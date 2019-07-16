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التونة والفشار.. أطعمة تؤثر على حالتك المزاجية

تحتوي التونة المعلبة على كميات كبيرة من الزئبق تؤثر على الذاكرة بشكل كبير، فثنائي الفينيل متعدد الكلور الذي يوجد في سمك التونا يؤثر على الهرمونات
تحرير:إسراء سليمان ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
تأثير الطعام على نفسيتك
تأثير الطعام على نفسيتك
المواقف الحياتية تؤثر علينا بشكل كبير، فبعض المواقف نستطيع تحملها ولا تؤثر علينا، وفي ظروف أخرى تظهر عليك بعض الأعراض مثل الشعور بالتعب والإرهاق المزمن، إضافة إلى فقد القدرة على إنجاز الأعمال والقيام بالمهام اليومية، ولكن ليست الحياة فقط هي من تقوم بهذا الدور، فأثبتت العديد من الأبحاث أن الطعام أيضًا من المحتمل أن يؤثر عليك بطريقة سلبية أو إيجابية، فالبيتزا والأيس كريم والشوكولاتة من الأطعمة التي انتشر تأثيرها الرائع على الحالة المزاجية، وينصح بتناولها دائمًا بكميات معقولة، نقلًا عن "timesofindia".
تناول طعام صحي يعتبر جزءا أساسيا من أسلوب الحياة، بمعنى آخر دعنا نقل إنه أصبح "تريند"، فاتباع نظام غذائي صحي والابتعاد عن اللحوم المصنعة أصبح أكثر ما يوصى به في الآونة الأخيرة، فعند التسوق لشراء الطعام وقراءة المكونات المسجلة على المنتجات، نستطيع التعرف بسهولة على أي منها يعد صحيا وأي منها له تأثير
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نكهات-مختلفة-من الشاى (2)

فوائد الشاي الأسود.. يقلل من خطر الشلل الرعاش

يعتبر الشاي أكثر المشروبات استهلاكًا في جميع أنحاء العالم. يبدأ جميع سكان العالم بشرب كوب من الشاي. يعمل الشاي على تنبيه حواسك وينعش حالتك المزاجية. هناك أشخاص مدمنون مشروب الشاي ولا يمكنهم الاستغناء عن كوب منه كل صباح. الشاي الأسود هو أكثر المشروبات شيوعا بين الجماهير، ذلك لأن الشاي الأسود غني بالمواد المضادة للأكسدة التي تسمى البوليفينول، والتي تحمي الخلايا البشرية من أنواع مختلفة من السرطانات. يحتوي الشاي على مضادات أكسدة، ما يمنحه مزايا فريدة من حيث اللون والنكهة وفوائده الصحية.
السمنة-في-النساء

كيف تؤثر السمنة في جميع أجزاء الجسم؟

السمنة هي حالة طبية تحدث عندما يحمل الشخص وزنا زائدا أو كثرة الدهون في الجسم، ما قد يؤثر فى صحته، ويقترح الطبيب عادةً أن الشخص يعاني من السمنة إذا كان لديه مؤشر كتلة جسم مرتفع، وهي واحدة من كبرى المشكلات الصحية في العالم، حيث ترتبط بالعديد من الحالات ذات الصلة والمعروفة باسم متلازمة التمثيل الغذائي وتشمل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة السكر في الدم وضعف الدهون في الدم، فالأشخاص الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع 2، مقارنة بأولئك الذين وزنهم في المعدل الطبيعي.
تناول البروتينات

احذر.. مكملات البروتين تؤدي إلى أمر1ض القلب

يعتبر البروتين من العناصر الغذائية المهمة التي نحتاج إليها باستمرار من أجل بناء العظام بطريقة صحية، فهو مهم أيضًا لبناء ونمو العضلات في الجسم، إضافة إلى الحفاظ على الصحة بشكل عام، كما أنه يحمي الجسم من الأمراض، ويمنح الجسم الطاقة والنشاط والحيوية، ويعمل أيضًا على تعزيز نمو الشعر ويحميه من التساقط والتلف والجفاف، وحرق الدهون والسعرات الحرارية، كما أنه يقيك من هشاشة العظام، لذا ظهر في الآونة الأخيرة ما يسمى بمكملات البروتين وتستخدم في "الجيم" من أجل البناء السريع للعضلات، نقلًا عن "express".
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