العرق والإكسسوارات والحناء.. ابتعد عن كل ما يضر جلدك

أفضل طريقة لتجنب وصول الأوساخ والجراثيم إلى الوجه، تتمثل في تقليل الاستخدام المطول للهاتف، كما يمكن استخدام سماعات الرأس لتجنب ضغط الهاتف على الوجه
هناك الكثير من العادات الصحية والروتين اليومي الذي يمكنه أن يؤثر فى البشرة، فبعد أن كانت بشرتك متوهجة ليس بها أي حبوب أو بقع، قد تستيقظين يوما وتجدين بعض المشكلات التي طالت وجهك، بداية من الحبوب والالتهابات والبقع والحكة وغيرها من المشكلات.
في ما يلي بعض الأشياء المدهشة التي يمكن أن تؤثر فى بشرتك، لكن لا تدركينها، وفقا لأطباء الأمراض الجلدية المعتمدين، يمكنك التعرف عليها لعلاجها أو تجنبها تماما، وإذا كانت حالتك شديدة فمن الأفضل التوجه إلى الطبيب، وقبل كل ذلك تعرفي على العادات الخاطئة وفقا لما ذكره موقع "INSIDER".
قد يجذب العرق البكتيريا أو يسد المسام
التمرينات يمكن أن تفيد جسمك وعقلك، لكن عدم الاستحمام بعد التمرين ليس أمرًا رائعًا لبشرتك، فعندما يبقى العرق على الجسم لفترة طويلة يمكن أن يجتذب البكتيريا ويسد المسام، وإذا لم يتم تنظيف الجسم بشكل صحيح، فإنه يمكن أن يسبب حب الشباب، لذا بعد أي نشاط يؤدي إلى التعرق،
قد يجذب العرق البكتيريا أو يسد المسام
التمرينات يمكن أن تفيد جسمك وعقلك، لكن عدم الاستحمام بعد التمرين ليس أمرًا رائعًا لبشرتك، فعندما يبقى العرق على الجسم لفترة طويلة يمكن أن يجتذب البكتيريا ويسد المسام، وإذا لم يتم تنظيف الجسم بشكل صحيح، فإنه يمكن أن يسبب حب الشباب، لذا بعد أي نشاط يؤدي إلى التعرق، يجب الاستحمام السريع.
الضغط على خدك بالهاتف يؤدي إلى انسداد المسام
أوضحت طبيبة الأمراض الجلدية ماريسا جرشيك أننا رائعون في غسل وجوهنا، ولكن ليس هواتفنا التي غالبا ما توضع على خدودنا لفترة طويلة خلال المكالمات، حيث تجمع الهواتف الأوساخ والجراثيم الأخرى، وعند إعادة استخدامها مرة أخرى على الوجه، يمكن أن تؤدي إلى انسداد المسام وظهور مشكلات البشرة.
كما أشارت إلى تقليل الاستخدام المطول للهاتف، واستخدام سماعات الرأس لتجنب ضغط الهاتف على الوجه، بالإضافة إلى تنظيف وتطهير الهاتف بانتظام.
البلسم يمكن أن يسبب ظهور حب الشباب
قال أندرو كيم، اختصاصي الأمراض الجلدية: «إذا لاحظت حب الشباب في الجزء العلوي من الظهر على طول مكان تساقط الشعر، ففكر في بذل المزيد من الجهد في غسله بالبلسم وأيضًا فحص منتجات الشعر الأخرى لمعرفة ردود الفعل المحتملة».
الحرارة يمكنها أن تسهم في فرط التصبغ
قال ماثيو موليندا، اختصاصي الأمراض الجلدية: «إذا كنت تتعامل مع الأمراض الجلدية مثل الكلف، فقد تسهم الحرارة في فرط التصبغ، وهو البقع المظلمة على جلدك، كما يمكن أن تتأثر بالحرارة عند طهي الطعام، ولهذا عليك قضاء وقت بعيدا عن الحرارة في حالة حدوث تطورات في البشرة، وإذا كنت بالخارج فمن الأفضل وضع كريم واقٍ من الشمس بحماية أعلى من 30.
التوتر يمكن أن يؤثر فى بشرتك بطرق مختلفة
تشعر بالتوتر؟ صرحت الدكتورة سوزان بارد، طبيبة الأمراض الجلدية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، بأن مستويات التوتر يمكن أن تسبب تقلبات هرمونية كبيرة، والتي يمكن أن تزيد من إنتاج الزهم، وبالتالي ظهور حب الشباب.
قد تصيبك الحناء بالحساسية
قد تسبب بعض المكونات الموجودة في أنواع الحناء حساسية، وقالت الدكتورة راتشنا بهانداري، طبيبة الأمراض الجلدية في تكساس: «في بعض الأحيان، تحتوي هذه الأوشام على فينيلين ديامين الذي يمكن أن يسبب الحساسية، ولهذا يجب توخي الحذر بشأن نوع الحناء المستخدم وتجربته قبل وضعه على البشرة بالكامل».
الإكسسوارات تصيبك بالحساسية
لا تخلو يد فتاة من الإكسسوارات والمجوهرات، وعنصر النيكل يدخل في صناعتها، كما يمكن العثور عليه في الساعات والهواتف الذكية، وإذا واجهت ردود فعل تحسسية تجاه النيكل، فقد يكون من الأفضل اختيار المجوهرات الخالية من النيكل المصنوعة من مواد مثل الفولاذ المقاوم للصدأ، والذهب عيار 24 قيراطًا، والفضة الإسترليني، والتيتانيوم.
الزيوت في منتجات التجميل تضرك
زيوت الوجه والجسم الشائعة التي يمكن استخدامها في روتين العناية بالبشرة قد تضر بعض النساء، إذ يقول كارين كامبل، اختصاصي الأمراض الجلدية في كاليفورنيا: «على الرغم من أنها تبدو رائعة لبشرتك، فإن هذه الأنواع من المنتجات قد تتسبب في بعض الأحيان في حدوث خلل، وظهور حب الشباب، ولتجنب هذا الأمر، يمكن البحث عن منتجات للعناية بالبشرة لا تسد المسام».