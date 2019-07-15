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مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون التأمينات والمعاشات

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق مالي واحد لجميع فئات المؤمن عليهم تتولى إدارته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وإنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية
تحرير:أ.ش.أ ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٤٥ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال اليوم، الإثنين، بصفة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية والجداول المرفقة. ويهدف مشروع القانون إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة الذي يتم في إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، واستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعي في قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة في الدستور المصري.
كما يهدف إلى مراعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية، وفض التشابكات المالية بين الهيئة والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي، وحصول الهيئة على التزام الخزانة العامة قبل شهر من بداية عملية الصرف، وتشكيل لجنة من الخبراء تتولى وضع الأسس والفروض الإكتوارية وإعداد التقييم الإكتواري لنظام التأمين الاجتماعي
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ميناء-العريش (2)

قرار جمهوري باعتبار ميناء العريش من أعمال المنفعة العامة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 330 لسنة 2019، باعتبار ميناء العريش في محافظة شمال سيناء وجميع منشآته ومرافقه، وكذلك أي أراضي أو منشآت أخرى يحتاجها من أعمال المنفعة العامة، فيما عدا المواقع العسكرية التي تستغل في شئون الدفاع عن الدولة. ونص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية على أن تتولى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمويل وتنفيذ تطوير وإدارة وتشغيل ميناء العريش، وأن تتولى وزارة الدفاع مهام إجراءات تأمين منطقة ميناء العريش.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

فتح باب التظلم من نتائج الثانوية غدا.. اعرف الإجراءات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، بدءا من غد الثلاثاء ولمدة ثلاثين يومًا. وأعلن خالد عبدالحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، ضوابط وإجراءات تظلم الطلاب من نتائجهم وذلك على النحو التالي: سداد مبلغ (مائة جنيه) عن كل مادة يرغب الطالب في تقديم التظلم بشأنها بأحد البنوك الوطنية.
مجلس-النواب (1)

البرلمان يوافق نهائيا على قانون المحاماة

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيا، على مشروع قانون المحاماة، بعد انتهاء مناقشة إعادة المداولة على بعض المواد، وفي مقدمتها أزمة قيد خريجي التعليم المفتوح بنقابة المحامين. ورفض البرلمان الموافقة على أحقية خريجي كليات الحقوق "تعليم مفتوح" في عضوية نقابة المحامين. ووفقًا لفلسفة وأهداف مشروع القانون، صدر قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 منذ ما يزيد على ربع قرن، واطرادًا مع تغيير الظروف فقد باتت الحاجة مُلحة إلى إعادة النظر في بعض مواد هذا القانون لعلاج ما شابها من أوجه قصور وخلل لا تتماشى وظروف الحال في الوقت الراهن.
ارتفاع-درجات-الحرارة (2)

موجة حارة تضرب مصر لم تحدث منذ عام 1988

يتوقع خبراء الأرصاد تعرض البلاد بداية من اليوم إلى ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة تصل ذروتها بعد غدٍ الأربعاء، بواقع 42 درجة مئوية على محافظة القاهرة، مقابل 45 درجة على محافظات الصعيد، بعد أن سجلت اليوم 37 درجة مئوية على محافظة القاهرة، و42 درجة مئوية على المحافظات الجنوبية، بينما تصل إلى 47 درجة في المنيا لأول مرة منذ عام 1988 بحسب accweather. الدكتور إبراهيم عطا الله، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل بهيئة الأرصاد، قال إن ما يحدث فى درجات الحرارة أمر طبيعي فى الصيف إذ تشهد درجات الحرارة ارتفاعًا تدريجيًّا، ثم يعقبها انخفاض وزيادة في الرطوبة.
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فلوس

تصل لـ75% من الأجر.. شروط الحصول على إعانة البطالة

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على المواد الخاصة بتأمين البطالة بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، وحسب القانون الجديد ستقدم الحكومة دعما للعاطلين عن العمل حتى يحصلوا على وظيفة. ووافق مجلس النواب أمس، الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية، ويهدف التشريع الجديد إلى دمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى.
بطالة

النواب يوافق على «بدل البطالة» في قانون التأمينات

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، على تأمين البطالة بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة، وجاء في مشروع القانون أنه يتم احتساب تأمين البطالة، والذي تقدمه الدولة لدعم العاطلين عن العمل حتى يحصلوا على وظيفة، كالآتي: 75% من أجر الاشتراك التأميني للأربعة أسابيع الأولى، و65% من أجر الاشتراك التأميني للأربعة أسابيع الثانية، و55% من أجر الاشتراك التأمينى للأربعة أسابيع الثالثة، و45% لباقي الأسابيع.
وقفة احتجاجية لأصحاب المعاشات فى وسط البلد -11

جدل في مجلس النواب بسبب قانون المعاشات

حالة من الجدل شهدتها المناقشات الخاصة بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة، بلجنة القوى العامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خاصة فيما يتعلق بالمواد الخاصة بتأمين المرض، وجاء السبب الرئيسي في الجدل جول مدى تطبيقها علي العمالة غير المنتظمة، الذين تم ضمهم للتأمين الاجتماعي طبقا للقانون الجديد، وقررت اللجنة في نهاية اللجان تأجيل نظر المواد الخاصة بالتأمين على العمالة غير المنتظمة، لحين استدعاء رئيس هيئة التأمين الصحي، خلال اجتماع، غدا الأربعاء، لحسم مصير العمالة غير المنتظمة من خدمات التأمين الصحي.
وزير-المالية -محمد-معيط

المالية للبرلمان: أموال التأمينات معفاة من الضرائب

اجتمعت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، وذلك للانتهاء من مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، المقدم من الحكومة. وقال محمد عبد الفتاح ممثل وزارة المالية، إن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، يستهدف الحفاظ على أموال التأمينات والمعاشات، واستثمارها استثمارا آمنا لصالح أصحاب المعاشات، مضيفا أن استثمار أموال الهيئة في سندات وأذون الخزانة هو ضمن استثمار آمن، لذلك فهو مكسب الهيئة وأموال التأمينات، ويمثل عنصر أمان وضمان لأموال المعاشات.
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