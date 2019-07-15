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فتح باب التظلم من نتائج الثانوية غدا.. اعرف الإجراءات

تحرير:أمينة محمود ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٢ م
د. طارق شوقي وزير التعليم
د. طارق شوقي وزير التعليم
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، بدءا من غد الثلاثاء ولمدة ثلاثين يومًا. وأعلن خالد عبدالحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، ضوابط وإجراءات تظلم الطلاب من نتائجهم وذلك على النحو التالي: سداد مبلغ (مائة جنيه) عن كل مادة يرغب الطالب في تقديم التظلم بشأنها بأحد البنوك الوطنية.
وأضاف عبد الحكيم، أن هذا المبلغ لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية على الحساب رقم (0135112000283818)، أو الحساب رقم (01500100036407) ببنك مصر وفروعه.وتقدم طلبات الاطلاع في المادة أو المواد المطلوب الاطلاع عليها لمندوب لجنة النظام والمراقبة المتواجد بالمديريات
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قرار جمهوري باعتبار ميناء العريش من أعمال المنفعة العامة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 330 لسنة 2019، باعتبار ميناء العريش في محافظة شمال سيناء وجميع منشآته ومرافقه، وكذلك أي أراضي أو منشآت أخرى يحتاجها من أعمال المنفعة العامة، فيما عدا المواقع العسكرية التي تستغل في شئون الدفاع عن الدولة. ونص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية على أن تتولى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمويل وتنفيذ تطوير وإدارة وتشغيل ميناء العريش، وأن تتولى وزارة الدفاع مهام إجراءات تأمين منطقة ميناء العريش.
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مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون التأمينات والمعاشات

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال اليوم، الإثنين، بصفة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية والجداول المرفقة. ويهدف مشروع القانون إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة الذي يتم في إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، واستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعي في قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة في الدستور المصري.
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البرلمان يوافق نهائيا على قانون المحاماة

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيا، على مشروع قانون المحاماة، بعد انتهاء مناقشة إعادة المداولة على بعض المواد، وفي مقدمتها أزمة قيد خريجي التعليم المفتوح بنقابة المحامين. ورفض البرلمان الموافقة على أحقية خريجي كليات الحقوق "تعليم مفتوح" في عضوية نقابة المحامين. ووفقًا لفلسفة وأهداف مشروع القانون، صدر قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 منذ ما يزيد على ربع قرن، واطرادًا مع تغيير الظروف فقد باتت الحاجة مُلحة إلى إعادة النظر في بعض مواد هذا القانون لعلاج ما شابها من أوجه قصور وخلل لا تتماشى وظروف الحال في الوقت الراهن.
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موجة حارة تضرب مصر لم تحدث منذ عام 1988

يتوقع خبراء الأرصاد تعرض البلاد بداية من اليوم إلى ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة تصل ذروتها بعد غدٍ الأربعاء، بواقع 42 درجة مئوية على محافظة القاهرة، مقابل 45 درجة على محافظات الصعيد، بعد أن سجلت اليوم 37 درجة مئوية على محافظة القاهرة، و42 درجة مئوية على المحافظات الجنوبية، بينما تصل إلى 47 درجة في المنيا لأول مرة منذ عام 1988 بحسب accweather. الدكتور إبراهيم عطا الله، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل بهيئة الأرصاد، قال إن ما يحدث فى درجات الحرارة أمر طبيعي فى الصيف إذ تشهد درجات الحرارة ارتفاعًا تدريجيًّا، ثم يعقبها انخفاض وزيادة في الرطوبة.
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم-يعتمد-نتيجة-الثانوية-العامة

مرحلة وعدت رسائل نشطاء السوشيال ميديا لطلاب الثانوية

"فرحة وبكاء"، هذا هو حال طلاب الثانوية العامة عقب الإعلان عن النتيجة، إذ تذهب الفرحة للحاصلين على مجموع مرتفع يسهل لهم الالتحاق بكليات القمة التى يحلم بها معظم أولياء الأمور لأبنائهم، ويذهب البكاء والحزن للطلبة الحاصلين على مجموع منخفض لا يسمح لهم بالالتحاق بكليات القمة، وهو ما يتسبب ليس فقط فى حالات انهيار، بل قد يصل إلى انتحار أحدهم كما حدث عقب ظهور بعض النتائج خلال السنوات الماضية، وهناك من يحصل على عقاب قاسٍ من والديه وأقاربه، ولكن نشطاء السوشيال ميديا كانت لديهم وجهات نظر أخرى مختلفة في ما يخص مجموع الثانوية العامة، أطلقوها فى صورة رسائل.
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«التعليم» تعلن نسبة النجاح في مادة الجيولوجيا

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة الجيولوجيا بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/2019 (الدور الأول). وقال خالد عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الجيولوجيا، البالغ عددها 10 آلاف و470 ورقة، أسفرت عن نجاح 9617 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 91.9%.
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78 % نسبة النجاح في العينة العشوائية لمادة التاريخ

قال خالد عبد الحكم نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، أن ما أشيع حول نتيجة العينة العشوائية لمادة التاريخ لطلاب الشهادة الثانوية العامة عارٍ عن الصحة، وأن النسبة الحقيقية بلغت 78%، موضحا أن 59 طالبا حصلوا على الدرجات النهائية في المادة، وأن التصحيح تم بدرجة كبيرة من الشفافية ولا يوجد تعديل أو تغيير في نماذج الإجابات حسبما يزعم مروجي الشائعات. وأقسم أن الوزارة لم تغير كلمة واحدة في نتائج العينة العشوائية حسبما يروج البعض، ولم يتم تغيير حرف في نماذج الإجابة.
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دموع وصراخ بين طلاب الأدبي لصعوبة التاريخ

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة، اليوم السبت، حالة من الصراخ والبكاء والعويل من طلاب الشعبة الأدبية عقب خروجهم من لجان التاريخ، مؤكدين ان الامتحان جاء صعب جدا وطويل، ويحتاج إلى وقت مضاعف للإجابة عليه، كما أن الأسئلة غير مباشرة تحتاج إلى تفكير وتركيز عالي، وأغلبها في مستوى الطالب المتفوق، واصفين الامتحان بـ"الزفت". كما قال عدد من الطلاب إنهم تركوا أسئلة كثيرة بدون الإجابة عليها، لافتين إلى أن أغلب أسئلة الامتحان جاءت مقالية تحتاج إلى وقت أكبر من الوقت المخصص لأداء الامتحان.
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