رينارد يكشف تفاصيل اجتماعه مع رئيس الاتحاد المغربي

تحرير:أحمد سعيد ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤٣ م

رينارد

كشف الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لأسود الأطلسي عن تفاصيل الاجتماع مع فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم بعد إصدار الاتحاد المغربي بيانًا رسميًّا اليوم الإثنين، جاء كالتالي: «تنفي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الأخبار التي يتم تداولها حاليًّا بشأن تقديم المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد استقالته من تدريب المنتخب الوطني الأول المغربي حتى الآن». جاء بيان الاتحاد المغربي ليرد على الشائعات التي ترددت خلال الساعات الماضية، التي أشارت إلى استقالة هيرفي رينارد من تدريب أسود أطلس.

وكتب رينارد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تحدثت مع فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي وتم تقييم مشوارنا في أمم إفريقيا وتحدثت معه عن المستقبل أيضًا وأبلغته رأيي". وأضاف: "اتفقنا على عدم إصدار أي بيانات رسمية بخصوص ما حدث". At my request I met Mr Lekjaa president of the FRMF. We