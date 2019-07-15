جريمة

قاتل زوجته وأولاده الأربعة بالفيوم يمثل جريمته (صور)

تحرير:أسماء أبو السعود ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٤٣ م
قاتل أسرته بالفيوم يمثل جريمته أمام النيابة
قاتل أسرته بالفيوم يمثل جريمته أمام النيابة
اصطحبت قوات المباحث وفريق من النيابة العامة "الأب" قاتل زوجته وأولاده الأربعة بالفيوم إلى شقته لتمثيل جريمته بالتفصيل، وسط حراسة أمنية مشددة، ومنعت الصحفيين من تصوير تمثيل الجريمة. ومثّلّ خالد ف ع (38 عامًا) مدرس لغة إنجليزية بمعهد الفتيات الأزهري بالحريشي دائرة مركز الفيوم، جريمة القتل التي بدأها فور استيقاظه من النوم، إذ بدأ بقتل زوجته كي لا تقاومه ثم قتل "تسنيم" ذات العام والنصف خلال نومها في حضن والدتها، بعد ذلك توجه للسرير المجاور وقتل نجلتيه آية (8 أعوام) ومنة (4 أعوام)، وأخيرا ترك الغرفة وتوجه إلى غرفة نجله الوحيد خالد (11 عامًا) فقتله.
وكشف القاتل عن أنّه بعد انتهاء مهمته التي خطط لها منذ يومين، واشترى لها ساطورا خصيصًا عاد إلى غرفة النوم الأولى إذ توجد جثث زوجته وبناته الثلاث مرة أخرى، وألقى نظرة أخيرة عليهن وألقى سلاح الجريمة وسط دمائهن على أرض الغرفة. وعقب انتهاء القاتل من تمثيل الجريمة أخذته قوات الشرطة وسط حراسة أمنية مشددة
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محاكمة لجين

إخلاء سبيل ملك الكاشف في «الإخلال بالنظام العام»

قررت نيابة أمن الدولة اليوم الإثنين، إخلاء سبيل ملك الكاشف، على ذمة التحقيقات التي تجرى معها بشأن اتهامها بمشاركة جماعة إرهابية، باستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية "فيسبوك"، وارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا بهدف الإخلال بالنظام العام، وذلك وفقا لما نشره محاميها عمرو محمد على صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»، على ذمة القضية المقيدة برقم 1739 حصر أمن دولة لسنة 2018، وألقى القبض على «الكاشف» في مارس الماضي، بعد حادث حريق قطار رمسيس الذي أودى بحياة العشرات من المواطنين، وقررت النيابة حبسها على ذمة التحقيقات.
جثة طفل

مصرع طفلة داخل مصعد عقار في الإسكندرية

لقيت طفلة مصرعها بمحل سكنها بالدور الرابع بمنطقة العصافرة بشرق الإسكندرية، اليوم الإثنين، في أثناء وجودها داخل مصعد، حيث سقطت بين الكبينة والحائط، ما أدى إلى وفاتها في الحال. تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد ورود بلاغ بوفاة طفلة داخل مصعد عقار "برج الروضة" خلف مستشفى مبرة العصافرة، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص وجود جثة الطفلة "م. ع. ع" 6 سنوات، مقيمة بالطابق الرابع بذات العقار.
العمارة-التي-وقعت-بها-جريمة-القتل (3)

الطب الشرعي يعاين جثث ضحايا «مذبحة الفيوم»

انتقل فريق من الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي بمحافظة الفيوم، منذ قليل، إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، لمعاينة جثامين 5 أشخاص لأم وأبنائها الأربعة بعدما أقدم زوجها على قتلها هي وأبنائها بساطور خلال نومهما، وذلك لتشريح الجثامين وبيان سبب الوفاة وتوقيت قتلهم. كما طلب المستشار يحيى الزارع المحامي العام الأول لنيابات الفيوم، من مباحث قسم أول الفيوم سرعة إنهاء التحريات حول الواقعة والتوصل لمُهددي الزوج، وبيان صحة أقوال الزوج القاتل من عدمها، مع اصطحابه لتمثيل جريمته، كما أمر بتحريز السلاح المستخدم في الواقعة ورفع بصمات القاتل من عليه.
اعدام

