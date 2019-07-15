سلمان خان يختار أفضل 5 ممثلين في بوليوود

تحرير:التحرير ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٥٠ م

سلمان خان

اختار النجم الهندي سلمان خان، أفضل خمسة ممثلين في السينما الهندية "بوليوود"، قائلا إنه لا يوجد في "بوليوود" من هو أفضل من هؤلاء الخمسة، وأشار إلى أنه من بينهم. "خان" معروف بموهبته وأعماله الفنية العديدة، التي حققت نجاحًا واسعًا، لكنه يُعرف -أيضًا- بجرأته وصراحته في التعبير عن آرائه، والتي أحيانًا ما توقعه في مأزق. وأكد خان في تصريحات صحفية له اليوم الإثنين، أن هؤلاء الخمسة تمكنوا من صناعة أسماء لهم، وحافظوا على نجوميتهم لفترة طويلة، وهو أمر صعب.

ورغم ذلك، يعلم سلمان جيدًا أن النجومية لا تدوم، وستزول يوما ما، معقبًا: "أعتقد أني وشاروخان وعامر خان وأجاي ديفجان وأكشاي كومار، الوحيدون الذين استطاعوا أن يحافظوا على نجوميتهم لفترة طويلة". يذكر أن خان يحظى بشعبية كبيرة في العالم، ويصوّر حاليا فيلم "دابانغ 3"، الذي تشارك في بطولته النجمة الهندية سوناكشي