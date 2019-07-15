فتح باب التظلم من نتائج الثانوية غدا.. اعرف الإجراءات

تحرير:أمينة محمود ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٢ م

د. طارق شوقي وزير التعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، بدءا من غد الثلاثاء ولمدة ثلاثين يومًا. وأعلن خالد عبدالحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، ضوابط وإجراءات تظلم الطلاب من نتائجهم وذلك على النحو التالي: سداد مبلغ (مائة جنيه) عن كل مادة يرغب الطالب في تقديم التظلم بشأنها بأحد البنوك الوطنية.

وأضاف عبد الحكيم، أن هذا المبلغ لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية على الحساب رقم (0135112000283818)، أو الحساب رقم (01500100036407) ببنك مصر وفروعه.وتقدم طلبات الاطلاع في المادة أو المواد المطلوب الاطلاع عليها لمندوب لجنة النظام والمراقبة المتواجد بالمديريات