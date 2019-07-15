جريمة

ابنة شقيقة قاتل أسرته بالفيوم: خالي مظلوم.. وهؤلاء الجناة

تحرير:أسماء أبو السعود ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٩ م
القبض على قاتل زوجته وأولاده في الفيوم
القبض على قاتل زوجته وأولاده في الفيوم
كارثة دوى صداها في أرجاء محافظة الفيوم، بعد واقعة قيام مدرس لغة إنجليزية بقتل زوجته وأولاده الأربعة، صباح الإثنين، بواسطة ساطور اشتراه خصيصًا لذلك الغرض، وتحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى نعي لضحايا الحادثة المروعة، فيما انقسم رواده إلى قسمين، الأول يستنكر ما حدث، والثاني يكذب صحة الواقعة رغم إصدار مديرية أمن الفيوم بيانًا رسميًّا بالواقعة واعتراف الزوج بارتكاب الجريمة. وقالت هويدا ياسر، الطالبة بكلية التربية الرياضية وابنة شقيقة القاتل، إنّ "خالها" مظلوم، وستظهر براءته قريبًا، وإنّه لم يرتكب تلك الواقعة فقد كان يحب أسرته كثيرا.
وأضافت هويدا في منشور لها عبر صفحتها على "فيس بوك"، أنّ هناك أشخاصا بينهم وبين خالها خلاف مالي وسبق وهددوه بقتل أسرته، وهم من هاجموا المنزل لأخذ أموالهم وعندما لم يجدوا أموالا في المنزل ولا خالها قاموا بقتل أسرته انتقامًا منه، وأنّه عاد ووجد الباب مكسورًا وعثر عليهم مقتولين داخل غرفهم. وتابعت "مرات
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جريمة-الفيوم‎ (1)

حبس قاتل زوجته وأولاده الأربعة بالفيوم 4 أيام

قررت النيابة العامة بالفيوم، برئاسة المستشار يحيى الزارع المحامي العام الأول لنيابات الفيوم، مساء الإثنين حبس "خالد م ف ع" المتهم بقتل زوجته وأولاده الأربعة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في الموعد القانوني. كما قررت النيابة تحريز الساطور المستخدم في الحادث، وإرساله إلى مصلحة الطب الشرعي، لمطابقة الدماء التي لطخته بدماء الضحايا الخمسة، وللتأكد من أنّه هو المستخدم في الحادث من عدمه، بالإضافة إلى رفع البصمات عليه والتأكد من أنها للقاتل وأنّه لا توجد عليه بصمات أخرى، وفي حالة وجود بصمات أخرى يتم تحديد صاحبها.
مدينة-فرنسية-تغلق حمامات-السباحة

17 يوليو.. محاكمة مشرفي حمام سباحة في غرق طفل النزهة

حددت نيابة النزهة، جلسة 17 من يوليو الجاري، لبدء محاكمة مشرفين حمام سباحة بمنطقة النزهة، أمام دائرة محكمة جنح النزهة، على خلفية بلاغ تقدم به والد الطفل المجني عليه، الذي لقى مصرعه غرقا داخل الحمام، يتهم فيه المشرفين على الحمام بالتقاعس عن حماية ابنه، وقررت النيابة في وقت سابق، سماع أقوال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة، لبيان ظروف وملابسات الواقعة، واستعجلت تحريات رجال مباحث قسم شرطة النزهة، عن تفاصيل الحادث، وصرحت بتسليم جثة الطفل لذويه، بعد توقيع الكشف الطبي الظاهري عليه.
العمارة-التي-وقعت-بها-جريمة-القتل (4)

سألت حسن الخاتمة.. آخر كلمات ضحية «مذبحة الفيوم»

كثيرًا ما يقال إنّ الإنسان يشعر بموته قبل وفاته بأربعين يومًا، إلا أنّ ضحية "مذبحة الفيوم"، التي قتل فيها مدرس زوجته وأولاده الأربعة، تؤكد صدق هذه المقولة إذ انتشرت في الأيام الماضية منشورات الزوجة الضحية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لتوديع أحبائها وأهلها، وداعية الله أن يرزقها حسن الخاتمة. وبالبحث في منشورات الزوجة المذبوحة، على صفحتها بموقع "فيسبوك"، وجدنا أن آخر منشور لها، كان في الثانية عشرة والنصف منتصف ليل أمس، كتبت فيه: "الأمنية الأولى والأخيرة "اللهم إني أسألك حُسن الخاتمة"، مؤكدةً لأصدقائها أنّها تشعر أنّ ساعتها قد حانت.
العمارة-التي-وقعت-بها-جريمة-القتل (5)

