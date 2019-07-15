جريمة

إخلاء سبيل ملك الكاشف في «الإخلال بالنظام العام»

تحرير:تهامى البندارى ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٩ م
محكمة- صورة تعبيرية
محكمة- صورة تعبيرية
قررت نيابة أمن الدولة اليوم الإثنين، إخلاء سبيل ملك الكاشف، على ذمة التحقيقات التي تجرى معها بشأن اتهامها بمشاركة جماعة إرهابية، باستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية "فيسبوك"، وارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا بهدف الإخلال بالنظام العام، وذلك وفقا لما نشره محاميها عمرو محمد على صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»، على ذمة القضية المقيدة برقم 1739 حصر أمن دولة لسنة 2018، وألقى القبض على «الكاشف» في مارس الماضي، بعد حادث حريق قطار رمسيس الذي أودى بحياة العشرات من المواطنين، وقررت النيابة حبسها على ذمة التحقيقات.
وجهت النيابة إلى المتهمة فى القضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويلا بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي هدفه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك في اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف
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جثة طفل

مصرع طفلة داخل مصعد عقار في الإسكندرية

لقيت طفلة مصرعها بمحل سكنها بالدور الرابع بمنطقة العصافرة بشرق الإسكندرية، اليوم الإثنين، في أثناء وجودها داخل مصعد، حيث سقطت بين الكبينة والحائط، ما أدى إلى وفاتها في الحال. تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد ورود بلاغ بوفاة طفلة داخل مصعد عقار "برج الروضة" خلف مستشفى مبرة العصافرة، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص وجود جثة الطفلة "م. ع. ع" 6 سنوات، مقيمة بالطابق الرابع بذات العقار.
العمارة-التي-وقعت-بها-جريمة-القتل (3)

الطب الشرعي يعاين جثث ضحايا «مذبحة الفيوم»

انتقل فريق من الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي بمحافظة الفيوم، منذ قليل، إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، لمعاينة جثامين 5 أشخاص لأم وأبنائها الأربعة بعدما أقدم زوجها على قتلها هي وأبنائها بساطور خلال نومهما، وذلك لتشريح الجثامين وبيان سبب الوفاة وتوقيت قتلهم. كما طلب المستشار يحيى الزارع المحامي العام الأول لنيابات الفيوم، من مباحث قسم أول الفيوم سرعة إنهاء التحريات حول الواقعة والتوصل لمُهددي الزوج، وبيان صحة أقوال الزوج القاتل من عدمها، مع اصطحابه لتمثيل جريمته، كما أمر بتحريز السلاح المستخدم في الواقعة ورفع بصمات القاتل من عليه.
اعدام

الإعدام شنقا لفلاح قتل صديقه في المنيا

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان الشاهد، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الواحد ووائل شعبان حافظ، وأمانة سر أمجد سمير ومحمد مصطفى هارون، اليوم الإثنين، بمعاقبة فلاح متهم بقتل صديقه، بالإعدام شنقا وتغريمه المصاريف الجنائية. وقال مصدر قانوني إن المحكمة قضت بإعدام المتهم "م.ح" فلاح ومقيم بمركز سملوط، لتورطه في قتل صديقه المجنى عليه "م.ف" في يوم 24 يوليو 2016 عمدا مع سبق الإصرار والترصد على خلفية نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات مالية.
اسعاف (2)

مُزارع يُنهي حياة عم زوجته بـ«مّنجل» في الشرقية

?أنهى مُزارع من قرية «الاتحاد» القريبة من منطقة «كوبري سليم» التابعة لدائرة مركز شرطة صان الحجر بمحافظة الشرقية، حياة عم زوجته، اليوم الإثنين؛ بعدما استعان بشقيقه وقتل المجني عليه بتسديد عدة طعنات بواسطة «مّنجل» زراعي، كان بحوزته، وذلك إثر خلافات أسرية سببها خلافًا مع زوجته، فيما جرى الجثة على الجثة بمشرحة مستشفى «الحسينية» المركزي، تحت تصرف نيابة الحسينية العامة، برئاسة المستشار محمد جاد، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات لشمال الشرقية.
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هشام عشماوى 2

فتح باب المرافعة من جديد في «أنصار بيت المقدس 3»

قررت محكمة الطعون العسكرية، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر الطعون المقدمة من المتهمين في القضية المسماة اعلاميا بـ«بيت المقدس 3»، إلى جلسة 22 من يوليو الجاري، لفتح باب المرافعة فيها من جديد، بعد تغيير الدائرة، على خليفة الحكم الصادر من المحكمة العسكرية بإعدام 11 متهمًا من بينهم هشام عشماوي الضابط المفصول من القوات المسلحة، ومعاقبة 9 آخرين بالأشغال الشاقة المؤبدة، بشأن إدانتهم بارتكاب 17 واقعة إرهابية، شملت رصد ومراقبة رجال القوات المسلحة والشرطة والتخطيط لتفجير قصر الاتحادية والتخطيط لقتل جنود كمين الفرافرة.
متهمو-مدينة-نصر

قرار جديد من النيابة في واقعة تصوير شاب بـ«قميص نوم»

قررت نيابة شمال الجيزة الكلية، اليوم الثلاثاء، حبس 6 متهمين، بينهم ربة منزل، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم باستدراج شاب وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة والتعدي عليه بالضرب المبرح وشل حركته وتصويره بقميص نوم، بمنطقة كرداسة، بعدما أبدى رغبته في فضح علاقته بسيدة متزوجة من رجل سافر لإحدى الدول العربية لتدبير نفقات أسرته، وأمرت النيابة بتحديد جلسة لسماع أقوال المجني عليه، واستعجلت تحريات رجال المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.
الناشط-السياسي-هيثم-محمدين

تجديد حبس هيثم محمدين 15 يوما في «نشر أخبار كاذبة»

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الإثنين، بتجديد حبس الناشط السياسي هيثم محمدين، 15 يومًا، احتياطيًا على ذمة قضية جديدة، حملت رقم 741 لسنة 2019، تحقيق أمن دولة عليا، على خلفية اتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والدعوة لقلب نظام الحكم، ومشاركة جماعة تدعم الإرهاب وتتخذه وسيلة لتحقيق أهدافها، فضلا عن التحريض على التظاهر لتعطيل المواصلات العامة والإضرار بمصلحة المواطنين، واستخدام موقع المعلومات الدولية للتحريض على أعمال تظاهر.
خطف طفل

«الضنا غالي».. شيطانة الوايلي تخطف يوسف «ابن الذوات»

«خيرا تعمل شرا تلقى»، مثل شعبي تحقق في حى الوايلي الشهير، بعدما خانت ربة منزل عشرة الأيام التي قضتها داخل شركة سياحة مملوكة لأحد الأشخاص، لم تصن العيش والملح، واتفقت مع زوجها الذي يعمل مدرب ألعاب رياضية، وآخرين عاطلين، على خطف ابنه، لعلمها بثرائه، بهدف مساومته والحصول منه على فدية مالية، نظير إطلاق سراح "ابن الذوات" قبل أن تكشف مباحث القاهرة تفاصيل خطة السيدة، ومكيدتها الشيطانية، لتسقط عصابة الأشرار في قبضة رجال الشرطة بعد ساعات من ارتكاب الحادث.
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