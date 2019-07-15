ابنة شقيقة قاتل أسرته بالفيوم: خالي مظلوم.. وهؤلاء الجناة

تحرير:أسماء أبو السعود ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٩ م

القبض على قاتل زوجته وأولاده في الفيوم

كارثة دوى صداها في أرجاء محافظة الفيوم، بعد واقعة قيام مدرس لغة إنجليزية بقتل زوجته وأولاده الأربعة، صباح الإثنين، بواسطة ساطور اشتراه خصيصًا لذلك الغرض، وتحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى نعي لضحايا الحادثة المروعة، فيما انقسم رواده إلى قسمين، الأول يستنكر ما حدث، والثاني يكذب صحة الواقعة رغم إصدار مديرية أمن الفيوم بيانًا رسميًّا بالواقعة واعتراف الزوج بارتكاب الجريمة. وقالت هويدا ياسر، الطالبة بكلية التربية الرياضية وابنة شقيقة القاتل، إنّ "خالها" مظلوم، وستظهر براءته قريبًا، وإنّه لم يرتكب تلك الواقعة فقد كان يحب أسرته كثيرا.

وأضافت هويدا في منشور لها عبر صفحتها على "فيس بوك"، أنّ هناك أشخاصا بينهم وبين خالها خلاف مالي وسبق وهددوه بقتل أسرته، وهم من هاجموا المنزل لأخذ أموالهم وعندما لم يجدوا أموالا في المنزل ولا خالها قاموا بقتل أسرته انتقامًا منه، وأنّه عاد ووجد الباب مكسورًا وعثر عليهم مقتولين داخل غرفهم. وتابعت "مرات