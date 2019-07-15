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راغب علامة يرد على نانسي عجرم: مطار بيروت يتحسن

١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ م
راغب علامة
راغب علامة
شارك المطرب اللبناني راغب علامة، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، من مطار بيروت في العاصمة اللبنانية، أشاد به بحالة المطار، وهو ما اعتبره متابعوه ردًا على فيديو سابق نشرته مواطنته، الفنانة نانسي عجرم، والذي ظهرت فيه تنتقد حال مطار بيروت، الذي يشهد حالات مستمرة من تكدس المسافرين. وقال راغب علامة في الفيديو: «أنا كنت من المستائين جدا من مطار بيروت لكن التغيرات اللي اتعملت تبشر بالخير وبنقول لكل اللي بيحبوا لبنان أهلا وسهلا فيكم»، كما علق على الفيديو قائلا: «مطار بيروت يتوسع ويتحسن».
وفي وقت سابق، نشرت نانسي عجرم تدوينات عبر "تويتر"، أبدت فيه استياءها بسبب وقوفها طويلا في مطار بيروت، وكتبت: "أنا اليوم مش فنانة أنا مواطنة لبنانية بنتي عمرها 5 شهور على كتفي بتبكي لمدة ساعة، ومثلي نساء كتير، هل ها الشي مسموح؟ هل مقبول يكون في هكذا إهمال بحقنا كمواطنين بمطار بلدنا؟ مسموح نكون بعاد هالقدر
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هل نشاهد جزءًا ثالثا من مسلسل «أبو العروسة»؟

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وفاة والدة مروان خوري.. وتأجيل حفله بلبنان

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مطار لبنان لنانسى عجرم: لم تنتظري سوى 12 دقيقة

أصدر مسئولو أمن مطار لبنان، قبل قليل، بيانا يرد فيه، على الاتهامات التي وجهتها نانسي عجرم، بالإهمال واضطرارها للانتظار أكثر من ساعة وهي تحمل ابنتها الرضيعة على يدها، حيث قال البيان: «تم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام تداول انتقادات للزحمة الشديدة التي يشهدها المطار. يهم قيادة جهاز أمن المطار أن توضح أن الزحمة في المطار التي تم الحديث عنها كانت في وقت الذروة وناتجة من هبوط تسع طائرات بأقل من ساعة، بمعدل 1769 راكبا، وهذا ما يستوجب التنويه بعمل الأجهزة الأمنية في المطار، خصوصا جهاز الأمن العام الذي يتعامل مع هذا العدد بكل مهنية».
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