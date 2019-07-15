جريمة

17 يوليو.. محاكمة مشرفي حمام سباحة في غرق طفل النزهة

تحرير:تهامى البندارى ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٣٦ م
حمام سباحة - صورة أرشيفية
حمام سباحة - صورة أرشيفية
حددت نيابة النزهة، جلسة 17 من يوليو الجاري، لبدء محاكمة مشرفين حمام سباحة بمنطقة النزهة، أمام دائرة محكمة جنح النزهة، على خلفية بلاغ تقدم به والد الطفل المجني عليه، الذي لقى مصرعه غرقا داخل الحمام، يتهم فيه المشرفين على الحمام بالتقاعس عن حماية ابنه، وقررت النيابة في وقت سابق، سماع أقوال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة، لبيان ظروف وملابسات الواقعة، واستعجلت تحريات رجال مباحث قسم شرطة النزهة، عن تفاصيل الحادث، وصرحت بتسليم جثة الطفل لذويه، بعد توقيع الكشف الطبي الظاهري عليه.
استمعت النيابة لأقوال والد الطفل، وقال خلال التحقيقات، إنه سلم ابنه الصغير إلى مشرف حمام السباحة في النادى، طالبا منه الاعتناء به بعض الوقت، نظرا  لإلحاح ابنه النزول إلى حمام السباحة، وعدم انتظاره تغيير ملابسه للنزول معه. وأشار إلى أنه لم يتأخر دقائق وعاد إلى حمام السباحة، إلا أنه لم يجد صغيره
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حبس قاتل زوجته وأولاده الأربعة بالفيوم 4 أيام

قررت النيابة العامة بالفيوم، برئاسة المستشار يحيى الزارع المحامي العام الأول لنيابات الفيوم، مساء الإثنين حبس "خالد م ف ع" المتهم بقتل زوجته وأولاده الأربعة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في الموعد القانوني. كما قررت النيابة تحريز الساطور المستخدم في الحادث، وإرساله إلى مصلحة الطب الشرعي، لمطابقة الدماء التي لطخته بدماء الضحايا الخمسة، وللتأكد من أنّه هو المستخدم في الحادث من عدمه، بالإضافة إلى رفع البصمات عليه والتأكد من أنها للقاتل وأنّه لا توجد عليه بصمات أخرى، وفي حالة وجود بصمات أخرى يتم تحديد صاحبها.
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ابنة شقيقة قاتل أسرته بالفيوم: خالي مظلوم.. وهؤلاء الجناة

كارثة دوى صداها في أرجاء محافظة الفيوم، بعد واقعة قيام مدرس لغة إنجليزية بقتل زوجته وأولاده الأربعة، صباح الإثنين، بواسطة ساطور اشتراه خصيصًا لذلك الغرض، وتحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى نعي لضحايا الحادثة المروعة، فيما انقسم رواده إلى قسمين، الأول يستنكر ما حدث، والثاني يكذب صحة الواقعة رغم إصدار مديرية أمن الفيوم بيانًا رسميًّا بالواقعة واعتراف الزوج بارتكاب الجريمة. وقالت هويدا ياسر، الطالبة بكلية التربية الرياضية وابنة شقيقة القاتل، إنّ "خالها" مظلوم، وستظهر براءته قريبًا، وإنّه لم يرتكب تلك الواقعة فقد كان يحب أسرته كثيرا.
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سألت حسن الخاتمة.. آخر كلمات ضحية «مذبحة الفيوم»

كثيرًا ما يقال إنّ الإنسان يشعر بموته قبل وفاته بأربعين يومًا، إلا أنّ ضحية "مذبحة الفيوم"، التي قتل فيها مدرس زوجته وأولاده الأربعة، تؤكد صدق هذه المقولة إذ انتشرت في الأيام الماضية منشورات الزوجة الضحية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لتوديع أحبائها وأهلها، وداعية الله أن يرزقها حسن الخاتمة. وبالبحث في منشورات الزوجة المذبوحة، على صفحتها بموقع "فيسبوك"، وجدنا أن آخر منشور لها، كان في الثانية عشرة والنصف منتصف ليل أمس، كتبت فيه: "الأمنية الأولى والأخيرة "اللهم إني أسألك حُسن الخاتمة"، مؤكدةً لأصدقائها أنّها تشعر أنّ ساعتها قد حانت.
العمارة-التي-وقعت-بها-جريمة-القتل (5)

