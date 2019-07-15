عبدالعال: تحية حب للسيسي.. وولائي له بعد الله والوطن

تحرير:أ.ش.أ ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤٣ م

د. علي عبد العال رئيس مجلس النواب

أعرب الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، عن تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي لما يحمله من وفاء وإخلاص للوطن. وقال عبد العال، قبل إعلان انتهاء دور الانعقاد العادي الرابع في الجلسة العامة للمجلس اليوم، الإثنين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رجل مقاتل يتحدي الصعاب، مضيفا: "ولائي لهذا الرجل بعد الله والوطن، تحية حب وتقدير لهذا الرجل الوفي والشجاع". وتابع عبد العال: 'إن الرئيس السيسي يعمل بكل إخلاص ولديه حلم بأن يأخذ هذا الوطن إلي الموقع الذي يليق به'.

ووافق مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع الذى أنهى أعماله اليوم، على 156 مشروع قانون مقدمة من الحكومة والأعضاء بإجمالي عدد مواد بلغ 1701 مادة، كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية في جميع المجالات، وذلك طبقا لتقرير الإنجازات الذي أعده مجلس النواب.ومن المشروعات القوانين التي وافق عليها، كان مشروع قانون