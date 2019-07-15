جريمة

حبس قاتل زوجته وأولاده الأربعة بالفيوم 4 أيام

تحرير:أسماء أبو السعود ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٩ م
القبض على قاتل أسرته بالفيوم
القبض على قاتل أسرته بالفيوم
قررت النيابة العامة بالفيوم، برئاسة المستشار يحيى الزارع المحامي العام الأول لنيابات الفيوم، مساء الإثنين حبس "خالد م ف ع" المتهم بقتل زوجته وأولاده الأربعة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في الموعد القانوني. كما قررت النيابة تحريز الساطور المستخدم في الحادث، وإرساله إلى مصلحة الطب الشرعي، لمطابقة الدماء التي لطخته بدماء الضحايا الخمسة، وللتأكد من أنّه هو المستخدم في الحادث من عدمه، بالإضافة إلى رفع البصمات عليه والتأكد من أنها للقاتل وأنّه لا توجد عليه بصمات أخرى، وفي حالة وجود بصمات أخرى يتم تحديد صاحبها.
على جانب آخر، نقلت مباحث قسم أول الفيوم القاتل إلى محبسه بسجن القسم، وسط حراسة أمنية مشددة، تمهيدًا لعرضه على النيابة صباح غدٍ الإثنين لاستكمال التحقيقات معه في واقعة قتله أسرته، فيما ظل المتهم صامتًا لا يلفظ بكلمة واحدة خلال عملية نقله لمحبسه. جاء ذلك بعد يوم طويل مر به فريق النيابة العامة، في التحقيق
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جريمة-الفيوم‎ (3)

ابنة شقيقة قاتل أسرته بالفيوم: خالي مظلوم.. وهؤلاء الجناة

كارثة دوى صداها في أرجاء محافظة الفيوم، بعد واقعة قيام مدرس لغة إنجليزية بقتل زوجته وأولاده الأربعة، صباح الإثنين، بواسطة ساطور اشتراه خصيصًا لذلك الغرض، وتحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى نعي لضحايا الحادثة المروعة، فيما انقسم رواده إلى قسمين، الأول يستنكر ما حدث، والثاني يكذب صحة الواقعة رغم إصدار مديرية أمن الفيوم بيانًا رسميًّا بالواقعة واعتراف الزوج بارتكاب الجريمة. وقالت هويدا ياسر، الطالبة بكلية التربية الرياضية وابنة شقيقة القاتل، إنّ "خالها" مظلوم، وستظهر براءته قريبًا، وإنّه لم يرتكب تلك الواقعة فقد كان يحب أسرته كثيرا.
مدينة-فرنسية-تغلق حمامات-السباحة

17 يوليو.. محاكمة مشرفي حمام سباحة في غرق طفل النزهة

حددت نيابة النزهة، جلسة 17 من يوليو الجاري، لبدء محاكمة مشرفين حمام سباحة بمنطقة النزهة، أمام دائرة محكمة جنح النزهة، على خلفية بلاغ تقدم به والد الطفل المجني عليه، الذي لقى مصرعه غرقا داخل الحمام، يتهم فيه المشرفين على الحمام بالتقاعس عن حماية ابنه، وقررت النيابة في وقت سابق، سماع أقوال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة، لبيان ظروف وملابسات الواقعة، واستعجلت تحريات رجال مباحث قسم شرطة النزهة، عن تفاصيل الحادث، وصرحت بتسليم جثة الطفل لذويه، بعد توقيع الكشف الطبي الظاهري عليه.
العمارة-التي-وقعت-بها-جريمة-القتل (4)

سألت حسن الخاتمة.. آخر كلمات ضحية «مذبحة الفيوم»

كثيرًا ما يقال إنّ الإنسان يشعر بموته قبل وفاته بأربعين يومًا، إلا أنّ ضحية "مذبحة الفيوم"، التي قتل فيها مدرس زوجته وأولاده الأربعة، تؤكد صدق هذه المقولة إذ انتشرت في الأيام الماضية منشورات الزوجة الضحية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لتوديع أحبائها وأهلها، وداعية الله أن يرزقها حسن الخاتمة. وبالبحث في منشورات الزوجة المذبوحة، على صفحتها بموقع "فيسبوك"، وجدنا أن آخر منشور لها، كان في الثانية عشرة والنصف منتصف ليل أمس، كتبت فيه: "الأمنية الأولى والأخيرة "اللهم إني أسألك حُسن الخاتمة"، مؤكدةً لأصدقائها أنّها تشعر أنّ ساعتها قد حانت.
العمارة-التي-وقعت-بها-جريمة-القتل (5)

