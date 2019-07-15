جريمة

متفوق وخلوق.. من هو قاتل زوجته وأولاده الأربعة بالفيوم؟

تحرير:أسماء أبو السعود ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٣ م
القبض على قاتل زوجته وأولاده الأربعة بالفيوم
القبض على قاتل زوجته وأولاده الأربعة بالفيوم
هزّت جريمة قتل قام بها مدرس لغة إنجليزية ضد زوجته وأبنائه الأربعة، محافظة الفيوم، خصوصا بعدما علموا أنّ القاتل أزهري ويُعرف بالتدين وحسن الأخلاق. "التحرير" تواصلت مع أحد أقارب القاتل الذي رفض ذكر اسمه، والذي قال إنّ "خالد م ف ع" (القاتل) ولد في قرية سنوفر التابعة لمركز الفيوم، ويبلغ من العمر (36 عامًا)، من أسرة بسيطة ويعمل والده "حلاقًا" ورغم ذلك كان متفوقًا بالدراسة وكان ملتحق بالأزهر وأصبح مُدرسًا للغة الإنجليزية، ويشتهرون بحُسن الخُلق والسمعة الطيبة بين الجيران، وشديدي التدين والأخلاق، وكان حريصًا على تحفيظ أبنائه القرآن منذ طفولتهم.
وأشار إلى أنّه عقب تخرج "القاتل" من الكلية، سافر إلى دولة الإمارات للعمل، لتحسين مستواه الاجتماعي، وعمل مترجمًا للغة الإنجليزية في شركة "بي دي إم" للخدمات وتطوير الأعمال الجديدة. وتابع، أنّه عاد إلى قريته بعد سفره بعامين، وتزوج إحدى أقاربه التي تعمل مُدرسة للغة الفرنسية وكانت ذات خلق ودين، ثم سافر مرة
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العمارة-التي-وقعت-بها-جريمة-القتل (4)

سألت حسن الخاتمة.. آخر كلمات ضحية «مذبحة الفيوم»

كثيرًا ما يقال إنّ الإنسان يشعر بموته قبل وفاته بأربعين يومًا، إلا أنّ ضحية "مذبحة الفيوم"، التي قتل فيها مدرس زوجته وأولاده الأربعة، تؤكد صدق هذه المقولة إذ انتشرت في الأيام الماضية منشورات الزوجة الضحية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لتوديع أحبائها وأهلها، وداعية الله أن يرزقها حسن الخاتمة. وبالبحث في منشورات الزوجة المذبوحة، على صفحتها بموقع "فيسبوك"، وجدنا أن آخر منشور لها، كان في الثانية عشرة والنصف منتصف ليل أمس، كتبت فيه: "الأمنية الأولى والأخيرة "اللهم إني أسألك حُسن الخاتمة"، مؤكدةً لأصدقائها أنّها تشعر أنّ ساعتها قد حانت.
جريمة-الفيوم‎ (4)

قاتل زوجته وأولاده الأربعة بالفيوم يمثل جريمته (فيديو وصور)

اصطحبت قوات المباحث وفريق من النيابة العامة "الأب" قاتل زوجته وأولاده الأربعة بالفيوم إلى شقته لتمثيل جريمته بالتفصيل، وسط حراسة أمنية مشددة، ومنعت الصحفيين من تصوير تمثيل الجريمة. ومثّلّ خالد ف ع (38 عامًا) مدرس لغة إنجليزية بمعهد الفتيات الأزهري بالحريشي دائرة مركز الفيوم، جريمة القتل التي بدأها فور استيقاظه من النوم، إذ بدأ بقتل زوجته كي لا تقاومه ثم قتل "تسنيم" ذات العام والنصف خلال نومها في حضن والدتها، بعد ذلك توجه للسرير المجاور وقتل نجلتيه آية (8 أعوام) ومنة (4 أعوام)، وأخيرا ترك الغرفة وتوجه إلى غرفة نجله الوحيد خالد (11 عامًا) فقتله.
محاكمة لجين

إخلاء سبيل ملك الكاشف في «الإخلال بالنظام العام»

قررت نيابة أمن الدولة اليوم الإثنين، إخلاء سبيل ملك الكاشف، على ذمة التحقيقات التي تجرى معها بشأن اتهامها بمشاركة جماعة إرهابية، باستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية "فيسبوك"، وارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا بهدف الإخلال بالنظام العام، وذلك وفقا لما نشره محاميها عمرو محمد على صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»، على ذمة القضية المقيدة برقم 1739 حصر أمن دولة لسنة 2018، وألقى القبض على «الكاشف» في مارس الماضي، بعد حادث حريق قطار رمسيس الذي أودى بحياة العشرات من المواطنين، وقررت النيابة حبسها على ذمة التحقيقات.
جثة طفل

