17 يوليو.. محاكمة مشرفي حمام سباحة في غرق طفل النزهة

تحرير:تهامى البندارى ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٣٦ م

حمام سباحة - صورة أرشيفية

حددت نيابة النزهة، جلسة 17 من يوليو الجاري، لبدء محاكمة مشرفين حمام سباحة بمنطقة النزهة، أمام دائرة محكمة جنح النزهة، على خلفية بلاغ تقدم به والد الطفل المجني عليه، الذي لقى مصرعه غرقا داخل الحمام، يتهم فيه المشرفين على الحمام بالتقاعس عن حماية ابنه، وقررت النيابة في وقت سابق، سماع أقوال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة، لبيان ظروف وملابسات الواقعة، واستعجلت تحريات رجال مباحث قسم شرطة النزهة، عن تفاصيل الحادث، وصرحت بتسليم جثة الطفل لذويه، بعد توقيع الكشف الطبي الظاهري عليه.

استمعت النيابة لأقوال والد الطفل، وقال خلال التحقيقات، إنه سلم ابنه الصغير إلى مشرف حمام السباحة في النادى، طالبا منه الاعتناء به بعض الوقت، نظرا لإلحاح ابنه النزول إلى حمام السباحة، وعدم انتظاره تغيير ملابسه للنزول معه. وأشار إلى أنه لم يتأخر دقائق وعاد إلى حمام السباحة، إلا أنه لم يجد صغيره