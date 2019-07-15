فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

إقامة عزاء يوسف شريف رزق الله في مسجد عمر مكرم

تحرير:التحرير ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ م
عزاء يوسف شريف رزق الله
عزاء يوسف شريف رزق الله
أقيم عزاء الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي، مساء اليوم الإثنين، في مسجد عمر مكرم في وسط القاهرة، بعد صلاة المغرب وسط حضور عدد من أصدقائه ومحبيه وأفراد أسرته. ورحل الناقد الكبير عن عالمنا يوم الجمعة الماضي، عن عمر ناهز الـ77 عامًا، بعد صراع مع المرض، إذ تدهورت حالته الصحية في بداية يوليو الجاري، حيث كان يتردّد على أحد الأطباء في الفترة الأخيرة للغسيل الكلوي، بعد تعرّضه لبعض المضاعفات وإصابته بـ"ميكروب"، ما دفعه إلى دخول العناية المركزة في أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرةإثر الأزمة الصحية.
ويوسف رزق الله، من مواليد 5 سبتمبر1942، تخرج في مدرسة الجزويت سنة 1961، ثم التحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة وتخرج فيها سنة 1966، عمل محررا ثم رئيسا للتحرير للنشرات الإخبارية فى مراقبة الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون، رئيس قناة النيل الدولية من 1997 حتى عام 2002، رئيس قطاع التعاون
اقرأ المزيد
الفنان-سراج-منير

سراج منير.. ترك الطب من أجل التمثيل ومات بحسرته

لم يكن الفن محمودًا لدى الكثير من العائلات فى أوائل القرن الماضي، فكانت بعض العائلات الكبيرة ترفض زواج بناتها من العاملين فى الفن ويعتبرونه عيبًا. عائلة الفنان سراج منير كانت واحدة من هذه العائلات، فوالده عبد الوهاب بك حسن، مدير التعليم بوزارة المعارف، نجح فى أن يجعل من ابنه طفلا مثقفا وملما بكل القضايا الاجتماعية، حتى صار شابًا فبعثه إلى ألمانيا من أجل دراسة الطب، وأن يعود إلى وطنه مصر وهو طبيب ناجح ويفتح عيادته الخاصة، ولكن الحلم ضاع؛ فهناك بحث سراج منير عن شغفه وضرب بحلم والده عرض الحائط.
The-Amazing-Spider-Man-2

Spider Man يحتفظ بصدارة إيرادات السينما في أمريكا

احتفظ فيلم الحركة والمغامرات "Spider Man: Far From Home- الرجل العنكبوت: بعيدا عن الوطن" بصدارة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع مسجلا 45.3 مليون دولار. والفيلم بطولة توم هولاند وجيك جيلنهال وماريسا تومي وزيندايا، ومن إخراج جون واتس وتأليف ستيف ديتكو وستان لى، ومن إنتاج شركة مارفل للإنتاج السينمائى. كما احتفظ الجزء الرابع من فيلم الرسوم المتحركة "Toy Story 4- حكاية لعبة 4" بالمركز الثاني هذا الأسبوع محققا إيرادات بلغت 20.7 مليون دولار.
كريم عبد العزيز فى الفيل الازرق الجزء الثانى

«الفيل الأزرق2» في دور العرض بدءا من 25 يوليو

قررت الشركة المنتجة لفيلم "الفيل الأزرق 2" طرحه يوم 25 يوليو بجميع دور العرض بدلا من تواجده فى موسم عيد الأضحي، وطرحت الشركة البوستر الرسمي للعمل، وحرص جميع الفنانين المشاركين فى الفيلم على الترويج للفيلم من خلال صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. وانضم عدد من النجوم إلى الجزء الثاني من "الفيل الأزرق 2"، وهم هند صبري وإياد نصار ومروان يونس وتارا عماد وتامر هاشم عضو فريق كايروكي، بالإضافة إلى هؤلاء، فإن الفيلم يضم عددا من ضيوف الشرف، منهم ظافر العابدين والإعلامية أسما شريف منير وأحمد خالد صالح.
اقرأ المزيد من الأخبار
جنازة-يوسف-شريف رزق -الله‎ (6)

طارق الشناوي ويسري نصر الله في وداع يوسف رزق الله

شيع جثمان الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، إلى مثواه الأخير من مسجد السلطان في مصر الجديدة، حيث أقيمت صلاة الجنازة عليه هناك. وحضر الجنازة عدد غير قليل من أصدقاء ومحبي وتلاميذ الفقيد، ومن بينهم الناقد السينمائي طارق الشناوي، والمخرج يسري نصر الله، ورئيس جهاز الرقابة على المصنفات الدكتور خالد عبد الجليل، ولم يتمالك البعض دموعهم وهم في وداع الراحل، متذكرين الكثير من المواقف التي جمعتهم به. رزق الله رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض، على أثر إصابته بفشل كلوي.
يوسف-شريف-رزق الله (2)

صناع السينما ينعون رزق الله: علمنا حب الشاشة الكبيرة

"فارس السينما".. هكذا وصف النقاد والمخرجون، الناقد السينمائي الراحل، يوسف شريف رزق الله، الذي توفى صباح اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض. "رزق الله" دخل إلى العناية المركزة بعد تعرضه لفشل كلوي، وكانت حالته قد استقرت منذ الأربعاء الماضي، حسب زوجته، إلا أنها عادت وتدهورت، ليتوفى في ساعة مبكرة من اليوم. الراحل من مواليد حي غمرة بالقاهرة في 5 سبتمبر 1942، أحب السينما منذ نعومة أظافره، وبدأ في الذهاب لدور العرض منذ العاشرة من عمره. الكثير من التعازي قيلت في المتوفى، وكلها اتفقت على تأثيره في غرس حب السينما في نفوسهم.
يوسف-شريف-رزق-الله

يوسف شريف رزق الله يتعرض لوعكة صحية

أعلن الناقد السينمائي طارق الشناوي عن تعرض الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لوعكة صحية. وكتب الشناوي منشورا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قال فيه: «الأستاذ الإعلامي العاشق الأكبر للسينما يوسف شريف رزق الله، قلوبنا معك، وإن شاء الله ستعبر ونعبر جميعا تلك الوعكة الصحية». وأضاف: «دعواتكم جميعا لأستاذنا الكبير». يوسف شريف رزق الله، من مواليد حي غمرة بالقاهرة في 5 سبتمبر 1942، أحب السينما منذ نعومة أظافره، وبدأ في الذهاب لدور العرض منذ العاشرة من عمره.
محمد-النجار (1)

إقامة عزاء المخرج محمد النجار في مسجد عمر مكرم

يقام يوم الجمعة المقبل عزاء المخرج الراحل محمد النجار بمسجد عمر مكرم فى التحرير، بحسب مقربين من عائلة المتوفى، وذلك عقب صلاة المغرب، وقد أقيمت صلاة الجنازة على الراحل في مسجد المشير بالتجمع الخامس. "النجار" رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ65 عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض، حيث نقل إلى المستشفى منذ شهور بسبب إصابته بضيق في التنفس، ونصحه الأطباء بالراحة التامة لحين استقرار حالته الصحية تمامًا. وقد نعته وزيرة الثقافة، إيناس عبدالدايم، قائلة إن الراحل قدم أعمالا سينمائية جادة لامست وجدان أبناء الوطن، وعبرت عن واقع المجتمع.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org