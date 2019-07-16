النوم على رف الكتب والرافعة.. فنادق غريبة حول العالم

من أليس في بلاد العجائب وقصص الأطفال الآخرين، استوحى أحد المصممين شكل الفندق الفيتنامي Hang Nga Guesthouse، حيث لا وجود للخطوط المستقيمة، بل التخطيط المتعرج فقط

تحرير:فيروز ياسر ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

أغرب الفنادق حول العالم

الفنادق السياحية بيزنس كبير للدول ولرجال الأعمال، فإذا فتحت التليفزيون أو بحثت عبر الإنترنت ستجد إعلانات عن أفضل الفنادق، وفي الغالب يبحث السائحون والزائرون من كل مكان عن خيارات معقولة من الناحية المادية والراحة النفسية، والخدمات المتوفرة. ولأن التصميمات الهندسية تحمل الإبداعات، فكان لبعض مصممي الفنادق بصمات خاصة لأفكار فندقية خيالية وفريدة، بعضها مخصص للمغامرين فقط، في حين أن البعض الآخر يلبي احتياجات الأطفال، ولهذا عليك معرفة أفضل وأغرب الفنادق حول العالم وفقا لما ذكره موقع Listverse.

النوم في رف الكتب قبل النوم، قد يحب الكثير من الأشخاص قراءة كتاب على السرير، وفي طوكيو، يمكن لعشاق الكتب النوم ليلًا على رف الكتب، حيث تم افتتاح فندق عام 2015 لتوفير إقامة هادئة وغير عادية. اقرأ أيضا: صنوبر وخروع وعسل.. كيف اعتنى الفراعنة بشعرهم؟ أصبح الوجود على رف الكتب ليلا شائعة، حتى أصبح متاحا