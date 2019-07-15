إلغاء ودية الأهلي وأوكام الإسباني وغضب مارتن لاسارتي

تحرير:أحمد سعيد ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٨ م

الأهلي

شهدت ودية الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع فريق أوكام الإسباني إلغاء المباراة بعد بداية الشوط الثاني من المباراة، بعدما رفض لاسارتي استكمالها لعدم تكافؤ مستوى لاعبي الفريق المنافس، ونجح لاعبو الأهلي في إنهاء الشوط الأول من المباراة التي يخوضها القلعة الحمراء خلال معسكر إليكاني بإسبانيا الفوز بستة أهداف نظيفة. سجل أهداف الأهلي كل من جونيور أجايي ( هدفين) وحمدي فتحي (هدفا) ورمضان صبحي (هدفين) ووليد أزارو (هدفين) في اللقاء الذي أقيم على ملعب لافينكا بمدينة إليكانتي.

مع بداية الشوط الثاني أحرز الأهلي الهدف السابع، بعدها فوجئ الجهاز الفني للأهلي بأن فريق أوكام الإسباني بدأ في إجراء تغييرات ودخول بعض اللاعبين الشباب وصغار السن، الأمر الذي اعترض عليه الجهاز الفني للأهلي ورفض استكمال المباراة، بعدها أجرى لاسارتي تقسيمة بين اللاعبين، المتواجدين في معسكر الفريق، لإشراك