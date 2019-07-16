التونة والفشار.. أطعمة تؤثر على حالتك المزاجية

تحتوي التونة المعلبة على كميات كبيرة من الزئبق تؤثر على الذاكرة بشكل كبير، فثنائي الفينيل متعدد الكلور الذي يوجد في سمك التونا يؤثر على الهرمونات
المواقف الحياتية تؤثر علينا بشكل كبير، فبعض المواقف نستطيع تحملها ولا تؤثر علينا، وفي ظروف أخرى تظهر عليك بعض الأعراض مثل الشعور بالتعب والإرهاق المزمن، إضافة إلى فقد القدرة على إنجاز الأعمال والقيام بالمهام اليومية، ولكن ليست الحياة فقط هي من تقوم بهذا الدور، فأثبتت العديد من الأبحاث أن الطعام أيضًا من المحتمل أن يؤثر عليك بطريقة سلبية أو إيجابية، فالبيتزا والأيس كريم والشوكولاتة من الأطعمة التي انتشر تأثيرها الرائع على الحالة المزاجية، وينصح بتناولها دائمًا بكميات معقولة، نقلًا عن "timesofindia".
تناول طعام صحي يعتبر جزءا أساسيا من أسلوب الحياة، بمعنى آخر دعنا نقل إنه أصبح "تريند"، فاتباع نظام غذائي صحي والابتعاد عن اللحوم المصنعة أصبح أكثر ما يوصى به في الآونة الأخيرة، فعند التسوق لشراء الطعام وقراءة المكونات المسجلة على المنتجات، نستطيع التعرف بسهولة على أي منها يعد صحيا وأي منها له تأثير
تناول طعام صحي يعتبر جزءا أساسيا من أسلوب الحياة، بمعنى آخر دعنا نقل إنه أصبح "تريند"، فاتباع نظام غذائي صحي والابتعاد عن اللحوم المصنعة أصبح أكثر ما يوصى به في الآونة الأخيرة، فعند التسوق لشراء الطعام وقراءة المكونات المسجلة على المنتجات، نستطيع التعرف بسهولة على أي منها يعد صحيا وأي منها له تأثير سلبي على صحتك، إضافة إلى ذلك توجد العديد من الأطعمة التي تؤثر على أجسامنا بطرق مختلفة، وأنت لا تملك فكرة عنها، وما يلي بعض من الأطعمة التي لديها تأثير سلبي أو إيجابي على حالتك المزاجية:
1- الكركم
وفقًا لبحث جديد نشر في "Stem Cell Research and Therapy"، فإن الكركم يعمل على التعزيز من صحة المخ، أو إصلاح الخلايا التالفة به، أي يعطيه قدرة على التعافي من تلقاء نفسه، فعليك بوضع الكركم في الطعام باعتباره أحد أشهر التوابل الهندية.
2- التونة
تحتوي التونة المعلبة على كميات كبيرة من الزئبق تؤثر على الذاكرة بشكل كبير، فثنائي الفينيل متعدد الكلور الذي يوجد في سمك التونة يؤثر على الهرمونات، كما أنه يعطل وظيفة الجهاز العصبي.
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3- صلصة الصويا
استخدام صلصة الصويا في طعامك المفضل يعطيه مذاقا رائعا، ولكن ملعقة واحدة منه ستمنحك ما يقرب من 40% من الأملاح المتطلبة في اليوم، وبالتالي فهي تؤثر على الصحة العقلية بشكل سلبي.
4- الفشار
عند مشاهدة التليفزيون أو الأفلام نرغب دائمًا في تناول بعض من المسليات على سبيل المثال الفشار من أشهر الأطعمة توجد في دور السينما، حيث يتمتع بكثير من الفوائد الصحية التي تغفل عنها، فوفقًا لبعض الدراسات فإن الفشار يعتبر مصدرا بديلا للاسناك المحمل بكميات كبيرة من الزيوت مثل الشيبسي والأطعمة المقلية، فستجد أن وظائف الجهاز العصبي تتحسن بشكل كبير لأنه غني بالبروتين والماغنسيوم والفوسفور، بما في ذلك الحديد والسليكون، وبما أنه يحتوي على فيتامين B، فهو يساعد على مكافحة التوتر والاكتئاب.
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5- الشوكولاتة الداكنة
تعتبر الشوكولاتة من أفضل الأطعمة التي تتميز بمذاق رائع، بصرف النظر عن فوائدها المميزة، فتناول كميات معقولة من الشوكولاتة الداكنة سيوفر لك كثيرا من الفوائد، فالفلافونويد الموجود في الشوكولاتة يعمل على تنشيط خلايا المخ، كما أنه يحفز من وظائف المخ من خلال زيادة تدفق الدم.
6- التوت
يعتبر التوت مصدرا قويا لمضادات الأكسدة، التي تساعد في مكافحة الجذور الحرة، وبالتالي تقيك من التلف الناتج عن فاعلية مثل هذه الجذور، إضافة إلى الحماية من الإجهاد التأكسدي، فأجسامنا بحاجة دائمة إلى مضادات الأكسدة من أجل تأخير أي تغيرات تحدث في المخ نتيجة للتقدم في العمر، إضافة إلى التعزيز من قوة الذاكرة.
7- الفاصوليا
تناول مزيد من البقوليات له بعض من الآثار السلبية، فهي تحتوي على حمض التانيك الذي يصعب من عملية هضم المعادن الضرورية في أجسامنا، وبالتالي ذلك من المحتمل أن يقلل من نسبة الأوكسيجين في المخ.
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