مصرع طفلة داخل مصعد عقار في الإسكندرية

لقيت طفلة مصرعها بمحل سكنها بالدور الرابع بمنطقة العصافرة بشرق الإسكندرية، اليوم الإثنين، في أثناء وجودها داخل مصعد، حيث سقطت بين الكبينة والحائط، ما أدى إلى وفاتها في الحال. تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد ورود بلاغ بوفاة طفلة داخل مصعد عقار "برج الروضة" خلف مستشفى مبرة العصافرة، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص وجود جثة الطفلة "م. ع. ع" 6 سنوات، مقيمة بالطابق الرابع بذات العقار.
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جريمة-الفيوم‎ (4)

قاتل زوجته وأولاده الأربعة بالفيوم يمثل جريمته (فيديو وصور)

اصطحبت قوات المباحث وفريق من النيابة العامة "الأب" قاتل زوجته وأولاده الأربعة بالفيوم إلى شقته لتمثيل جريمته بالتفصيل، وسط حراسة أمنية مشددة، ومنعت الصحفيين من تصوير تمثيل الجريمة. ومثّلّ خالد ف ع (38 عامًا) مدرس لغة إنجليزية بمعهد الفتيات الأزهري بالحريشي دائرة مركز الفيوم، جريمة القتل التي بدأها فور استيقاظه من النوم، إذ بدأ بقتل زوجته كي لا تقاومه ثم قتل "تسنيم" ذات العام والنصف خلال نومها في حضن والدتها، بعد ذلك توجه للسرير المجاور وقتل نجلتيه آية (8 أعوام) ومنة (4 أعوام)، وأخيرا ترك الغرفة وتوجه إلى غرفة نجله الوحيد خالد (11 عامًا) فقتله.
العمارة-التي-وقعت-بها-جريمة-القتل (3)

رسالة تهديد وآثار.. مدرس الفيوم يكشف لغز ذبح زوجته وأطفاله

كان صباحا عاديا، توجه الموظفون لأعمالهم، بينما انتظمت حركة السيارات، ولا شيء يخرج عن المألوف قبل أن تهز حادثة مروعة نفوس الأهالي بميدان المسلة في محافظة الفيوم، عندما تجرد أب من مشاعر الأبوة، وقام بقتل زوجته وأبنائه الأربعة (ولد وثلاث بنات) داخل شقتهم في أحد الأبراج الشهيرة بالميدان، لتصير الحادثة حديث الأهالي والمواطنين بالمحافظة، ومن ثم فُتح باب الأقاويل والاجتهادات عن سبب الجريمة ودوافعها، بينما هرعت الأجهزة الأمنية إلى مكان الجريمة وسيارات الإسعاف لنقل الضحايا للمستشفيات، وألقي القبض على رب الأسرة القاتل.
جثث

أب يقتل زوجته وأولاده الأربعة في الفيوم

كارثة كبرى أفزعت أهالي محافظة الفيوم، صباح اليوم الإثنين، بعدما تجرد "أب" من مشاعر الأبوة، وقام بقتل زوجته وأبنائه الأبعة "ولد وثلاث بنات"، داخل شقتهم في أحد الأبراج الشهيرة بميدان المسلة في مدينة الفيوم، ولا يعلم أحد حتى الآن سبب قتله زوجته وأبناءه، الأمر الذي أثار الرعب في قلوب أهالي المنطقة الذين تجمهروا أمام البرج السكني لمعرفة الحقيقة وملابسات ما حدث، خاصة أن محافظة الفيوم تشتهر بالترابط الأسري، فليس من المعقول أن يقدم أي رجل على هذا الفعل البشع.
توك-توك

دماء على 3 عجلات.. 72 ساعة جرائم بطولة «توك توك»

مركبة تسير على 3 عجلات كان الهدف المنشود منها التيسير على المواطنين، لا سيما سكان المناطق الشعبية ذات الشوارع والأزقة الضيقة التي لا يتعدى عرض شوارع بعضها المترين، ما يحول دون سير السيارات (الملاكي- الأجرة) بأريحية تامة فانتشرت على نطاق واسع في غضون فترة وجيزة، لكن ذلك التوسع المخيف اقترن بجرائم سرقة بل وقتل، كان القاسم المشترك بينها جميعا هو استخدام الـ"توك توك" في تنفيذها ما بين وسيلة هروب من مسرح الجريمة أو التخلص من الأدوات المستخدمة في ارتكابها وجثامين الضحايا.
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