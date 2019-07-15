راغب علامة يرد على نانسي عجرم: مطار بيروت يتحسن

١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ م

راغب علامة

شارك المطرب اللبناني راغب علامة، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، من مطار بيروت في العاصمة اللبنانية، أشاد به بحالة المطار، وهو ما اعتبره متابعوه ردًا على فيديو سابق نشرته مواطنته، الفنانة نانسي عجرم، والذي ظهرت فيه تنتقد حال مطار بيروت، الذي يشهد حالات مستمرة من تكدس المسافرين. وقال راغب علامة في الفيديو: «أنا كنت من المستائين جدا من مطار بيروت لكن التغيرات اللي اتعملت تبشر بالخير وبنقول لكل اللي بيحبوا لبنان أهلا وسهلا فيكم»، كما علق على الفيديو قائلا: «مطار بيروت يتوسع ويتحسن».

وفي وقت سابق، نشرت نانسي عجرم تدوينات عبر "تويتر"، أبدت فيه استياءها بسبب وقوفها طويلا في مطار بيروت، وكتبت: "أنا اليوم مش فنانة أنا مواطنة لبنانية بنتي عمرها 5 شهور على كتفي بتبكي لمدة ساعة، ومثلي نساء كتير، هل ها الشي مسموح؟ هل مقبول يكون في هكذا إهمال بحقنا كمواطنين بمطار بلدنا؟ مسموح نكون بعاد هالقدر