متفوق وخلوق.. من هو قاتل زوجته وأولاده الأربعة بالفيوم؟

هزّت جريمة قتل قام بها مدرس لغة إنجليزية ضد زوجته وأبنائه الأربعة، محافظة الفيوم، خصوصا بعدما علموا أنّ القاتل أزهري ويُعرف بالتدين وحسن الأخلاق. "التحرير" تواصلت مع أحد أقارب القاتل الذي رفض ذكر اسمه، والذي قال إنّ "خالد م ف ع" (القاتل) ولد في قرية سنوفر التابعة لمركز الفيوم، ويبلغ من العمر (36 عامًا)، من أسرة بسيطة ويعمل والده "حلاقًا" ورغم ذلك كان متفوقًا بالدراسة وكان ملتحق بالأزهر وأصبح مُدرسًا للغة الإنجليزية، ويشتهرون بحُسن الخُلق والسمعة الطيبة بين الجيران، وشديدي التدين والأخلاق، وكان حريصًا على تحفيظ أبنائه القرآن منذ طفولتهم.
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العمارة-التي-وقعت-بها-جريمة-القتل (5)

متفوق وخلوق.. من هو قاتل زوجته وأولاده الأربعة بالفيوم؟

هزّت جريمة قتل قام بها مدرس لغة إنجليزية ضد زوجته وأبنائه الأربعة، محافظة الفيوم، خصوصا بعدما علموا أنّ القاتل أزهري ويُعرف بالتدين وحسن الأخلاق. "التحرير" تواصلت مع أحد أقارب القاتل الذي رفض ذكر اسمه، والذي قال إنّ "خالد م ف ع" (القاتل) ولد في قرية سنوفر التابعة لمركز الفيوم، ويبلغ من العمر (36 عامًا)، من أسرة بسيطة ويعمل والده "حلاقًا" ورغم ذلك كان متفوقًا بالدراسة وكان ملتحق بالأزهر وأصبح مُدرسًا للغة الإنجليزية، ويشتهرون بحُسن الخُلق والسمعة الطيبة بين الجيران، وشديدي التدين والأخلاق، وكان حريصًا على تحفيظ أبنائه القرآن منذ طفولتهم.
العمارة-التي-وقعت-بها-جريمة-القتل (3)

رسالة تهديد وآثار.. مدرس الفيوم يكشف لغز ذبح زوجته وأطفاله

كان صباحا عاديا، توجه الموظفون لأعمالهم، بينما انتظمت حركة السيارات، ولا شيء يخرج عن المألوف قبل أن تهز حادثة مروعة نفوس الأهالي بميدان المسلة في محافظة الفيوم، عندما تجرد أب من مشاعر الأبوة، وقام بقتل زوجته وأبنائه الأربعة (ولد وثلاث بنات) داخل شقتهم في أحد الأبراج الشهيرة بالميدان، لتصير الحادثة حديث الأهالي والمواطنين بالمحافظة، ومن ثم فُتح باب الأقاويل والاجتهادات عن سبب الجريمة ودوافعها، بينما هرعت الأجهزة الأمنية إلى مكان الجريمة وسيارات الإسعاف لنقل الضحايا للمستشفيات، وألقي القبض على رب الأسرة القاتل.
جثث

أب يقتل زوجته وأولاده الأربعة في الفيوم

كارثة كبرى أفزعت أهالي محافظة الفيوم، صباح اليوم الإثنين، بعدما تجرد "أب" من مشاعر الأبوة، وقام بقتل زوجته وأبنائه الأبعة "ولد وثلاث بنات"، داخل شقتهم في أحد الأبراج الشهيرة بميدان المسلة في مدينة الفيوم، ولا يعلم أحد حتى الآن سبب قتله زوجته وأبناءه، الأمر الذي أثار الرعب في قلوب أهالي المنطقة الذين تجمهروا أمام البرج السكني لمعرفة الحقيقة وملابسات ما حدث، خاصة أن محافظة الفيوم تشتهر بالترابط الأسري، فليس من المعقول أن يقدم أي رجل على هذا الفعل البشع.
اغتصاب

فحص الطب الشرعي يحدد مصير الطفلة قاتلة سائق العياط

تستكمل نيابة العياط، اليوم الإثنين، التحقيق مع طالبة المرحلة الإعدادية، المتهمة بقتل سائق اختطفها وحاول اغتصابها بالإكراه، إلا أنها تمكنت من طعنه بمطواة كانت بحوزته، وذهبت إلى قسم الشرطة بملابسها المدممة، وبحوزتها سلاح الجريمة، وأدلت بتفاصيل الواقعة. ويأتى استكمال التحقيق بعد عرض الفتاة على الطب الشرعي، وإثبات ما بها من إصابات، إذ أكدت المحامية الحاضرة معها تعرضها للضرب من قبَل المتهم خلال محاولته اغتصابها، ووجود كدمات وتجمعات دموية بجسدها جراء تلك الإصابات، علاوة على إصابتها بخدوش تؤكد محاولة المجنى عليه اغتصابها.
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