الإعدام شنقا لفلاح قتل صديقه في المنيا

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان الشاهد، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الواحد ووائل شعبان حافظ، وأمانة سر أمجد سمير ومحمد مصطفى هارون، اليوم الإثنين، بمعاقبة فلاح متهم بقتل صديقه، بالإعدام شنقا وتغريمه المصاريف الجنائية. وقال مصدر قانوني إن المحكمة قضت بإعدام المتهم "م.ح" فلاح ومقيم بمركز سملوط، لتورطه في قتل صديقه المجنى عليه "م.ف" في يوم 24 يوليو 2016 عمدا مع سبق الإصرار والترصد على خلفية نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات مالية.
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قطع- اصبع- طفل- صغير‎ (3)

حبس ممرضة 15 يوما في «بتر عضو ذكري» لطفل بشبرا

جدد قاضي المعارضات في محكمة قليوب الجزئية، اليوم الأحد، حبس ممرضة تدعى "ك س" بالمركز الطبي بمنطي 15 يوما على ذمة التحقيقات في واقعة اتهام ولي أمر طفل عمره شهر بالإهمال الطبي الذي تسبب في بتر العضو الذكري لنجله بسبب إجرائها جراحة طهارة خاطئة ما أدى إلى مضاعفات وتعريض حياته للخطر، وكان مواطن يُدعى "أ.ح .ع " 39 عامًا يُقيم في منطقة منطى بشبرا الخيمة قد اتهم ممرضة فى محضر رسمى بإجراء عملية طهارة لنجله "م" البالغ من العمر شهر.
حبس-كلابشات

عامل يحتجز شقيقه 11 عاما مقيدا بالسلاسل في البحيرة

شهدت إحدى القرى التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة حادثا ماسويا عندما قام عامل باحتجاز شقيقه في المنزل لمدة 11 عاما، وقيامه بتوثيقه بالسلاسل والجنازير الحديدية داخل غرفة، وقررت النيابة برئاسة المستشار رشيد حتحوت وكيل النائب العام وباشراف المستشار أشرف ربيع المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، حبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيقات في القضية. تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، بلاغًا من فتاتين في إحدى قرى مركز بدر، يفيد بقيام شقيقهما الأكبر "السيد.ع.س"، باحتجاز شقيقهم الأصغر "أحمد.ع.س" في المنزل وتوثيقه بالسلاسل والجنازير الحديدية.
جثة (5)

انتحار فتاة من الدور الـ13 لرفض والدتها تناول الدواء

قرر المستشار عبد العزيز سامي، رئيس نيابة باب شرقي بالإسكندرية، تشريح جثة فتاة لقت مصرعها أثر سقوطها من شرفة الشقة سكنها بالطابق الـ13 بعد اختلال توازنها في أثناء تهديدها والدتها بالانتحار لإقناعها بتناول الدواء، وذلك لبيان سبب الوفاة، وسرعة طلب تحريات المباحث عن الواقعة لمعرفة وجود شبهة جنائية من عدمه. تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد بورود بلاغ بسقوط فتاة من العقار رقم 17 بشارع عمر لطفي، وانتقل ضباط مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث.
اقراص-مخدرة

مهدئ ولكن.. كل ما تريد معرفته عن الزانكس

عاد من جديد عقار "زانكس" لبورصة سوق الكيف، وذلك عقب اختفاء الترامادول من الأسواق والذى وصل سعر الشريط منها 600جنيه، نتيجة الضربات الموجعة للأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية والتى تسببت فى اختفاء العقار المخدر من الأسواق، لذا أخذ تجار المخدرات يبحثون عن بديل جديد نظرًا لتعطش الأسواق للأقراص المخدرة وبدء عقار الكبتاجون فى الظهور بديلا عن الترامادول ولكن سريعًا وجه الأمن عدة ضربات موجعة تسببت فى تراجعه بالأسواق هو الآخر. ومن هنا اتجهت أنظار تجار الكيف لـ"زانكس" من جديد لوضعه على خارطة طريق المخدرات بمصر.
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