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بسبب روسيا.. فضيحة تلاحق رجل إيطاليا القوي

التقى جيانلوكا سافويني، رئيس جمعية "لومباردي" روسيا، بثلاثة روسيين مجهولي الهوية بموسكو في أكتوبر الماضي، وناقش طرقا لتمويل حزب ماتيو سالفيني
تحرير:أحمد سليمان ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:١١ م
سالفيني
سالفيني
يواجه ماتيو سالفيني، الرجل القوي في السياسة الإيطالية، فضيحة جديدة، بشأن تلقى تمويل غير قانوني من روسيا، ويبدو أنه لن يستطيع التخلص من آثارها قريبا. حيث يحاول نائب رئيس الوزراء الإيطالي أن ينأى بنفسه عن حليفه المقرب منه، جيانلوكا سافويني، الذي تم تسريب مقطع مسجل له، وهو يحاول الحصول على تمويل غير شرعي من ثلاثة روس، وفقًا لتقرير نشره موقع "بازفييد نيوز". وذلك بعد أن سيطرت القصة على التغطية الإعلامية الإيطالية منذ اندلاعها الأسبوع الماضي، حيث حاول سالفيني، وفشل حتى الآن، أن ينأى بنفسه عن القضية.
وأشارت شبكة "بلومبرج" الأمريكية إلى أن سافويني، المتحدث السابق باسم سالفيني، حضر عشاءً في 4 يوليو كان به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في روما. وقال نائب رئيس الوزراء إنه لا يعرف كيف حضر مساعده هذا الحفل، لكن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي قوض هذه الرواية الأحد الماضي، وقال في بيان إن سافويني قد تلقى دعوة
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روحان

التهدئة الإيرانية.. مناورة سياسية لكسب الوقت

تتأرجح إيران بين التهديد والتهدئة في مواقف تحمل الكثير من التناقض في محاولات للخروج من الأزمة المتصاعدة مع واشنطن بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في مايو 2018، الانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران. "نؤمن دائما بالمحادثات إذا رفعوا العقوبات وأنهوا الضغوط الاقتصادية المفروضة وعادوا إلى الاتفاق، فنحن مستعدون لإجراء محادثات مع أمريكا اليوم والآن وفي أي مكان"، فبهذه الكلمات عادت إيران إلى لغة التهدئة على لسان رئيسها حسن روحاني.
ترامب-وشي

الاقتصاد الصيني في أدنى مستوى بسبب الولايات المتحدة

سلطت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، في تقرير لها، نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين، الضوء على إعلان الصين أن نموها الاقتصادي تراجع إلى أبطأ وتيرة له منذ ما يقرب من 3 عقود، بسبب تجدد التوترات التجارية مع واشنطن، وما نجم عن ذلك من مشكلات مالية مستمرة أثرت سلبا على أحد المحركات الاقتصادية الأكثر حيوية في العالم. وقال مسئولون صينيون: "الاقتصاد نما بنسبة 6.2% بين شهري أبريل ويونيو الماضيين مقارنة بالعام السابق، وبينما يعد هذا النمو الاقتصادي موضع حسد لمعظم بلدان العالم، إلا أنه يمثل أيضا أبطأ وتيرة نمو في الصين منذ 1992".
الإيبولا-في-الكونغو

اكتشاف أول حالة إيبولا قرب حدود الكونغو ورواندا

أعلنت وزارة الصحة في الكونغو، عن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس إيبولا في مدينة جوما بشرق البلاد، وهي موطن لأكثر من مليون شخص، وتقع مباشرة على حدود الكونغو مع رواندا، حيث يعبر عشرات الآلاف سيرا على الأقدام يوميا، ما أثار مخاوف من احتمال انتشار الفيروس بصورة أسرع في منطقة مكتظة بالسكان قرب حدود رواندا. وظهر فيروس إيبولا بداية في مقاطعتي "كيفو وإيتوري" في شمال الكونغو لمدة عام تقريبا، إذ تم تأكيد عدد قليل من الحالات، لكن تم احتواؤه بسرعة في أوغندا المجاورة في يونيو الماضي بعد أن طلبت أسرة كونغولية تلقي العلاج هناك.
منتخب الجزائر

