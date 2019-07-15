رياضة

رينارد يكشف تفاصيل اجتماعه مع رئيس الاتحاد المغربي

تحرير:أحمد سعيد ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤٣ م
رينارد
رينارد
كشف الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لأسود الأطلسي عن تفاصيل الاجتماع مع فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم بعد إصدار الاتحاد المغربي بيانًا رسميًّا اليوم الإثنين، جاء كالتالي: «تنفي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الأخبار التي يتم تداولها حاليًّا بشأن تقديم المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد استقالته من تدريب المنتخب الوطني الأول المغربي حتى الآن». جاء بيان الاتحاد المغربي ليرد على الشائعات التي ترددت خلال الساعات الماضية، التي أشارت إلى استقالة هيرفي رينارد من تدريب أسود أطلس.
وكتب رينارد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تحدثت مع فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي وتم تقييم مشوارنا في أمم إفريقيا وتحدثت معه عن المستقبل أيضًا وأبلغته رأيي". وأضاف: "اتفقنا على عدم إصدار أي بيانات رسمية بخصوص ما حدث". At my request I met Mr Lekjaa president of the FRMF. We
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الاتحاد المغربي يوضح حقيقة رحيل رينارد

نفى الاتحاد المغربي لكرة القدم، برئاسة فوزي لقجع، التقارير الصحفية التي تم ترويجها خلال الساعات الماضية حول استقالة الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب أسود الأطلسي، من منصبه الحالي في الجهاز الفني، حيث أصدر الاتحاد المغربي بيانًا رسميًّا اليوم الإثنين، جاء كالتالي: «تنفي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الأخبار التي يتم تداولها حاليًّا بشأن تقديم المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد استقالته من تدريب المنتخب الوطني الأول المغربي حتى الآن».
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