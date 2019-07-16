حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

النوم على رف الكتب والرافعة.. فنادق غريبة حول العالم

من أليس في بلاد العجائب وقصص الأطفال الآخرين، استوحى أحد المصممين شكل الفندق الفيتنامي Hang Nga Guesthouse، حيث لا وجود للخطوط المستقيمة، بل التخطيط المتعرج فقط
تحرير:فيروز ياسر ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
أغرب الفنادق حول العالم
أغرب الفنادق حول العالم
الفنادق السياحية بيزنس كبير للدول ولرجال الأعمال، فإذا فتحت التليفزيون أو بحثت عبر الإنترنت ستجد إعلانات عن أفضل الفنادق، وفي الغالب يبحث السائحون والزائرون من كل مكان عن خيارات معقولة من الناحية المادية والراحة النفسية، والخدمات المتوفرة. ولأن التصميمات الهندسية تحمل الإبداعات، فكان لبعض مصممي الفنادق بصمات خاصة لأفكار فندقية خيالية وفريدة، بعضها مخصص للمغامرين فقط، في حين أن البعض الآخر يلبي احتياجات الأطفال، ولهذا عليك معرفة أفضل وأغرب الفنادق حول العالم وفقا لما ذكره موقع Listverse.
النوم في رف الكتب قبل النوم، قد يحب الكثير من الأشخاص قراءة كتاب على السرير، وفي طوكيو، يمكن لعشاق الكتب النوم ليلًا على رف الكتب، حيث تم افتتاح فندق عام 2015 لتوفير إقامة هادئة وغير عادية. اقرأ أيضا: صنوبر وخروع وعسل.. كيف اعتنى الفراعنة بشعرهم؟ أصبح الوجود على رف الكتب ليلا شائعة، حتى أصبح متاحا
اقرأ المزيد
قنديل-بحر-بحجم-إنسان-في-بريطانيا

التقاط صورة لقنديل بحر بحجم الإنسان في إنجلترا

تفاجأت مذيعة قناة "Daly Wildlife TV" ليزي دالي، في أثناء غوصها قبالة ساحل كورنوال في بريطانيا، السبت الماضي، برؤية شيء كبير في الأعماق، وعند اقترابها اندهشت من حجم قنديل البحر الضخم، الذي تجاوز حجمه طول الإنسان، ليلتقط المصور بصحبتها دات أبوت صورة للمخلوق ذي اللون الخوخي، الذي كان يتجول في الماء، حسبما أفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية. لم تكن هذه هي المرة الأولى للمذيعة في البحر، فهي معتادة على الغوص، ولكنها المرة الأولى التي ترى فيها قنديلا بهذا الحجم،
الإعلامية-دانيا-الشافعي-بفستان-الزفاف (2)

10 خطوات لإطلالة مشرقة وبشرة ناعمة يوم الزفاف

يوم الزفاف هو أهم يوم في حياة أي عروس، تريد كل عروس أن تبدو الأحلى في أهم يوم لديها. لن تكون العلاجات باهظة الثمن الطريقة الوحيدة للحصول على إطلالة مشرقة يوم الزفاف، لكن هناك بعض الخطوات التي يجب على كل عروس القيام بها قبل الزفاف بأسبوع على الأقل، للظهور بمظهر مشرق يوم الزفاف. يجب القيام بذلك قبل أيام قليلة من حفل الزفاف وسيكون لديك بشرة رائعة في يومك، هناك بعض الخطوات التي تساعدك على التخلص من الجلد الباهت والبقع الداكنة ومشاكل البشرة المختلفة وإعدادك لقضاء يومك، وفقًا لموقع"boldsky".
الأمراض-العقلية-عند الأطفال

8 طرق للتعامل مع طفلك العنيد.. ابتعد عن الضرب

عندما يكون الطفل عنيدا فإن الوالدين يحاولان التغلب على هذا العناد بكل الطرق الممكنة، فمنهم من يقابل عناد الطفل بالغضب ومنهم بالعقاب ومنهم من يتجنب الطفل حتى لا يزيد المشكلة، فيجب تجنب الغضب والعصبية لأن هذه الأفعال تؤدي لزيادة عناده، واستخدام الضرب الشديد لا ينتج عنه إطاعة الأوامر، بل زيادة عناده، وتكراره للأخطاء، لذا فقد تضطر في بعض المواقف لتلبية رغباته. لذلك نوجه للوالدين عددا من النصائح المهمة التي تساعد على التعامل مع الطفل العنيد وتمكِّن من تقليل عناده.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org