رينارد يكشف تفاصيل اجتماعه مع رئيس الاتحاد المغربي

وكتب رينارد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تحدثت مع فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي وتم تقييم مشوارنا في أمم إفريقيا وتحدثت معه عن المستقبل أيضًا وأبلغته رأيي".



وأضاف: "اتفقنا على عدم إصدار أي بيانات رسمية بخصوص ما حدث".

At my request I met Mr Lekjaa president of the FRMF.

We have taken stock of the competition that has just ended for us.

We also talked about the future, I gave him my opinion.

We have agreed not to make any public statement.



Hervé Renard