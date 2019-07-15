الاتحاد يوافق على انتقال «بازوكا» للإنتاج الحربي

تحرير:محمد حسن صيام ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٥٨ م

الاتحاد السكندري

وافق مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة الأستاذ محمد مصيلحي على انتقال لاعب الفريق الأول لكرة القدم محمد عبدالرازق "بازوكا" لصفوف نادى الإنتاج الحربى والموافقة على العرض المالى المقدم من نادي الإنتاج لضم اللاعب. وانتقل "بازوكا" لصفوف نادى الإنتاج الحربى بعد استطلاع الرأي الفني لطلعت يوسف المدير الفني للفريق وموافقته على رحيل اللاعب. ووقع اللاعب على العقود المبدئية لانتقاله ومن المقرر الإعلان عن الصفقة بعد استلام الاستغناء الخاص باللاعب من نادي الاتحاد السكندري.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الحادي عشر من جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 39 نقطة، علمًا بأن الاتحاد كان قد وصل لدور الربع نهائي بكأس زايد قبل أن يودع البطولة أمام الهلال السعودي. وكان محمد عبدالرازق «بازوكا» في صفوف فريق نادي الزمالك قبل أن تتم إعارته لنادي الاتحاد السكندري الذي