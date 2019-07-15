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البرلمان يوافق نهائيا على قانون المحاماة

يتضمن القانون تنظيم معاملة المحامين الأجانب للمرافعة أمام المحاكم المصرية بتطبيق قاعدة المعاملة بالمثل وتحت إشراف النقابة وبالتنسيق مع وزير العدل
تحرير:أحمد جاد ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٥٥ م
مجلس النواب- صورة أرشيفية
مجلس النواب- صورة أرشيفية
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيا، على مشروع قانون المحاماة، بعد انتهاء مناقشة إعادة المداولة على بعض المواد، وفي مقدمتها أزمة قيد خريجي التعليم المفتوح بنقابة المحامين. ورفض البرلمان الموافقة على أحقية خريجي كليات الحقوق "تعليم مفتوح" في عضوية نقابة المحامين. ووفقًا لفلسفة وأهداف مشروع القانون، صدر قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 منذ ما يزيد على ربع قرن، واطرادًا مع تغيير الظروف فقد باتت الحاجة مُلحة إلى إعادة النظر في بعض مواد هذا القانون لعلاج ما شابها من أوجه قصور وخلل لا تتماشى وظروف الحال في الوقت الراهن.
وأفادت فلسفة المشروع بأن التشريع يجب ألا يكون جامدًا وبعيدًا عن الواقع- علمًا بأن هذا القانون لم يتم تعديله منذ 2008 أي قبل الاستحقاق الدستوري- ولكي يكون مسايرًا للدستور الحالي وما ورد به من نصوص تصون الحريات وتحمي الحقوق، ولتطوير نظم المجتمع بما يعود بالنفع والخير على الوطن والمواطنين. ووفقا للفلسفة
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المستشار-عمر-مروان-وزير-المجالس-النيابية

وزير النواب: إعفاء الجمعيات الأهلية من الضرائب

قال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، اليوم الإثنين، إن الجمعيات الأهلية في قانون تنظيم العمل الأهلى معفاة من الضرائب والجمارك، ويتم معاملتها مثل المنازل في أسعار الكهرباء والغاز، لافتا إلى أن شركات الكهرباء يتم إداراتها اقتصاديا ولا يمكن للحكومة أن تقوم بالإعفاء. ومن جانبه، أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، على التزامه بالدستور والقانون وعدم مخالفته في أي إجراء يتم اتخاذه بشأن التصويت علي مشروعات القوانين، وأنه لا يهمه إطلاقا إنجاز قانون أو غيره، وإنما ما يهمه اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية دون مخالفته.
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مطالب بنظر حرمان خريجي التعليم المفتوح من القيد بالمحامين

طالب بعض النواب خلال جلسة، اليوم الإثنين، بإعادة المداولة على المادة الخاصة بحرمان خريجي التعليم المفتوح من القيد بنقابة المحامين، مشيرين إلى أن هناك معايير دولية تحكم الأمر. وعلق الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب قائلا: "من الأفضل رفض قانون، على أن يتم النص على قيد خريجي التعليم المفتوح في نقابة المحامين". وواصل عبد العال، الهجوم على التعليم المفتوح، قائلا: "لو كان الأمر بيدي لحاكمت من جعل التعليم المفتوح سداح مداح، يعني إيه مادة يتم تدريسها في 4 محاضرات"، مشيرا إلى أنه يتحدى خريجي التعليم المفتوح في معرفة مبادئ القانون.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (1)

البرلمان يوافق نهائيا على قانون المحاكم الاقتصادية

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، نهائيا بأغلبية ثلثي أعضائه (على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008) وجاء مشروع القانون كالآتي، المادة الثانية: تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى.
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سرقة وبيع.. الوجه الآخر لتحدي الشيخوخة «face app»

48 ساعة كانت كفيلة بغزو تطبيق «face app» أو تحدي الشيخوخة كما تطلق عليه جميع مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك، تويتر، إنستجرام»، إذ تسابق رواد هذه المواقع ونجوم الفن والرياضة فى تجربة هذا التطبيق ونشر صورهم فى سن الشيخوخة من قبيل التهكم على مستقبلهم. انتشار التطبيق بسرعة البرق دفع خبراء أمن المعلومات والتكنولوجيا إلى التحذير من استخدام هذا التطبيق لأنه يمثل خطورة كبيرة عليهم، إذ تقوم الشركة بالولوج إلى الصور الشخصية والمواد المحفوظة على الهاتف من خلال هذا التطبيق لوجود عدة ثغرات أمنية، ومن ثم انتهاك الخصوصية وإفشاء البيانات بهذا التطبيق.
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مجلس-النواب (1)

مطالب بنظر حرمان خريجي التعليم المفتوح من القيد بالمحامين

طالب بعض النواب خلال جلسة، اليوم الإثنين، بإعادة المداولة على المادة الخاصة بحرمان خريجي التعليم المفتوح من القيد بنقابة المحامين، مشيرين إلى أن هناك معايير دولية تحكم الأمر. وعلق الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب قائلا: "من الأفضل رفض قانون، على أن يتم النص على قيد خريجي التعليم المفتوح في نقابة المحامين". وواصل عبد العال، الهجوم على التعليم المفتوح، قائلا: "لو كان الأمر بيدي لحاكمت من جعل التعليم المفتوح سداح مداح، يعني إيه مادة يتم تدريسها في 4 محاضرات"، مشيرا إلى أنه يتحدى خريجي التعليم المفتوح في معرفة مبادئ القانون.
وقفة نقابة المحامين-10

«بنصفّي الدارسين».. هل ينتهي التعليم المفتوح في مصر؟

أسدل البرلمان الستار على تعديلات قانون المحاماة الجديدة بعد أن كانت محل خلاف بين أعضاء مجلس النواب على مدار ثلاث سنوات ماضية، كانت هى عمر مشاريع القوانين الخاصة بالتعديلات داخل أروقة البرلمان، الساعات الأخيرة قبل الموافقة على القانون من حيث المبدأ شهدت شدا وجذبا بين أعضاء مجلس النواب تحديدا بشأن المادة رقم 13 من مشروع القانون التي تقضي بعدم أحقية طلاب التعليم في الالتحاق بنقابة المحامين، وهو الشرط الذى اعتبره البعض المسمار الأخير فى نعش التعليم المفتوح.
مرتضى-منصور-فى-جلسة-مجلس-النواب

البرلمان يقر تشكيل مجلس المحامين ويحذف إِشراف القضاء

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على ضوابط اجتماعات الجمعيات غير العمومية لنقابة المحامين، وما يتعلق بها بشأن سحب الثقة، بالإضافة إلى التأكيد على جواز إجراء انتخابات مجلس النقابة تحت إشراف قضائي، حفاظا على استقلاليتها. جاء ذلك في الجلسة العامة، لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن ثلاثة مشروعات قوانين مُقدمة من النواب "ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادي وآخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
مجلس-النواب (3)

البرلمان يوافق على تقرير قانون المحاماة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، من حيث المبدأ على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادي وآخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983. جاء ذلك في الجلسة العامة حيث استعرض النائب أحمد حلمي الشريف تقرير اللجنة، وفلسفة وأهداف مشروع القانون، وأكد أن قانون المحاماة، صدر برقم 17 لسنة 1983، منذ ما يزيد على ربع قرن، واطرادًا مع تغيير الظروف، باتت الحاجة مُلحة إلى إعادة النظر في بعض مواد هذا القانون لعلاج ما شابها من أوجه قصور وخلل لا تتماشى وظروف الحال في الوقت الراهن.
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