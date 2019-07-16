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بين النجاح والفشل.. سيارات تحت الاختبار الأوروبي

الأمان على الطريق، هو غاية كل راغب في شراء سيارة جديدة.. ويقدم البرنامج الأوروبي لتقييم وسائل الأمان بالسيارات الجديدة «Euro NCAP» خدمة جليلة لهؤلاء الراغبين في الشراء
تحرير:كريم ربيع ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
مازدا 3
مازدا 3
بين النجاح والفشل، تفاصيل كثيرة، يجب أن نقف عندها لمعرفة أسباب النجاح، وتجنب الفشل، ويحدد البرنامج الأوروبي لتقييم وسائل الأمان بالسيارات الجديدة «Euro NCAP»، من خلال نتائج اختباراته أي السيارات يمكنك الاعتماد عليها، وأخرى يجب أن تتوخى الحذر منها، وفي هذا التقرير نرصد بالفيديو نتائج الاختبارات التي تعرضت لها سيارات «مازدا 3، مرسيدس بنز، كيا سييد، تويوتا كورولا وRAV4» ترى من منها نجح في اقتناص النجوم الخمس، ومن منها فشل؟ وهل بينها سيارات في السوق المحلية؟
بنز الـ«5 نجوم» حصلت السيارة مرسيدس بنز GLE 2019 على العلامة الكاملة «خمس نجوم» في اختبارات السيارة المختلفة في التصادم وحماية السائق، بحسب الموقع الرسمي الأوروبي لتقييم وسائل الأمان بالسيارات الجديدة «Euro NCAP»، وفي اختبار حماية السائق عند التصادم على سرعة 50
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2019-jeep-cherokee

منها التطبيقات.. تقنيات سيارات جذبت الجمهور في 2019

على مدى الأشهر القليلة الماضية، كانت هناك العديد من التقنيات التي ظهرت في السيارات بشكل عام، وهو الأمر الذي كان موضع تقييم من جانب الجمهور، والذي قام بتجربة تلك السيارات بشكل رئيسي على مدى تلك الأشهر، بما أسهم في تكوين وجهة نظر واضحة عنها. وحاولت العديد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات إصدار العشرات من التقنيات المتطورة في الأسواق المختلفة، وهو الأمر الذي كان بمثابة رهان من هؤلاء المصنعين في مجال تطوير الموديلات خلال العام الجاري، ولا شك أن بعض تلك الشركات كسبت الرهان.
سكودا سوبيرب

لمواجهة الركود.. شركات جديدة تخفض أسعار سياراتها

أعلنت شركة بروتون الماليزية تخفيض سعر سيارتها السيدان بريفي 2019، بقيمة 15 ألف جنيه، ونشر الموقع الرسمي للشركة الأسعار الجديدة في يوليو، كما خفضت شركة سكودا الأوروبية سعر سيارتها «سوبيرب» بقيمة 20 ألف جنيه، بسبب المنافسة الشديدة بين الشركات والوكلاء لتحريك مبيعاتها في السوق، والتخلص من موديل عام 2019. وتسببت حملات المقاطعة الشعبية، وفي مقدمتها «خليها تصدي- زيرو جمارك» في كثير من المشكلات التي أجبرت وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة.
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شيفروليه أوقفت تصنيعها| وداعًا معشوقة المصريين لانوس

أعلنت الشركة الأمريكية «شيفروليه» في مصر -إحدى شركات جنرال موتورز- وقف إنتاج سيارتها «لانوس» محبوبة المصريين، عقب مرور أكثر من 21 عامًا على بدء خروجها من خطوط الإنتاج في مصر، رغم أنها مازالت مطلوبة في السوق واحتلت المركز الـ19 بقائمة سيارات الركوب الأكثر مبيعًا في العام الماضي، إلا أن التطور الكبير الذي يشهده سوق السيارات جعل لزامًا على الشركة، وقف الانتاج. وتعد «لانوس» هي إحدى سيارات جنرال موتورز قلبا وقالبا، رغم أنها كانت ملكا لشركة دايو الكورية الجنوبية في البداية إلا أن الشركة الأمريكية اشترتها.
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هل تنجح 9 سيارات جديدة في تحريك ركود السوق؟

انتهى النصف الأول من العام الجاري منذ أيام، وهو النصف الأصعب على السوق المحلية للسيارات خلال السنوات الأخيرة، بسبب تراجع نسب المبيعات بشكل كبير، خاصة في فئة سيارات الركوب -الملاكي- رغم التخفيضات السعرية وعروض السداد والصيانة وقطع الغيار والوقود المختلفة، الأمر الذي اضطر شركات كثيرة لطرح طرازات جديدة في السوق المصرية كي تستطيع جذب مزيد من العملاء لها، فشهد شهر يونيو ظهور نحو 10 طرازات جديدة بمصر.. فهل تنجح فيما فشلت فيه شقيقاتها؟ أم يظل الحال على ما هو عليه؟
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تويوتا تتصدر.. أكثر 10 سيارات مبيعًا في مصر

كشفت بيانات مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» عن تراجع مبيعات سيارات الركوب في شهر مايو 2019 بنسبة 11% مقارنة بمبيعات نفس الشهر من العام الماضي، بعد أن باعت 9 آلاف و508 وحدات فقط، واقتنصت 10 سيارات ملاكي حصة سوقية وصلت إلى 60% من المبيعات بـ5.766 وحدة مبيعة خلال مايو. فما هذه السيارات العشر الأكثر مبيعًا في السوق المحلية؟ وما مواصفات كل واحدة منها على حدة؟ وكم تبلغ أسعارها في السوق؟ وهل تسببت التخفيضات السعرية الأخيرة التي قدمتها كل شركة في تحريك مبيعاتها؟
بيجو 5008

بسبب «الجنس الناعم».. زيادة في مبيعات سيارات الـSUV

أثار النمو الهائل في مبيعات سيارات الكروس أوفر أو الـSUV، اهتمام العديد من كبريات الشركات المصنعة للسيارات في العالم، خاصة مع ارتفعت مبيعات سيارات الكروس أوفر بنسبة 1% مسجلة 476.1 ألف وحدة بأوروبا خلال الربع الأول من العام الحالى، مقارنة بـ472.9 ألف مركبة خلال الفترة نفسها من 2018. وبالتزامن مع اقتراب طرح شركة أستون مارتن أول طراز من فئة SUV تصنعه وهو طراز DBX، أجرت دراسة كشفت عن سبب الإقبال الكبير على شراء السيارات من هذه الفئة حول العالم، فلماذا انتشر هذا النوع من السيارات؟ وما الفئات التي تسعى لاقتنائه؟
هوندا HRV

5000 جنيه.. مقارنة بين هوندا HRV وشيفروليه إيكوينوكس

أصبحت فئة السيارات الخدمية الرياضية «الكروس أوفر» من أكثر الفئات طلبًا في السوق المحلية لدى المصريين الراغبين في شراء سيارة جديدة، نظرًا لارتفاعها الكبير عن الأرض، وهو ما يعني ملاءمتها للطرق المصرية الوعرة، ونركز هنا على أرخص سيارتين رياضيتين كروس أوفر في مصر، من حيث الأسعار والإمكانات والتجهيزات الفنية والرفاهية بكل سيارة منهما على حدة، وهما السيارتان «هوندا HRV، وشيفروليه إيكوينوكس» موديل 2019، فما أسعار كل سيارة منهما؟ وما الفوارق الميكانيكية الجوهرية بينهما؟
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