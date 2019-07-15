اعترفوا بجرائم.. تفاصيل جديدة عن خلية الإخوان بالكويت

١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٢٢ م

الشرطة الكويتية - صورة أرشيفية

في تطور جديد للخلية الإرهابية المضبوطة في الكويت، كشف مجلس الوزراء الكويتي، عن أن المتهمين في هذه الخلية، أقروا بالقيام بعمليات إرهابية والإخلال بالأمن في أماكن مختلفة بمصر، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأوضح المجلس أن التحقيقات مستمرة للكشف عمن يشتبه في تعاونهم مع الخلية التي تتبع تنظيم الإخوان، من الذين صدر بحقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أنس خالد الصالح، عقب اجتماع للمجلس، الإثنين، إنه "بعد إجراء التحقيقات الأولية مع المتهمين أقروا بعمليات إرهابية ضد مصر".

وأضاف أنهم اعترفوا أيضا بالإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية".وتابع: "جارٍ مواصلة التحقيقات للكشف عمن تطالهم شبهة التستر عليهم والتعاون معهم".وكانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت، الجمعة، ضبط "خلية إرهابية تتبع تنظيم الإخوان".وأوضحت الوزارة في بيان أن "الأجهزة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية