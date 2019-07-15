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طرح The Lion King في دور السينما بمصر الأربعاء

تحرير:التحرير ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ م
The Lion King
The Lion King
يبدأ عرض فيلم The Lion King في دور السينما بمصر، الأربعاء المقبل، وهو ثاني تجارب شركة ديزني في إعادة تقديم كلاسيكياتها القديمة بعد فيلم Aladdin، الذي اقتربت إيراداته من المليار دولار عالميًّا. وتقدم عدد من السينمات الفيلم بتقنية آيماكس، فيقول رمزي خوري، نائب مدير عام شركة أفلام مصر العالمية، "بالطبع يعرف جمهور السينما قصة الفيلم، لكن إعادة إحيائه وإطلاقه بتقنية آيماكس هي خطوة تستهدف من يبحث عن تجربة سينمائية فريدة، والخوض في تفاصيل الصورة والصوت، ونجاح فيلم Aladdin يؤكد تعطش الجمهور لكلاسيكيات الكرتون القديمة بأحدث التقنيات".
ويحكي The Lion King قصة سيمبا الشبل الصغير الذي يسعى لاسترداد عرشه كملك بعد مقتل والده على يد أخيه الأصغر، فيخوض سيمبا في الكثير من المواقف تعلمه المعنى الحقيقي للشجاعة والمسؤولية. ويقوم بالأداء الصوتي لشخصيات الفيلم النجم الحاصل على جائزة جولدن جلوب دونالد جروفر في دور سيمبا، المرشحان لجائزة الأوسكار
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