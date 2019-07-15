متفوق وخلوق.. من هو قاتل زوجته وأولاده الأربعة بالفيوم؟

تحرير:أسماء أبو السعود ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٣ م

القبض على قاتل زوجته وأولاده الأربعة بالفيوم

هزّت جريمة قتل قام بها مدرس لغة إنجليزية ضد زوجته وأبنائه الأربعة، محافظة الفيوم، خصوصا بعدما علموا أنّ القاتل أزهري ويُعرف بالتدين وحسن الأخلاق. "التحرير" تواصلت مع أحد أقارب القاتل الذي رفض ذكر اسمه، والذي قال إنّ "خالد م ف ع" (القاتل) ولد في قرية سنوفر التابعة لمركز الفيوم، ويبلغ من العمر (36 عامًا)، من أسرة بسيطة ويعمل والده "حلاقًا" ورغم ذلك كان متفوقًا بالدراسة وكان ملتحق بالأزهر وأصبح مُدرسًا للغة الإنجليزية، ويشتهرون بحُسن الخُلق والسمعة الطيبة بين الجيران، وشديدي التدين والأخلاق، وكان حريصًا على تحفيظ أبنائه القرآن منذ طفولتهم.

وأشار إلى أنّه عقب تخرج "القاتل" من الكلية، سافر إلى دولة الإمارات للعمل، لتحسين مستواه الاجتماعي، وعمل مترجمًا للغة الإنجليزية في شركة "بي دي إم" للخدمات وتطوير الأعمال الجديدة. وتابع، أنّه عاد إلى قريته بعد سفره بعامين، وتزوج إحدى أقاربه التي تعمل مُدرسة للغة الفرنسية وكانت ذات خلق ودين، ثم سافر مرة