رياضة

إلغاء ودية الأهلي وأوكام الإسباني وغضب مارتن لاسارتي

تحرير:أحمد سعيد ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٨ م
الأهلي
الأهلي
شهدت ودية الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع فريق أوكام الإسباني إلغاء المباراة بعد بداية الشوط الثاني من المباراة، بعدما رفض لاسارتي استكمالها لعدم تكافؤ مستوى لاعبي الفريق المنافس، ونجح لاعبو الأهلي في إنهاء الشوط الأول من المباراة التي يخوضها القلعة الحمراء خلال معسكر إليكاني بإسبانيا الفوز بستة أهداف نظيفة. سجل أهداف الأهلي كل من جونيور أجايي ( هدفين) وحمدي فتحي (هدفا) ورمضان صبحي (هدفين) ووليد أزارو (هدفين) في اللقاء الذي أقيم على ملعب لافينكا بمدينة إليكانتي.
مع بداية الشوط الثاني أحرز الأهلي الهدف السابع، بعدها فوجئ الجهاز الفني للأهلي بأن فريق أوكام الإسباني بدأ في إجراء تغييرات ودخول بعض اللاعبين الشباب وصغار السن، الأمر الذي اعترض عليه الجهاز الفني للأهلي ورفض استكمال المباراة، بعدها أجرى لاسارتي تقسيمة بين اللاعبين، المتواجدين في معسكر الفريق، لإشراك
اقرأ المزيد
أشرف بن شرقي (9)

رئيس الزمالك: بن شرقي أول صفقات الموسم الجديد

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن اتمام ناديه رسميًا التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي، لاعب نادي الهلال السعودي لمدة 3 سنوات. وأوضح رئيس القلعة البيضاء، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الإثنين من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة، وأحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة النادي السابق، نجحا في إنهاء كافة تفاصيل الصفقة خلال الساعات القليلة الماضية. وأضاف، أن بن شرقي سيحضر إلى القاهرة يوم الأربعاء، تمهيدا للانضمام إلى الفريق استعدادا للموسم الجديد.
حمدي-النقاز

حمدي النقاز: بالدم والروح الدوري مش هيروح

كتب حمدي النقاز ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عبر صفحته بموقع «فيسبوك»: «بالدم بالروح الدوري مش هيروح»، في رسالة منه بإصرار اللاعبين على حسم لقب الدوري العام. واستأنف الزمالك تدريباته على ملعب النادي بعد الحصول على راحة عقب العودة من قبرص، السبت الماضي، وبدأ المران بجلسة بين الجهاز الفني بقيادة خالد جلال، المدير الفني للفريق واللاعبين، أكد خلالها أهمية التركيز في مباراة الجونة المقبلة، لأنها ستكون مفتاح الفوز بالدوري الممتاز، وأن الفوز سيجعل الفريق في حالة تركيز أكبر في المباراتين المقبلتين بعد مواجهة الجونة.
مجدى-قفشة-بيراميدز

مصدر مقرب من أفشة يوضح حقيقة توقيعه للأهلي

كشف مصدر مقرب من محمد مجدي أفشة، لاعب فريق بيراميدز، تفاصيل طلب اللاعب من مسؤولي نادي بيراميدز الانتقال للنادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه أخطر إدارة الفريق الأزرق برغبته في الانتقال للنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة، وأنه يطمح في ارتداء قميص القلعة الحمراء. وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن اللاعب توصل إلى اتفاق نهائي مع الأهلي ووقع على عقود، لكن يتبقى نجاح مفاوضات القلعة الحمراء مع نظيره في بيراميدز الذي يشترط للاستغناء عنه لاعبين من الأهلي ومقابل مادي.
اقرأ المزيد من الأخبار
لاسارتى (1)

ماذا دار بين لاسارتي ودوليي الأهلي في معسكر إسبانيا؟

حرص مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع رباعي الفريق الدولي؛ محمد الشناوي ووليد سليمان ومروان محسن وأيمن أشرف، فور وصولهم أمس إلى معسكر الإعداد المقام في إسبانيا، وتحدث لاسارتي مع الرباعي عن أهمية المرحلة المقبلة، وضرورة تحقيق أقصى استفادة من المعسكر من أجل المساهمة في التتويج بلقب الدوري. وكان الجهاز الفني قد وضع برنامجا بدنيا للدوليين فور التحاقهم بمعسكر الإعداد بعد حصولهم على راحة لعدة أيام عقب خروج المنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الإفريقية.
الاهلي

معسكر إسبانيا.. الأهلي يتعادل مع نيو بورت

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره، نيو بورت كاونتي الإنجليزي، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما، اليوم الخميس، على ملعب بيناتار أرينا بمعسكر الإعداد الخارجي المقام في إسبانيا، ودفع مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، بتشكيل مكون من، علي لطفي وباسم علي ومحمد نجيب ورامي ربيعة ومحمد هاني وعمرو السولية وحسام عاشور وناصر ماهر وأحمد حمودي وإسلام محارب وعمرو جمال. وفي الدقيقة الـ22، تقدم نيو بورت بالهدف الأول عن طريق ركلة جزاء، نفّذها اللاعب بادريج اموند بنجاح، وفي الدقيقة الـ52، نجح أحمد الشيخ في تسجيل هدف التعادل.
صلاح-محسن

صلاح محسن يكشف حقيقة عروض الرحيل عن الأهلي

عبر صلاح محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تفاؤله الشديد بقدرة اللاعبين على الفوز ببطولة الدوري، مشيرًا إلى أن معسكر الفريق المقام حاليًا في إسبانيا يعتبر خطوة مهمة لتحقيق هذا الهدف الذي يسعى إليه الجميع، وأوضح ان الأهلي استفاد بشكل كبير من تجربة سوكر سمارت الودية التي فاز فيها بتسعة أهداف دون مقابل، مؤكدًا ان الفريق يتعامل مع أية مباراة بمنتهى الجدية، بصرف النظر عن المنافس، وكانت فرصة للجهاز الفني لتجربة العديد من الجوانب الخططية الخاصة بإعداد الفريق للمرحلة القادمة.
منتخب-المغرب‎ (2)

الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع رينارد

أكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن هناك ثقة واقتناع باستمرار الأوروجوياني مارتن لاسارتي، مديرًا فنيًا للفريق، الموسم القادم وأنه لا يوجد أي توجه أو نية لتغييره. وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن كافة الأنباء التي تم تدوالها عن بدء مفاوضات مع هيرفي رينارد، المدرب الفرنسي لمنتخب المغرب غير صحيحة. وأوضح المصدر أن لاسارتي انطلق بالفعل في مرحلة التجهيز والإعداد للموسم الجديد، وأيضًا استكمال بطولة الدوري الممتاز، التي يسعي الأهلي لحسمها في مباراتي المقاولون العرب والزمالك، لذلك هناك تركيز تام في دعم المدرب الأوروجوياني وتلبية طلباته.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org