بعد تأهل الجزائر.. القبض على 282 شخصا في فرنسا

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الإثنين، عن ضبط 282 شخصا، مساء أمس الأحد، خلال صدامات وقعت في عدد من المدن، إثر تأهل منتخب الجزائر لنهائي كأس أمم إفريقيا 2019 على حساب منتخب نيجيريا، بعد الفوز بهدف قاتل في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، ومن أصل الموقوفين، وضع 249 قيد الاحتجاز، وذلك بحسب حصيلة أصدرتها وزارة الداخلية في الساعة السادسة صباحا، ولم تتبين طبيعة الصدامات على الفور، وما إذا كانت قد أسفرت عن سقوط ضحايا، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
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قنبلة-على-تلفزيون-اوكرانى (4)

بسبب بوتين.. مجهولون يلقون قنبلة على قناة أوكرانية

رمى مجهولون قنبلة على مبنى قناة تلفزيونية أوكرانية، اليوم السبت، بعدما أعلنت أنها تنوي بث وثائقي مثير للجدل تتخلّله مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. ولم يؤد الهجوم الذي وقع قرابة الساعة 03:40 فجرا، ووصفه المسؤولون بأنه إرهابي إلى إصابات، لكنّه ألحق أضرارا بالشعار المثبّت على واجهة مكاتب قناة "112 أوكرانيا"، بحسب ما أعلنت الشرطة. وشددت قوات الشرطة إجراءاتها الأمنية في العاصمة الأوكرانية كييف بحثا عن المسؤول عن الهجوم.
حاملة الطائرات

الانهيار الفني يصيب حاملة الطائرات الروسية الوحيدة

على الرغم من محاولات روسيا المستمرة مواكبة الولايات المتحدة على مستوى القدرات العسكرية والصناعية الدفاعية، فإن ذلك يأتي في المقام الرئيسي للتربح اقتصاديا من الصفقات الضخمة التي تراهن عليها موسكو بقوة كإحدى وسائل تعزيز قدراتها المالية والسياسية. التركيز على الشق التجاري والاقتصادي من الصناعات العسكرية، أسهم بشكل رئيسي في إضعاف بعض القدرات الدفاعية الرئيسية لموسكو، وعلى رأسها حاملة الطائرات الوحيدة التي يمتلكها الجيش الروسي، والتي باتت على حالة فنية غير جيدة.
محمد-بن-سلمان وبوتين

بلومبرج: اتفاق سعودي روسي على تمديد خفض إنتاج النفط

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إنه تم الاتفاق مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على تمديد الاتفاق المبرم بين منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" والمنتجين المستقلين بشأن خفض الإنتاج حتى نهاية العام الحالي، وربما أوائل العام المقبل. ونقلت وكالة "بلومبرج" عن بوتين قوله في تصريحات على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة حاليا باليابان" اتفقنا مع الجانب السعودي على الإبقاء على معدلات الإنتاج الحالية كما هى، لفترة قد تتراوح ما بين 6 إلى 9 أشهر".
ترامب

ترامب: زعيم الصين «ذكي».. واتفاقية اليابان غير منصفة

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن المفاوضات مع الصين تشهد حاليا تقدما عن بداية الأزمة بين البلدين، مشيرا إلى أن أمريكا ستسمح للشركات الأمريكية ببيع منتجاتها إلى شركة "هواوي" الصينية التي تستخدمها في صناعاتها المختلفة. وأكد ترامب مجددا على إبقاء التعريفات الجمركية المفروضة بالفعل على سلع صينية، مشيرا إلى أن بكين ستقوم بشراء منتجات المزارع الأمريكية، وأنه إذا تمكنت واشنطن وبكين من التوصل لاتفاق فسيكون هذا الحدث تاريخي. وأشاد ترامب بالرئيس الصيني، ووصفه بالزعيم الذكي، كما أنه يعد واحدا من أعظم القادة خلال 200 عام في الصين.
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