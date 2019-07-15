قاتل زوجته وأولاده الأربعة بالفيوم يمثل جريمته (صور)

تحرير:أسماء أبو السعود ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٤٣ م

قاتل أسرته بالفيوم يمثل جريمته أمام النيابة

اصطحبت قوات المباحث وفريق من النيابة العامة "الأب" قاتل زوجته وأولاده الأربعة بالفيوم إلى شقته لتمثيل جريمته بالتفصيل، وسط حراسة أمنية مشددة، ومنعت الصحفيين من تصوير تمثيل الجريمة. ومثّلّ خالد ف ع (38 عامًا) مدرس لغة إنجليزية بمعهد الفتيات الأزهري بالحريشي دائرة مركز الفيوم، جريمة القتل التي بدأها فور استيقاظه من النوم، إذ بدأ بقتل زوجته كي لا تقاومه ثم قتل "تسنيم" ذات العام والنصف خلال نومها في حضن والدتها، بعد ذلك توجه للسرير المجاور وقتل نجلتيه آية (8 أعوام) ومنة (4 أعوام)، وأخيرا ترك الغرفة وتوجه إلى غرفة نجله الوحيد خالد (11 عامًا) فقتله.

وكشف القاتل عن أنّه بعد انتهاء مهمته التي خطط لها منذ يومين، واشترى لها ساطورا خصيصًا عاد إلى غرفة النوم الأولى إذ توجد جثث زوجته وبناته الثلاث مرة أخرى، وألقى نظرة أخيرة عليهن وألقى سلاح الجريمة وسط دمائهن على أرض الغرفة. وعقب انتهاء القاتل من تمثيل الجريمة أخذته قوات الشرطة وسط حراسة أمنية مشددة