متفوق وخلوق.. من هو قاتل زوجته وأولاده الأربعة بالفيوم؟

هزّت جريمة قتل قام بها مدرس لغة إنجليزية ضد زوجته وأبنائه الأربعة، محافظة الفيوم، خصوصا بعدما علموا أنّ القاتل أزهري ويُعرف بالتدين وحسن الأخلاق. "التحرير" تواصلت مع أحد أقارب القاتل الذي رفض ذكر اسمه، والذي قال إنّ "خالد م ف ع" (القاتل) ولد في قرية سنوفر التابعة لمركز الفيوم، ويبلغ من العمر (36 عامًا)، من أسرة بسيطة ويعمل والده "حلاقًا" ورغم ذلك كان متفوقًا بالدراسة وكان ملتحق بالأزهر وأصبح مُدرسًا للغة الإنجليزية، ويشتهرون بحُسن الخُلق والسمعة الطيبة بين الجيران، وشديدي التدين والأخلاق، وكان حريصًا على تحفيظ أبنائه القرآن منذ طفولتهم.
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العمارة-التي-وقعت-بها-جريمة-القتل (4)

سألت حسن الخاتمة.. آخر كلمات ضحية «مذبحة الفيوم»

كثيرًا ما يقال إنّ الإنسان يشعر بموته قبل وفاته بأربعين يومًا، إلا أنّ ضحية "مذبحة الفيوم"، التي قتل فيها مدرس زوجته وأولاده الأربعة، تؤكد صدق هذه المقولة إذ انتشرت في الأيام الماضية منشورات الزوجة الضحية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لتوديع أحبائها وأهلها، وداعية الله أن يرزقها حسن الخاتمة. وبالبحث في منشورات الزوجة المذبوحة، على صفحتها بموقع "فيسبوك"، وجدنا أن آخر منشور لها، كان في الثانية عشرة والنصف منتصف ليل أمس، كتبت فيه: "الأمنية الأولى والأخيرة "اللهم إني أسألك حُسن الخاتمة"، مؤكدةً لأصدقائها أنّها تشعر أنّ ساعتها قد حانت.
العمارة-التي-وقعت-بها-جريمة-القتل (5)

متفوق وخلوق.. من هو قاتل زوجته وأولاده الأربعة بالفيوم؟

هزّت جريمة قتل قام بها مدرس لغة إنجليزية ضد زوجته وأبنائه الأربعة، محافظة الفيوم، خصوصا بعدما علموا أنّ القاتل أزهري ويُعرف بالتدين وحسن الأخلاق. "التحرير" تواصلت مع أحد أقارب القاتل الذي رفض ذكر اسمه، والذي قال إنّ "خالد م ف ع" (القاتل) ولد في قرية سنوفر التابعة لمركز الفيوم، ويبلغ من العمر (36 عامًا)، من أسرة بسيطة ويعمل والده "حلاقًا" ورغم ذلك كان متفوقًا بالدراسة وكان ملتحق بالأزهر وأصبح مُدرسًا للغة الإنجليزية، ويشتهرون بحُسن الخُلق والسمعة الطيبة بين الجيران، وشديدي التدين والأخلاق، وكان حريصًا على تحفيظ أبنائه القرآن منذ طفولتهم.
جريمة-الفيوم‎ (4)

قاتل زوجته وأولاده الأربعة بالفيوم يمثل جريمته (فيديو وصور)

اصطحبت قوات المباحث وفريق من النيابة العامة "الأب" قاتل زوجته وأولاده الأربعة بالفيوم إلى شقته لتمثيل جريمته بالتفصيل، وسط حراسة أمنية مشددة، ومنعت الصحفيين من تصوير تمثيل الجريمة. ومثّلّ خالد ف ع (38 عامًا) مدرس لغة إنجليزية بمعهد الفتيات الأزهري بالحريشي دائرة مركز الفيوم، جريمة القتل التي بدأها فور استيقاظه من النوم، إذ بدأ بقتل زوجته كي لا تقاومه ثم قتل "تسنيم" ذات العام والنصف خلال نومها في حضن والدتها، بعد ذلك توجه للسرير المجاور وقتل نجلتيه آية (8 أعوام) ومنة (4 أعوام)، وأخيرا ترك الغرفة وتوجه إلى غرفة نجله الوحيد خالد (11 عامًا) فقتله.
اغتصاب (1)

اغتصاب وجنين.. ماذا حدث في شقة «أبو فاطمة» بالفيوم؟

أحالت جنايات الفيوم، أب اعتدى على ابنته جنسيًا تحت تهديد السلاح، حتى حملت منه سفاحًا، إلى المفتي لإبداء رأيه الشرعي في إعدامه، ليكون عبرة لأي أب تسول له نفسه تكرار ذلك. جلس القضاة في المحكمة مستاؤون من هذا الجرم الشنيع الذي فعله أب بابنته، عاجزون عن إصدار حكم ضده فمهما حكموا عليه لن يكون عقابًا مناسبًا لما فعله، ولن يعيدوا حياة تلك الفتاة إلى طبيعتها خصوصًا أنها لا ذنب لها إلا أنها ولدت ابنه ذلك الشيطان، حتى انتهت جنايات الفيوم، إلى إحالة أوراق مغتصب ابنته حتى حملت منه سفاحًا إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء رأيه الشرعي في القضية.
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