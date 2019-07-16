التونة والفشار.. أطعمة تؤثر على حالتك المزاجية

تحتوي التونة المعلبة على كميات كبيرة من الزئبق تؤثر على الذاكرة بشكل كبير، فثنائي الفينيل متعدد الكلور الذي يوجد في سمك التونا يؤثر على الهرمونات

تحرير:إسراء سليمان ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

تأثير الطعام على نفسيتك

المواقف الحياتية تؤثر علينا بشكل كبير، فبعض المواقف نستطيع تحملها ولا تؤثر علينا، وفي ظروف أخرى تظهر عليك بعض الأعراض مثل الشعور بالتعب والإرهاق المزمن، إضافة إلى فقد القدرة على إنجاز الأعمال والقيام بالمهام اليومية، ولكن ليست الحياة فقط هي من تقوم بهذا الدور، فأثبتت العديد من الأبحاث أن الطعام أيضًا من المحتمل أن يؤثر عليك بطريقة سلبية أو إيجابية، فالبيتزا والأيس كريم والشوكولاتة من الأطعمة التي انتشر تأثيرها الرائع على الحالة المزاجية، وينصح بتناولها دائمًا بكميات معقولة، نقلًا عن "timesofindia".

تناول طعام صحي يعتبر جزءا أساسيا من أسلوب الحياة، بمعنى آخر دعنا نقل إنه أصبح "تريند"، فاتباع نظام غذائي صحي والابتعاد عن اللحوم المصنعة أصبح أكثر ما يوصى به في الآونة الأخيرة، فعند التسوق لشراء الطعام وقراءة المكونات المسجلة على المنتجات، نستطيع التعرف بسهولة على أي منها يعد صحيا وأي منها له تأثير