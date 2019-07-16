بين النجاح والفشل.. سيارات تحت الاختبار الأوروبي

الأمان على الطريق، هو غاية كل راغب في شراء سيارة جديدة.. ويقدم البرنامج الأوروبي لتقييم وسائل الأمان بالسيارات الجديدة «Euro NCAP» خدمة جليلة لهؤلاء الراغبين في الشراء
تحرير:كريم ربيع١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
مازدا 3
بين النجاح والفشل، تفاصيل كثيرة، يجب أن نقف عندها لمعرفة أسباب النجاح، وتجنب الفشل، ويحدد البرنامج الأوروبي لتقييم وسائل الأمان بالسيارات الجديدة «Euro NCAP»، من خلال نتائج اختباراته أي السيارات يمكنك الاعتماد عليها، وأخرى يجب أن تتوخى الحذر منها، وفي هذا التقرير نرصد بالفيديو نتائج الاختبارات التي تعرضت لها سيارات «مازدا 3، مرسيدس بنز، كيا سييد، تويوتا كورولا وRAV4» ترى من منها نجح في اقتناص النجوم الخمس، ومن منها فشل؟ وهل بينها سيارات في السوق المحلية؟
بنز الـ«5 نجوم»
حصلت السيارة مرسيدس بنز GLE 2019 على العلامة الكاملة «خمس نجوم» في اختبارات السيارة المختلفة في التصادم وحماية السائق، بحسب الموقع الرسمي الأوروبي لتقييم وسائل الأمان بالسيارات الجديدة «Euro NCAP»، وفي اختبار حماية السائق عند التصادم على سرعة 50
بنز الـ«5 نجوم»
حصلت السيارة مرسيدس بنز GLE 2019 على العلامة الكاملة «خمس نجوم» في اختبارات السيارة المختلفة في التصادم وحماية السائق، بحسب الموقع الرسمي الأوروبي لتقييم وسائل الأمان بالسيارات الجديدة «Euro NCAP»، وفي اختبار حماية السائق عند التصادم على سرعة 50 كم/ ساعة، ظلت مقصورة الركاب من GLE مستقرة في اختبار الإزاحة الأمامية، وأشارت قراءات وهمية عن حماية جيدة للركبتين وعظم الفخذ من السائق والراكب.
وأظهرت مرسيدس بنز، أنه سيتم توفير مستوى مماثل من الحماية للركاب من مختلف الأحجام ولمن يجلسون في مواقع مختلفة.
يذكر أن مرسيدس بنز قد شاركت بطرازين جديدين وهما B-Class وGLE، وكلاهما استطاع تسجيل 5 نجوم أيضًا.
كيا تفشل في اقتناص الـ5 نجوم
لم تنجح السيارة الكورية كيا سييد الهاتشباك موديل 2019، في الحصول على العلامة الكاملة في اختبارات البرنامج الأوروبي لتقييم وسائل الأمان بالسيارات الجديدة (Euro NCAP) والذي نشرها البرنامج على موقع تبادل الملفات «يوتيوب»، بالرغم من أدائها الجيد عند الاصطدام الأمامي جهة السائق على سرعة 64 كم/س، والاصطدام الأمامي الكلي على سرعة 50 كم/ س، وكذا الاصطدام الجانبي بجسم متحرك على سرعة 50 كم/ س.
ويعود سبب فشل كيا سيد الجديدة في الحصول على خمس نجوم، لإخفاق أنظمة الأمان باختبار حماية المارة بالشكل اللازم في حالات الاصطدام على سرعات متوسطة، كما تعرضت قوائم السيارة الجانبية إلى الاصطدام بجسم صلب بسرعة 32 كم/ س، وكذلك تم اختبار ارتداد مقعد السائق عند الاصطدام بسرعة 16 و24 كم/ س.
يذكر أن كيا سيد متاحة في السوق المصري بخمس فئات من التجهيزات، وتبدأ أسعارها من 360.000 جنيه للفئة القياسية، فيما يصل السعر الرسمي للفئة الأعلى الكاملة 405.000 جنيه.
5 نجوم لتويوتا كورولا
نجح الطراز الجديد من تويوتا كورولا في الحصول على خمس نجوم كاملة في اختبارات التصادم الأوروبية، وتضمنت تفاصيل النتائج حصول كورولا على نسبة 95% لحماية الركاب البالغين، 84% لحماية الركاب الأطفال، 86% لحماية المشاة ونسبة 77% لأنظمة المساعدة المجهزة بها السيارة.
مازدا 3 تتفوق
حصل الطراز الياباني الآخر مازدا 3 على النجوم الخمس في نفس الاختبارات، ولكن بنسب أفضل لحماية الركاب البالغين والأطفال حيث بلغت 98% و87% على التوالي، وبنسبة أقل لحماية المشاة حيث بلغت 81%، ونفس الشيء لنسبة الأنظمة المساعدة المجهزة بها السيارة والتي بلغت 73%.
تويوتا RAV4
نجحت السيارة اليابانية تويوتا RAV4 الكروس أوفر الرياضية متعددة الاستخدامات، في الحصول على خمس نجوم في اختبار البرنامج الأوروبي لتقييم نسب الأمان بالسيارات الجديدة «Euro NCAP»، بعد اجتياز جميع اختبارات التصادم، وتوفير أعلى معدلات الأمان للركاب البالغين والأطفال وكذلك وسائل التأمين حال الاصطدام بالمشاة وراكبي الدراجات الهوائية.
واستطاعت تويوتا RAV4 الجديدة أن توفر الحماية الكاملة للركاب البالغين بنسبة وصلت إلى 93% عند الاصطدام الأمامي الكلي، وحماية الأطفال بنسبة 87%، كما وصل مستوى الحماية الذي توفره للمارة 85%، فيما حصلت أنظمة مساعدة السائق الإضافية على 77%.
وساعد RAV4 في اجتياز الاختبارات قوة الشاسيه المعزز بشرائح من الفولاذ عالي الصلابة لامتصاص وتوجيه التأثير بعيدًا عن المقصورة الداخلية للمركبة.
كما لعبت أنظمة المساعدة الآلية فى سيارة تويوتا دورًا مهمًّا في نجاحها بالاختبارات وحصولها على العلامة الكاملة، حيث أسهمت تلك الأنظمة في اكتشاف أماكن المارة أمام السيارة ليلا ونهارًا.