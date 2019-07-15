«بي بي سي» تنشر ملفات فساد جديدة تدين أحمد أحمد

ملف جديد من ملفات الفساد في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" كشفت عنه هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" ويتعلق الملف هذه المرة بالبدلات التي يحصل عليها أحمد أحمد

تحرير:أحمد سعيد ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٣٩ م

نشرت "بي بي سي" الإنجليزية، مستندات جديدة تشير إلى أن هناك شبهة فساد جديدة بطلها أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وحصوله على بدل إقامة أثناء سفره كونه رئيسًا للكاف، الأمر الذي أثبتته التقارير الصحفية أنه أمر غير مستحق، بالإضافة إلى إثبات أنه يوجد العديد من البدلات المالية في نفس الوقت، والتأكد من أن كل المدة الزمنية التي تواجد خلالها كانت مزيفة وأنه لم يستمر في تلك البلاد كما يدعي ذلك، يأتي ذلك استمرارا لمسلسل كشف ملفات الفساد الذي بدأ تجاه الملجاشي ونشرته العديد من الصحف العالمية آخرها أزمة تحرشه بإحدى العاملات في الكاف.

ونشرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" تقريرًا مطولا، أوضحت خلاله أن أحمد أحمد حصل على بدلات في فترة زمنية واحدة، بحجة تواجده في روسيا، مصر ومدغشقر في آن واحد. ووفقًا لما نشرته بي بي سي بالمستندات، فإن رئيس الكاف حصل على أموال مضاعفة خلال الفترة من يونيو وحتى يوليو من عام 2018، في ظل التأكيد على

ونشرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" تقريرًا مطولا، أوضحت خلاله أن أحمد أحمد حصل على بدلات في فترة زمنية واحدة، بحجة تواجده في روسيا، مصر ومدغشقر في آن واحد.



ووفقًا لما نشرته بي بي سي بالمستندات، فإن رئيس الكاف حصل على أموال مضاعفة خلال الفترة من يونيو وحتى يوليو من عام 2018، في ظل التأكيد على تواجده في مصر ثم روسيا.



وحصل أحمد على 450 دولارًا عن اليوم الواحد الذي تواجد خلاله في روسيا أثناء فترة كأس العالم، وذلك على الرغم من أن الاتحاد الإفريقي ليس له أي دور في تنظيم المونديال، وفقًا لما ذكرته الهيئة.



وحسب ما جاء في مستندات بي بي سي، فإن أحمد أحمد توجه إلى العاصمة الروسية، موسكو، لحضور كونجرس الاتحاد الدولي "فيفا"، والذي امتد لفترة 41 يومًا في الفترة من 14 يونيو وحتى 11 يوليو.



إلا أن المستندات أثبتت سفر رئيس الكاف إلى مصر من روسيا يوم 23 يونيو ولمدة أربعة أيام، قبل أن يسافر يوم 27 من الشهر نفسه نحو مدغشقر وحتى الأول من يوليو.



سفر رئيس الكاف إلى ثلاثة دول في فترة واحدة أدى إلى منحه بدلات مضاعفة لثلاث مرات، حيث كشف مستند آخر بتاريخ 28 سبتمبر، حصوله على مبلغ 18.450 دولار من الاتحاد الأفريقي عن مدة 41 يوم قضاها في روسيا في الفترة من 7 يونيو وحتى 17 يوليو.



وفي مستند آخر بتاريخ 9 سبتمبر، حصل أحمد أحمد على مبلغ 4.050 دولار من الكاف عن قضاء فترة تسعة أيام من 23 يونيو وحتى 1 يوليو بسبب سفره من روسيا إلى مصر.

وشددت بي بي سي، أن أحمد أحمد لم يكن متواجدًا في روسيا أو مصر خلال الفترة من 27 يونيو إلى أول يوليو، حيث كان متواجدًا في مدغشقر وفقًا لما ذكرته المستندات التي اطلعت عليها.



أي أن رئيس الكاف -وفقًا لمستندات بي بي سي- حصل على بدلات الإقامة والسفر عن الفترة من 7 يونيو وحتى 17 يوليو، إلى جانب بدلات أخرى عن الفترة من 23 يونيو وحتى 1 يوليو، ثم بدلات عن الفترة من 27 يونيو وحتى 1 يوليو، مما يعني مضاعفة بدلاته لثلاث مرات.

وأرسلت الهيئة البريطانية استفساراً إلى الكاف ورئيسه من أجل معرفة ما إذا كان متواجدًا في مدغشقر خلال هذه الفترة من عدمه، إلا أنها لم تتلق أي رد حتى الآن، حسبما ذكرت.



وأكدت بي بي سي أن أحمد أحمد يتقاضى راتبًا شهريًا قدره 40 ألف دولار من الكاف -480 ألف دولار سنويًا-، بالإضافة إلى 80 ألف دولار كإضافات بقيمة راتب شهرين لكل عام.

واختتمت الشبكة تحقيقها، بأنه عندما تم تقديم السؤال لأحمد حول هذا الموضوع، لم يرد رئيس الاتحاد بعد أن تم تحديد راتبه من قبل اعضاء اللجنة التنفيذية.

أحمد أحمد كان له تصريحات صحفية منذ أيام أن ملفات الفسات في الاتحاد الإفريقي مفتوحة بالإضافة إلى أن هناك تحقيقات جارية، وشدد رئيس الكاف على أن تعيين فاطمة سامورا كمراقبة من الفيفا، جاء بطلب شخصي منه، منوهًا "ليس لدي ما أخفيه، كثرة الحديث والشائعات عن وجود فساد جعلني أطلب من الفيفا التواجد ومعرفة حقيقة الأمور".

وأتم: " أغلب ما يتم الترويج له غير حقيقي، لكني ملتزم بالتحقيقات التي تتم، وستكشف كل شيء، هناك مفاجآت ستسفر عنها تحقيقات فساد الكاف".