بين النجاح والفشل.. سيارات تحت الاختبار الأوروبي

الأمان على الطريق، هو غاية كل راغب في شراء سيارة جديدة.. ويقدم البرنامج الأوروبي لتقييم وسائل الأمان بالسيارات الجديدة «Euro NCAP» خدمة جليلة لهؤلاء الراغبين في الشراء

تحرير:كريم ربيع ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

مازدا 3

بين النجاح والفشل، تفاصيل كثيرة، يجب أن نقف عندها لمعرفة أسباب النجاح، وتجنب الفشل، ويحدد البرنامج الأوروبي لتقييم وسائل الأمان بالسيارات الجديدة «Euro NCAP»، من خلال نتائج اختباراته أي السيارات يمكنك الاعتماد عليها، وأخرى يجب أن تتوخى الحذر منها، وفي هذا التقرير نرصد بالفيديو نتائج الاختبارات التي تعرضت لها سيارات «مازدا 3، مرسيدس بنز، كيا سييد، تويوتا كورولا وRAV4» ترى من منها نجح في اقتناص النجوم الخمس، ومن منها فشل؟ وهل بينها سيارات في السوق المحلية؟

بنز الـ«5 نجوم» حصلت السيارة مرسيدس بنز GLE 2019 على العلامة الكاملة «خمس نجوم» في اختبارات السيارة المختلفة في التصادم وحماية السائق، بحسب الموقع الرسمي الأوروبي لتقييم وسائل الأمان بالسيارات الجديدة «Euro NCAP»، وفي اختبار حماية السائق عند التصادم على سرعة 50