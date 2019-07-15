حبس قاتل زوجته وأولاده الأربعة بالفيوم 4 أيام

تحرير:أسماء أبو السعود ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٩ م

القبض على قاتل أسرته بالفيوم

قررت النيابة العامة بالفيوم، برئاسة المستشار يحيى الزارع المحامي العام الأول لنيابات الفيوم، مساء الإثنين حبس "خالد م ف ع" المتهم بقتل زوجته وأولاده الأربعة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في الموعد القانوني. كما قررت النيابة تحريز الساطور المستخدم في الحادث، وإرساله إلى مصلحة الطب الشرعي، لمطابقة الدماء التي لطخته بدماء الضحايا الخمسة، وللتأكد من أنّه هو المستخدم في الحادث من عدمه، بالإضافة إلى رفع البصمات عليه والتأكد من أنها للقاتل وأنّه لا توجد عليه بصمات أخرى، وفي حالة وجود بصمات أخرى يتم تحديد صاحبها.

على جانب آخر، نقلت مباحث قسم أول الفيوم القاتل إلى محبسه بسجن القسم، وسط حراسة أمنية مشددة، تمهيدًا لعرضه على النيابة صباح غدٍ الإثنين لاستكمال التحقيقات معه في واقعة قتله أسرته، فيما ظل المتهم صامتًا لا يلفظ بكلمة واحدة خلال عملية نقله لمحبسه. جاء ذلك بعد يوم طويل مر به فريق النيابة العامة، في التحقيق