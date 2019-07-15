سألت حسن الخاتمة.. آخر كلمات ضحية «مذبحة الفيوم»
تحرير:أسماء أبو السعود
١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٥٧ م
القبض على قاتل زوجته وأولاده الأربعة بالفيوم
كثيرًا ما يقال إنّ الإنسان يشعر بموته قبل وفاته بأربعين يومًا، إلا أنّ ضحية "مذبحة الفيوم"، التي قتل فيها مدرس زوجته وأولاده الأربعة، تؤكد صدق هذه المقولة إذ انتشرت في الأيام الماضية منشورات الزوجة الضحية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لتوديع أحبائها وأهلها، وداعية الله أن يرزقها حسن الخاتمة.
وبالبحث في منشورات الزوجة المذبوحة، على صفحتها بموقع "فيسبوك"، وجدنا أن آخر منشور لها، كان في الثانية عشرة والنصف منتصف ليل أمس، كتبت فيه: "الأمنية الأولى والأخيرة "اللهم إني أسألك حُسن الخاتمة"، مؤكدةً لأصدقائها أنّها تشعر أنّ ساعتها قد حانت.
والزوجة الضحية تُدعى كريمة محروس عيد راتب (34 عامًا)، ولدت يوم 1 يناير عام 1980، وتخرجت في كلية التربية جامعة القاهرة قسم اللغة الفرنسية عام 2007، وتشتهر بالأخلاق والتدين وحفظ القرآن، ومحبوبة لدى الجميع.
تزوّجت كريمة زوجها (القاتل) منذ 12 عامًا وسافرت معه إلى دبي مرات عديدة، ثم استقرا في الفيوم، وعمل
والزوجة الضحية تُدعى كريمة محروس عيد راتب (34 عامًا)، ولدت يوم 1 يناير عام 1980، وتخرجت في كلية التربية جامعة القاهرة قسم اللغة الفرنسية عام 2007، وتشتهر بالأخلاق والتدين وحفظ القرآن، ومحبوبة لدى الجميع.
تزوّجت كريمة زوجها (القاتل) منذ 12 عامًا وسافرت معه إلى دبي مرات عديدة، ثم استقرا في الفيوم، وعمل زوجها مدرسًا للغة الإنجليزية في معهد الفتيات الأزهري بالحريشي بدائرة مركز الفيوم.
وكان "أب" قد تجرد من مشاعر الأبوة وأقدم على قتل زوجته وأولاده الأربعة خلال نومهم بواسطة ساطور اشتراه خصيصًا لقتلهم، بعدما هدده شركاؤه في التنقيب عن الآثار باغتصاب زوجته وقتل أولاده نتيجة اختلافهم على توزيع الآثار بينهم، فبادر هو بقتلهم قبل اغتصاب زوجته وقتل أولاده.
قاتل زوجته وأولاده الأربعة بالفيوم يمثل جريمته (فيديو وصور)