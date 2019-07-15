رياضة

«بي بي سي» تنشر ملفات فساد جديدة تدين أحمد أحمد

ملف جديد من ملفات الفساد في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" كشفت عنه هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" ويتعلق الملف هذه المرة بالبدلات التي يحصل عليها أحمد أحمد
تحرير:أحمد سعيد ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٣٩ م
أحمد أحمد
أحمد أحمد
نشرت "بي بي سي" الإنجليزية، مستندات جديدة تشير إلى أن هناك شبهة فساد جديدة بطلها أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وحصوله على بدل إقامة أثناء سفره كونه رئيسًا للكاف، الأمر الذي أثبتته التقارير الصحفية أنه أمر غير مستحق، بالإضافة إلى إثبات أنه يوجد العديد من البدلات المالية في نفس الوقت، والتأكد من أن كل المدة الزمنية التي تواجد خلالها كانت مزيفة وأنه لم يستمر في تلك البلاد كما يدعي ذلك، يأتي ذلك استمرارا لمسلسل كشف ملفات الفساد الذي بدأ تجاه الملجاشي ونشرته العديد من الصحف العالمية آخرها أزمة تحرشه بإحدى العاملات في الكاف.
ونشرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" تقريرًا مطولا، أوضحت خلاله أن أحمد أحمد حصل على بدلات في فترة زمنية واحدة، بحجة تواجده في روسيا، مصر ومدغشقر في آن واحد. ووفقًا لما نشرته بي بي سي بالمستندات، فإن رئيس الكاف حصل على أموال مضاعفة خلال الفترة من يونيو وحتى يوليو من عام 2018، في ظل التأكيد على
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رينارد يكشف تفاصيل اجتماعه مع رئيس الاتحاد المغربي

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الاتحاد المغربي يوضح حقيقة رحيل رينارد

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بسبب حقوق البث.. المحكمة الاقتصادية تغرم عيسى حياتو

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الكاف يشتعل.. خطابات نارية بين أحمد أحمد ومصطفى فهمي

تفجرت أزمة كبيرة داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بعد رفض الملغاشي أحمد أحمد رئيس الاتحاد توجيه دعوة لمصطفى مراد فهمي السكرتير العام الأسبق للاتحاد وعضوه الفخري الحالي لحضور الجلسة المقبلة للجمعية العامة. البداية جاءت من مصطفى فهمي وعدم إرسال دعوة له لحضور الجمعية العامة مؤكدا أنه يتمنى أن يكون عدم وصول دعوة له جاء بسبب أن السكرتير العام الجديد للكاف لا يعرف كيف تدار الأمور في مثل هذه المناسبات، وبرر رئيس الكاف ذلك القرار بعدة نقاط جاء أبرزها أن الحالة السيئة للاتحاد التي تحدث عنها فهمي تعود بالأساس لطريقة إدارته على مدار سنوات ماضية.
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الإطاحة بمسؤول مصري جديد في «كاف» بتهم فساد

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الجزائر تبحث عن الثأر أمام كوت ديفوار في كان 2019

يتطلع المنتخب الجزائري لمواصلة مسيرته في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتأهل إلى الدور قبل النهائي في المسابقة القارية، حينما يلتقي اليوم الخميس، في تمام الساعة السادسة مساءً، مع كوت ديفوار في دور الثمانية على ملعب السويس الجديد، ويلتقي الفائز من هذه المباراة مع الفائز نيجيريا في نصف النهائي. وعين الاتحاد الإفريقي "كاف"، الإثيوبي باملاك تيسيما لإدارة اللقاء، ويساعد الإثيوبي البالغ من العمر 39 عامًا، في إدارة اللقاء المقام على استاد السويس كل من الحكم السوداني إبراهيم محمد كمساعد أول إضافة إلى أولفيي سافاري الكونغولي كمساعد ثاني.
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