متفوق وخلوق.. من هو قاتل زوجته وأولاده الأربعة بالفيوم؟

هزّت جريمة قتل قام بها مدرس لغة إنجليزية ضد زوجته وأبنائه الأربعة، محافظة الفيوم، خصوصا بعدما علموا أنّ القاتل أزهري ويُعرف بالتدين وحسن الأخلاق. "التحرير" تواصلت مع أحد أقارب القاتل الذي رفض ذكر اسمه، والذي قال إنّ "خالد م ف ع" (القاتل) ولد في قرية سنوفر التابعة لمركز الفيوم، ويبلغ من العمر (36 عامًا)، من أسرة بسيطة ويعمل والده "حلاقًا" ورغم ذلك كان متفوقًا بالدراسة وكان ملتحق بالأزهر وأصبح مُدرسًا للغة الإنجليزية، ويشتهرون بحُسن الخُلق والسمعة الطيبة بين الجيران، وشديدي التدين والأخلاق، وكان حريصًا على تحفيظ أبنائه القرآن منذ طفولتهم.
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«صعقا بالكهرباء».. دفن طفل مات في رحلة لحمام سباحة

صرحت نيابة المرج، اليوم الخميس، بدفن جثة طفل صغير لقى مصرعه صعقًا بالكهرباء أثناء اللهو في حمام سباحة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة، على خلفية البلاغ الذي تلقاه مشرف غرفة عمليات نجدة القاهرة من المستشفى العام يفيد بوصول الطفل "س. أ"، 13 سنوات جثة هامدة، قبل أن تنتقل النيابة العامة لمناظرة جثة المجني عليه، واستدعاء أسرته لسؤالهم في تفاصيل الواقعة، في الوقت الذي استبعدت فيه التحريات الأولية وجود شبهة جنائية في الواقعة، بما يشير إلى مصرع الطفل نتيجة تيار كهربائي غير متعمد.
متهمو-مدينة-نصر

قرار جديد من النيابة في واقعة تصوير شاب بـ«قميص نوم»

قررت نيابة شمال الجيزة الكلية، اليوم الثلاثاء، حبس 6 متهمين، بينهم ربة منزل، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم باستدراج شاب وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة والتعدي عليه بالضرب المبرح وشل حركته وتصويره بقميص نوم، بمنطقة كرداسة، بعدما أبدى رغبته في فضح علاقته بسيدة متزوجة من رجل سافر لإحدى الدول العربية لتدبير نفقات أسرته، وأمرت النيابة بتحديد جلسة لسماع أقوال المجني عليه، واستعجلت تحريات رجال المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.
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ربة منزل تخنق طفلا وتلقيه في الترعة انتقاما من والده

نجح ضباط مباحث مديرية أمن البحيرة اليوم الإثنين، في كشف غموض حادث العثور على جثة طفل عمره 3 سنوات مخنوق بحبل وملقى في الترعة بقرية منشية المغازي التابعة لمركز المحمودية، وتبين أن وراء الحادث ربة منزل جارة المجني عليه قامت بقتله لاتهام والده لها بالسرقة فانتقمت منه، وعثر الأهالي على جثة طفل عمره 3 سنوات بترعة القرية المشار إليها قرية، وتم انتشال الجثة ونقلها لمستشفى المحمودية العام تحت تصرف النيابة، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة والطب الشرعي، لمعاينة الجثة وتحديد سبب الوفاة، وتحرر المحضر رقم 3058 إداري المحموديه لسنة 2019.
الانتحار شنقا - أرشيفية

جهود لحل لغز العامل المشنوق بأبو النمرس

يسعى رجال البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة لحل لغز العثور على جثة عامل مشنوقا داخل منزله بمنطقة أبو النمرس، اليوم الإثنين، من خلال فحص هاتفه المحمول وتتبع خط سيره وتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة في محيط سكنه، وكذلك سماع أقوال عدد من الجيران للوقوف على ملابسات وظروف الحادث، بينما قررت نيابة أبو النمرس تشريح جثة المجني عليه، لبيان وتحديد الأسباب الوفاة، ومعرفة وجود شبهة جنائية من عدمه، في الوقت الذي استعجلت فيه ورود تحريات المباحث حول الحادث، تمهيدا لاستصدار قرار بدفن الجثة.
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