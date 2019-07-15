رياضة

الاتحاد يوافق على انتقال «بازوكا» للإنتاج الحربي

تحرير:محمد حسن صيام ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٥٨ م
الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
وافق مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة الأستاذ محمد مصيلحي على انتقال لاعب الفريق الأول لكرة القدم محمد عبدالرازق "بازوكا" لصفوف نادى الإنتاج الحربى والموافقة على العرض المالى المقدم من نادي الإنتاج لضم اللاعب. وانتقل "بازوكا" لصفوف نادى الإنتاج الحربى بعد استطلاع الرأي الفني لطلعت يوسف المدير الفني للفريق وموافقته على رحيل اللاعب. ووقع اللاعب على العقود المبدئية لانتقاله ومن المقرر الإعلان عن الصفقة بعد استلام الاستغناء الخاص باللاعب من نادي الاتحاد السكندري.
ويحتل الاتحاد السكندري المركز الحادي عشر من جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 39 نقطة، علمًا بأن الاتحاد كان قد وصل لدور الربع نهائي بكأس زايد قبل أن يودع البطولة أمام الهلال السعودي. وكان محمد عبدالرازق «بازوكا» في صفوف فريق نادي الزمالك قبل أن تتم إعارته لنادي الاتحاد السكندري الذي
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رينارد‎

الاتحاد المغربي يوضح حقيقة رحيل رينارد

نفى الاتحاد المغربي لكرة القدم، برئاسة فوزي لقجع، التقارير الصحفية التي تم ترويجها خلال الساعات الماضية حول استقالة الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب أسود الأطلسي، من منصبه الحالي في الجهاز الفني، حيث أصدر الاتحاد المغربي بيانًا رسميًّا اليوم الإثنين، جاء كالتالي: «تنفي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الأخبار التي يتم تداولها حاليًّا بشأن تقديم المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد استقالته من تدريب المنتخب الوطني الأول المغربي حتى الآن».
الجزائر-ونيجيريا (2)

حفيظ دراجي: «فرحتنا بالفوز لم تكتمل»

وجه حفيظ دراجي، المعلق الرياضي الجزائري، تعازيه لشعب بلاده بعد وفاة 7 مواطنين في بلدة سيدي عبد العزيز بولاية جيجل شرقي الجزائر، خلال الاحتفالات بتأهل محاربي الصحراء لنهائي كأس الأمم الإفريقية 2019. وكتب حفيظ دراجي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل تويتر :"فرحة ما تمت.. فرحتنا بتأهل منتخبا الوطني إلى نهائي الكان لم تكتمل بسبب وفاة سبعة مواطنين في ولاية جيجل إثر حادث مرور أليم وهم يحتفلون بالتأهل ليلا.. تعازي الأخوية لأسر الضحايا وأبناء شعبنا وتمنياتنا بالشفاء لكل المصابين يارب، إنا لله وإنا إليه راجعون".
هيرفي-رونار

هيرفي رينارد يستقيل من تدريب منتخب المغرب

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، استقالته من تدريب منتخب المغرب، اليوم الاثنين، وذلك حسبما أفادت قناة الرياضية المغربية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وودع المنتخب المغربي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، المقامة في مصر حتى 19 من الشهر الجاري، من دور الستة عشر بعد خسارته المفاجئة من منتخب بنين بنتيجة 1- 4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في كبرى مفاجآت البطولة الأكبر في القارة السمراء، والتي شهدت إهدار نجم المغرب حكيم زياش ضربة جزاء في اللحظات الأخيرة من المباراة.
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علي جبر - بيراميدز‎ (2)

الأهلي يقترب من التعاقد مع علي جبر تعرف على التفاصيل

توصل مسؤولو النادي الأهلي لاتفاق مع نظرائهم في نادي بيراميدز بشأن اتمام التعاقد مع علي جبر، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأزرق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة، بعد رغبة النادي الأحمر ضم جبر وتدعيم خط دفاع الفريق بناءً على رغبة مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق. وعلمت "التحرير" أن النادي الأهلي اتفق مع المسؤولين في نادي بيراميدز على ضم علي جبر، مُقابل مبلغ مالي وانتقال الثنائي إسلام محارب وحسين السيد لفريق بيراميدز على سبيل الإعارة لمدة موسم، الأمر الذي نال موافقة المسؤوليين في الناديين.
الاتحاد-السكندرى

الاتحاد يبدأ اليوم الاستعداد للموسم الجديد

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة طلعت يوسف، وبالاتفاق مع محمد مصيلحي، رئيس النادي، بدء فترة الإعداد لبطولة الدوري الممتاز للموسم المقبل، اليوم السبت، بعد إخطار اللاعبين بالحضور في مقر النادي في الثالثة عصرا، حيث يجتمع طلعت يوسف مع اللاعبين لأول مرة، في إطار استعدادات الموسم الجديد، ويسعى طلعت يوسف وجهازه المعاون، خلال الفترة الأولى من الاستعداد، إلى تحديد متطلبات الموسم وفقا لرؤيته الفنية، خاصة في ضوء ملف التدعيم بعناصر قادرة على تحقيق أهداف وأحلام جماهير زعيم الثغر.
الزمالك وسموحة (17)

رئيس سموحة يكشف مصير أبوجبل وحسام حسن

كشف فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، حقيقة تفاوض نادي الزمالك لضم محمد أبو جبل حارس الفريق السكندري، أو الاتفاق مع إدارة الأهلي لضم حسام حسن مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ويسعى نادي الزمالك إلى تدعيم مركز حراسة المرمى في الموسم الجديد بعد إصابة حارسه الأساسي محمود عبدالرحيم "جنش" بوتر أكليس خلال معسكر المنتخب المصري في بطولة كأس أمم إفريقيا وخضوعه إلى جراحة. وترددت أنباء خلال الفترة الماضية، حول رغبة إدارة التعاقدات في النادي الأهلي، ضم حسام حسن مهاجم سموحة، ودخول إسلام محارب وهشام محمد في صفقة تبادلية.
الزمالك-وبيراميدز (4)

اتحاد الكرة يخاطب الزمالك لهذا السبب

قرر اتحاد الكرة المصري، مخاطبة نادي الزمالك غدًا الأربعاء، من أجل التعرف على موقفه من تعيين حكام أجانب لمبارياته المتبقية في بطولة الدوري، حيث يرغب اتحاد الكرة في معرفة موقف الزمالك، حتى يتسنى للجنة الحكام البدء في مخاطبة اتحادات أوروبية لترشيح حكام أجانب لمباريات الفريق المتبقية في الدوري أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي. وقرر اتحاد الكرة فتح باب القيد المحلي يوم 29 يوليو بعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر إقامتها يوم 28 يوليو، جاء ذلك بعد رفض الاتحاد الإفريقي الطلب الذي تقدم به هاني أبوريدة بمد فترة القيد الإفريقي حتى يوم 5 أغسطس.
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