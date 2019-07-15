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قانون المرور الجديد.. ضربة قاضية لتجار السيارات

أزمة جديدة تضرب سوق السيارات المستعملة في مصر عقب موافقة الحكومة على تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973، ويعترض عليها تجار السيارات
تحرير:كريم ربيع ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:١٤ م
سوق السيارات
سوق السيارات
«وفى جميع الأحوال لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها، أو وكيله الخاص لمرة واحدة، ولا يجوز إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن المركبة ذاتها، ويجب نقل الملكية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التوكيل وإلا اعتبر كأن لم يكن» تلك المادة رقم 19 بقانون المرور الجديد التي تسببت في نشوب أزمة كبيرة، راح يستغيث منها غالبية تجار السيارات المستعملة، جعل رابطة تجار السيارات تصدر مذكرة إلى رئيس الحكومة، تطالب بتعديل هذه المادة.. فمن ينتصر.. التجار أم القانون الجديد؟ ولماذا يعترض التجار عليها؟ وهل تتأثر أسعار السيارات بالسلب أم بالإيجاب؟
«تجار السيارات»: ستتسبب في زيادة أسعار السيارات طالبت رابطة تجار السيارات، بعقد لجنة متخصصة لمراجعة تعديلات قانون المرور الذي يتضمن تحديد مدة صلاحية توكيل نقل الملكية بثلاثة أشهر فقط، عقب تقدم المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات المصرية بمذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء، اعتراضًا
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وزارة-الاستثمار-والتعاون-الدولى-تطلق-النسخة-الثانية (4)

مصر تطلق النسخة الثانية من خريطة الاستثمارية

أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى عن إطلاق النسخة الثانية من خريطة مصر الاستثمارية، اليوم الاثنين، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور خالد العناني، وزير الآثار، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومالك فواز، مستشار الوزيرة لشئون ترويج الاستثمار. وتضمنت النسخة الثانية 2000 فرصة استثمارية جديدة إضافة إلى خيار إنشاء حساب إلكتروني للباحثين عن الفرص الاستثمارية.
رشاوى-فلوس

هذه المصادر رفعت حصيلة الضرائب إلى 688 مليار جنيه

ارتفعت حصيلة الإيرادات الضريبية بنهاية العام المالي الماضي 2018-2019 لتصل إلى 688 مليار جنيه، بحسب تصريحات عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، بينما تستهدف الموازنة الجديدة للعام المالي الجاري 2019-2020، تحصيل إيرادات ضريبية بقيمة تبلغ نحو 856.6 مليار جنيه. وبحسب مصادر حكومية، فقد تجاوزت مصلحة الضرائب مستهدفات الحصيلة خلال العام المالي الماضي 2018-2019 بواقع 6%، نتيجة زيادة الحصيلة الضريبية من الجهات غير السيادية، والتى تعبر عن النشاط الاقتصادي الحقيقي.
موظفين

التنظيم والإدارة يرسل قواعد الترقية للجهاز الإداري

أرسل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القواعد التنفيذية لقرار رئيس الجهاز رقم 65 لسنة 2019 الصادر بتسكين وترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية إلى الوزارات والمحافظات والهيئات والجامعات والجهات المعنية بتطبيق القرار. وقال صالح الشيخ، رئيس الجهاز، إن الجهاز أعد القواعد التنفيذية لقرار الترقية للالتزام بها عند تنفيذ القرار، وذلك للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية. وأصدر مجلس الوزراء قرارًا بترقية كل من قضى في وظيفته المدة البينية اللازمة للترقية للدرجة الوظيفية التالية مع استحقاق راتب الدرجة المرقى لها بدءًا من شهر يوليو الجاري.
تعاملات بنكية (1)

تتوافق مع الشريعة| ما البنوك الإسلامية وفروعها بمصر؟

يوجد في مصر عدد من البنوك الإسلامية التى تتوافق مع معاملات الشريعة الإسلامية، بينما تقدم البنوك المحلية التقليدية بعض المنتجات والخدمات المتوافقة أيضا مع الشريعة، حيث يوجد في السوق المحلية نحو 14 بنكا يقدم المنتجات الإسلامية، كما يوجد نحو 3 بنوك فقط إسلامية تعمل في مصر، وهي بنك البركة، وبنك فيصل الإسلامي، بالإضافة إلى مصرف أبو ظبي الإسلامي. وهناك بعض البنوك التي تتيح فروعا للمعاملات الإسلامية، وعلى رأسها البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، إلى جانب البنك المصري الخليجي.
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بورصة (2)

هل ينهي البرلمان معاناة البورصة بتثبيت الدمغة؟

قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إنه ينتظر عرض قانون تثبيت ضريبة الدمغة للتصويت في الجلسة العامة للبرلمان قبل انتهاء الدورة الحالية خلال أيام. وتابع أن ما تم التوصل إليه أمس خطوة أولى فقط؛ إذ تعكف لجنة ثلاثية حاليا على دراسة كل ما يتعلق بالضرائب على تعاملات البورصة، بغرض وضع تصور كامل للأمر. وأكد أن الاجتماع شهد استجابة جيدة من جميع الحضور، ومناقشات إيجابية حول البورصة المصرية، وسبل تنشيطها، وتأثير الضرائب على جاذبية السوق.. فهل يعيد هذا القانون الاستقرار للبورصة؟.. أم يظل مجرد إجراء على ورق؟
عقارات

بسبب الوقود والكهرباء.. 30% ارتفاعا بأسعار العقارات

توقع مطورون ومستثمرون عقاريون، ارتفاع أسعار الوحدات السكنية خلال الأسابيع القليلة المقبلة وحتى نهاية العام، بنسب تتراوح بين 5 إلى 30%، بعدما أعلنت وزارة البترول، في بيان لها، أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، وبنزين 95 بـ9 جنيهات للتر، وبنزين 92 بـ8 جنيهات، وبنزين 80 والكيروسين والسولار بـ6.75 جنيه، كما ارتفعت أسعار المازوت أيضا إلى 4 آلاف و500 جنيه للطن الواحد، كل هذا يدخل في صناعة العقار، بداية من أسعار وتكلفة نقل مواد البناء، ويوميات العمال، فكم نسبة الزيادة في الأسعار؟
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الإيجار القديم.. مواجهة حامية بين الملاك والمستأجرين

صراع شديد قائم منذ عشرات السنين، لم يكتب له النهاية حتى الآن، إنه الصراع بين الملاك والمستاجرين المتعاقدين بنظام قانون الإيجار القديم، حاولت الإدارات السياسية المتتالية إيجاد حلول له، إلا أنه يحمل بين طياته قرارات قد تشعل حربًا مجتمعية حامية، بين طرفي الصراع.. إلا أن مجلس النواب حاول حل الموضوع بشكل جزئي وتم تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بشروط فيما يخص الوحدات التجارية والإدارية، وتبقى الجزء الخاص بالوحدات السكنية.. وهو ما آثار طرفي الصراع.. فما هو موقف كلاً منهم؟
كيا-سورينتو -2019 (3)

تراجع الدولار| متى يختفي الركود من سوق السيارات؟

أجبرت حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019_ Let It Rust 2019»، التي زاد عدد أعضائها على مليون وثمانمئة ألف عضو، وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة، خاصة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب الركود الضارب بشدة في السوق، واقتراب العام من الانتهاء، إضافة إلى ظهور سيارات العام الجديد 2020. وكشفت تقارير مجلس معلومات سوق السيارات عن مبيعات شهر أبريل 2019، تراجعا في المبيعات مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي وصل لـ18.5%.. فهل ينتهي الركود؟ وكيف؟ ومتى ينتهي؟
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