؤثر فى جلدك

هناك الكثير من العادات الصحية والروتين اليومي الذي يمكنه أن يؤثر فى البشرة، فبعد أن كانت بشرتك متوهجة ليس بها أي حبوب أو بقع، قد تستيقظين يوما وتجدين بعض المشكلات التي طالت وجهك، بداية من الحبوب والالتهابات والبقع والحكة وغيرها من المشكلات. في ما يلي بعض الأشياء المدهشة التي يمكن أن تؤثر فى بشرتك، لكن لا تدركينها، وفقا لأطباء الأمراض الجلدية المعتمدين، يمكنك التعرف عليها لعلاجها أو تجنبها تماما، وإذا كانت حالتك شديدة فمن الأفضل التوجه إلى الطبيب، وقبل كل ذلك تعرفي على العادات الخاطئة وفقا لما ذكره موقع "INSIDER".

قد يجذب العرق البكتيريا أو يسد المسام التمرينات يمكن أن تفيد جسمك وعقلك، لكن عدم الاستحمام بعد التمرين ليس أمرًا رائعًا لبشرتك، فعندما يبقى العرق على الجسم لفترة طويلة يمكن أن يجتذب البكتيريا ويسد المسام، وإذا لم يتم تنظيف الجسم بشكل صحيح، فإنه يمكن أن يسبب حب الشباب، لذا بعد أي نشاط يؤدي إلى التعرق،