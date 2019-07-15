سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

عبدالعال: تحية حب للسيسي.. وولائي له بعد الله والوطن

تحرير:أ.ش.أ ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤٣ م
د. علي عبد العال رئيس مجلس النواب
د. علي عبد العال رئيس مجلس النواب
أعرب الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، عن تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي لما يحمله من وفاء وإخلاص للوطن. وقال عبد العال، قبل إعلان انتهاء دور الانعقاد العادي الرابع في الجلسة العامة للمجلس اليوم، الإثنين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رجل مقاتل يتحدي الصعاب، مضيفا: "ولائي لهذا الرجل بعد الله والوطن، تحية حب وتقدير لهذا الرجل الوفي والشجاع". وتابع عبد العال: 'إن الرئيس السيسي يعمل بكل إخلاص ولديه حلم بأن يأخذ هذا الوطن إلي الموقع الذي يليق به'.
ووافق مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع الذى أنهى أعماله اليوم، على 156 مشروع قانون مقدمة من الحكومة والأعضاء بإجمالي عدد مواد بلغ 1701 مادة، كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية في جميع المجالات، وذلك طبقا لتقرير الإنجازات الذي أعده مجلس النواب.ومن المشروعات القوانين التي وافق عليها، كان مشروع قانون
اقرأ المزيد
شرطة-الكويت

اعترفوا بجرائم.. تفاصيل جديدة عن خلية الإخوان بالكويت

في تطور جديد للخلية الإرهابية المضبوطة في الكويت، كشف مجلس الوزراء الكويتي، عن أن المتهمين في هذه الخلية، أقروا بالقيام بعمليات إرهابية والإخلال بالأمن في أماكن مختلفة بمصر، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأوضح المجلس أن التحقيقات مستمرة للكشف عمن يشتبه في تعاونهم مع الخلية التي تتبع تنظيم الإخوان، من الذين صدر بحقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أنس خالد الصالح، عقب اجتماع للمجلس، الإثنين، إنه "بعد إجراء التحقيقات الأولية مع المتهمين أقروا بعمليات إرهابية ضد مصر".
ميناء-العريش (2)

قرار جمهوري باعتبار ميناء العريش من أعمال المنفعة العامة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 330 لسنة 2019، باعتبار ميناء العريش في محافظة شمال سيناء وجميع منشآته ومرافقه، وكذلك أي أراضي أو منشآت أخرى يحتاجها من أعمال المنفعة العامة، فيما عدا المواقع العسكرية التي تستغل في شئون الدفاع عن الدولة. ونص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية على أن تتولى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمويل وتنفيذ تطوير وإدارة وتشغيل ميناء العريش، وأن تتولى وزارة الدفاع مهام إجراءات تأمين منطقة ميناء العريش.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

فتح باب التظلم من نتائج الثانوية غدا.. اعرف الإجراءات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، بدءا من غد الثلاثاء ولمدة ثلاثين يومًا. وأعلن خالد عبدالحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، ضوابط وإجراءات تظلم الطلاب من نتائجهم وذلك على النحو التالي: سداد مبلغ (مائة جنيه) عن كل مادة يرغب الطالب في تقديم التظلم بشأنها بأحد البنوك الوطنية.
النائبات-فى-جلسات-مجلس-النواب (9)

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون التأمينات والمعاشات

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال اليوم، الإثنين، بصفة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية والجداول المرفقة. ويهدف مشروع القانون إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة الذي يتم في إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، واستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعي في قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة في الدستور المصري.
اقرأ المزيد من الأخبار
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (1)

البرلمان يوافق نهائيا على قانون المحاكم الاقتصادية

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، نهائيا بأغلبية ثلثي أعضائه (على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008) وجاء مشروع القانون كالآتي، المادة الثانية: تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى.
مجلس-النواب (2)

البرلمان يرفض رفع الحصانة عن نائبين لشبهة الكيدية

بعد تأخر استمر ما يقرب من الساعتين بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، بدأ الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، ورفض البرلمان خلال الجلسة رفع الحصانة عن النائبين محمد عمارة ورانيا السادات، إذ رفض الأعضاء مجلس النواب، رفع الحصانة عن النائب محمد محمود عمارة المقدم من النائب العام بسبب لتحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 28781 لسنة 2018 جنح الدلنجات، وذلك للكيدية، وتضمنت القضية بلاغ الشرطة ضد النائب لتعديه على اللجنة المشكلة في المحضر رقم 27077 لسنة 2018 جنح الدلنجات والقوة المرافقة.
تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

بالأغلبية.. البرلمان يوافق على مد حالة الطوارئ

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور على عبد العال، بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، على قرار رئيس الجمهورية، بمد إعلان حالة الطوارئ فى عموم البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من يوم الخميس الموافق 25 يوليو الجارى، إذ قال عبد العال، إنه ورد إلى المجلس فى تاريخ 4 يوليو الجارى، قرار رئيس الجمهورية رقم 317 لسنة 2019، بمد إعلان حالة الطوارئ فى عموم البلاد نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التى تمر بها البلاد، وذلك بعد أخذ رأى مجلس الوزراء.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (4)

النواب يقر 50 عاملا لتشكيل اللجان الفرعية للنقابات

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تقليل أعداد تكوين اللجان الفرعية بالمنظمات النقابية بـأحقية العاملين في أي منشأة بتكوين اللجنة النقابية للمنشأة بما لا يقل عن 50 عاملا منضما لها، وذلك بعد أن كانت 150، فيما يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن 10 لجان نقابية، تضم في عضويتها 15 ألف عامل على الأقل، جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017، بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، إذ وافق الأعضاء على المادة الأولى.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org