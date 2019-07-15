قاتل زوجته وأولاده الأربعة بالفيوم يمثل جريمته (فيديو وصور)
تحرير:أسماء أبو السعود١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٤٣ م
قاتل أسرته بالفيوم يمثل جريمته أمام النيابة
اصطحبت قوات المباحث وفريق من النيابة العامة "الأب" قاتل زوجته وأولاده الأربعة بالفيوم إلى شقته لتمثيل جريمته بالتفصيل، وسط حراسة أمنية مشددة، ومنعت الصحفيين من تصوير تمثيل الجريمة.
ومثّلّ خالد ف ع (38 عامًا) مدرس لغة إنجليزية بمعهد الفتيات الأزهري بالحريشي دائرة مركز الفيوم، جريمة القتل التي بدأها فور استيقاظه من النوم، إذ بدأ بقتل زوجته كي لا تقاومه ثم قتل "تسنيم" ذات العام والنصف خلال نومها في حضن والدتها، بعد ذلك توجه للسرير المجاور وقتل نجلتيه آية (8 أعوام) ومنة (4 أعوام)، وأخيرا ترك الغرفة وتوجه إلى غرفة نجله الوحيد خالد (11 عامًا) فقتله.
وكشف القاتل عن أنّه بعد انتهاء مهمته التي خطط لها منذ يومين، واشترى لها ساطورا خصيصًا عاد إلى غرفة النوم الأولى إذ توجد جثث زوجته وبناته الثلاث مرة أخرى، وألقى نظرة أخيرة عليهن وألقى سلاح الجريمة وسط دمائهن على أرض الغرفة.
وعقب انتهاء القاتل من تمثيل الجريمة أخذته قوات الشرطة وسط حراسة أمنية مشددة
وكشف القاتل عن أنّه بعد انتهاء مهمته التي خطط لها منذ يومين، واشترى لها ساطورا خصيصًا عاد إلى غرفة النوم الأولى إذ توجد جثث زوجته وبناته الثلاث مرة أخرى، وألقى نظرة أخيرة عليهن وألقى سلاح الجريمة وسط دمائهن على أرض الغرفة.
وعقب انتهاء القاتل من تمثيل الجريمة أخذته قوات الشرطة وسط حراسة أمنية مشددة لمنعه من الهروب أو الانتحار، ومنع أسرة زوجته من الفتك به، إلى سيارة الترحيلات، وانتقلت به إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات معه، فيما لم يُبد المتهم أي ندم على فعلته الشنيعة.
وكان "أب" تجرد من مشاعر الأبوة وأقدم على قتل زوجته وأبنائه الأربعة خلال نومهم بواسطة ساطور اشتراه خصيصًا لقتلهم، بعدما هدده شركاؤه في التنقيب عن الآثار باغتصاب زوجته وقتل أبنائه نتيجة اختلافهم على توزيع الآثار بينهم، فبادر هو بقتلهم قبل اغتصاب زوجته وقتل أبنائه.