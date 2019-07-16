النوم على رف الكتب والرافعة.. فنادق غريبة حول العالم

من أليس في بلاد العجائب وقصص الأطفال الآخرين، استوحى أحد المصممين شكل الفندق الفيتنامي Hang Nga Guesthouse، حيث لا وجود للخطوط المستقيمة، بل التخطيط المتعرج فقط
الفنادق السياحية بيزنس كبير للدول ولرجال الأعمال، فإذا فتحت التليفزيون أو بحثت عبر الإنترنت ستجد إعلانات عن أفضل الفنادق، وفي الغالب يبحث السائحون والزائرون من كل مكان عن خيارات معقولة من الناحية المادية والراحة النفسية، والخدمات المتوفرة.
ولأن التصميمات الهندسية تحمل الإبداعات، فكان لبعض مصممي الفنادق بصمات خاصة لأفكار فندقية خيالية وفريدة، بعضها مخصص للمغامرين فقط، في حين أن البعض الآخر يلبي احتياجات الأطفال، ولهذا عليك معرفة أفضل وأغرب الفنادق حول العالم وفقا لما ذكره موقع Listverse.
النوم في رف الكتب
قبل النوم، قد يحب الكثير من الأشخاص قراءة كتاب على السرير، وفي طوكيو، يمكن لعشاق الكتب النوم ليلًا على رف الكتب، حيث تم افتتاح فندق عام 2015 لتوفير إقامة هادئة وغير عادية.
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أصبح الوجود على رف الكتب ليلا شائعة، حتى أصبح متاحا
النوم في رف الكتب
قبل النوم، قد يحب الكثير من الأشخاص قراءة كتاب على السرير، وفي طوكيو، يمكن لعشاق الكتب النوم ليلًا على رف الكتب، حيث تم افتتاح فندق عام 2015 لتوفير إقامة هادئة وغير عادية.
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أصبح الوجود على رف الكتب ليلا شائعة، حتى أصبح متاحا في بيوت الشباب الآن في ستة مواقع في جميع أنحاء اليابان، وتتوافر مجموعة كبيرة من الكتب للضيوف للاختيار من بينها قبل أن يتسلقوا الرف للقراءة ليلاً.
النوم في جذع الشجرة
قد يكون هذا الأمر مخيفا بالنسبة للبعض، ولكن فندقا بالسويد يحمل هذا التصميم بالفعل، حيث يجلس الضيوف داخل جذع الشجرة، كما يوفر بضع كبائن ملتوية لإقامة غير عادية للغاية.
تتميز الغرف المصممة خصيصًا للفنانين بوجود أنواع عالية من الخشب، كما يوجد جذع الشجر الورقي، تبدو الكبائن كأنها شيء خارج من كتاب قصص الأطفال مباشرة.
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بداخل المقصورة توجد حجرات مريحة، ومن المدهش أنها تستوعب ما يصل إلى أربعة أشخاص، وبالنظر إلى الشتاء السويدي البارد، قد تكون هذه تجربة إقامة فريدة من نوعها.
فندق على شكل رافعة
إذا كنت تحب الإقامة في فندق على ارتفاع 45 مترا، فعليك الذهاب إلى Faralda Crane في أمريكا، فهذا الفندق على شكل رافعة تم تحويلها إلى 3 أجنحة فندقية، الجزء العلوي من الرافعة يحتوي على جاكوزي ومنصة القفز بالحبال، كما يتم الدخول إلى الغرف عن طريق المصعد الزجاجي.
فندق أليس في بلاد العجائب
من أليس في بلاد العجائب وقصص الأطفال الآخرين، استوحى أحد المصممين شكل الفندق الفيتنامي Hang Nga Guesthouse، حيث لا وجود للخطوط المستقيمة، بل التخطيط المتعرج فقط.
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أنشأ المصمم دار ضيافة سريالية إلى حد ما تشبه شجرة كبيرة شريرة، وفي الداخل، يشبه المنزل غابة، مع سلالم لولبية وجسور تربط مختلف المستويات، في متاهة افتراضية من الغرف وممرات الحديقة.
فندق على شكل تسودعات للحبوب
هل فكرت يوما في النوم بداخل مستودع لتخزين الحبوب؟ ما رأيك في قضاء يوم بداخل صوامع فضية لامعة ومستديرة والحصول على تجربة فريدة من نوعها بداخل فندق SiloStay بنيوزيلندا.
قد تبدو صوامع الحبوب التسع كأنها أماكن غير محتملة، ولكن تم تحويلها بالفعل لتوفير أماكن صديقة للبيئة، ويمكن للضيوف الاستمتاع بمنطقة المعيشة بما في ذلك المطبخ في الطابق الأرضي، مع غرفة نوم وحمام في الطابق العلوي، وتحتوي على فتحة لتوفير منظر مرصع بالنجوم من السرير، فضلاً عن نظام تبريد فعال في الأشهر الأكثر دفئًا.
فندق على شكل سفينة فضاء
قد يتمتع عشاق الخيال العلمي وهواة الفضاء بفرصة لقضاء الليل في جسم غامض، حيث ظهر عدد من الفنادق التي تحمل شعار UFO حول العالم لتلبية احتياجات مشجعي الخيال العلمي أو الضيوف الذين يبحثون عن شيء مختلف تمامًا، ومن ضمن الديكورات المتوفرة قي الفندق بدلات الفضاء، والأشجار العملاقة، كما أن هناك فرصة للاستمتاع بالمناظر تحت الماء.