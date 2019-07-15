إخلاء سبيل ملك الكاشف في «الإخلال بالنظام العام»

تحرير:تهامى البندارى ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٩ م

محكمة- صورة تعبيرية

قررت نيابة أمن الدولة اليوم الإثنين، إخلاء سبيل ملك الكاشف، على ذمة التحقيقات التي تجرى معها بشأن اتهامها بمشاركة جماعة إرهابية، باستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية "فيسبوك"، وارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا بهدف الإخلال بالنظام العام، وذلك وفقا لما نشره محاميها عمرو محمد على صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»، على ذمة القضية المقيدة برقم 1739 حصر أمن دولة لسنة 2018، وألقى القبض على «الكاشف» في مارس الماضي، بعد حادث حريق قطار رمسيس الذي أودى بحياة العشرات من المواطنين، وقررت النيابة حبسها على ذمة التحقيقات.

وجهت النيابة إلى المتهمة فى القضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويلا بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي هدفه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك في اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف