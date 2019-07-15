رياضة

حلمي طولان: محمد مصيلحي لم يبخل على الفريق

تحرير:محمد حسن صيام ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ م
حلمي طولان
حلمي طولان
كشف حلمي طولان المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن رضاه التام بالفترة التي تواجد فيها كمدير فني لزعيم الثغر خلال الموسم الماضي، حيث قال طولان في تصريحات إذاعية اليوم الإثنين إن محمد مصيلحي رئيس النادي السكندري، لم يؤخر عني أي شيء خلال تواجدي كمدير فني، ولم يبخل على الفريق إطلاقًا، كما أنني اكتسبته كصديق ومازالت علاقتنا طيبة للغاية، فهو شخصية محترمة. وأضاف طولان خلال تصريحاته أن مصيلحي لا ينجرف وراء آراء السوشيال ميديا، وذلك أكثر ما يميزه، مؤكدًا إنه إذا كان ينصاع لها كنت سأرحل مبكرًا عن الفريق.
وواصل المدير الفني السابق للاتحاد السكندري تصريحاته الإذاعية اليوم بأنه عندما كان في فريق الاتحاد السكندري، وصله أكثر من عرض من أندية أخرى لتولي تدريبها، ولكنه رفض كل العروض احترامًا لتعاقده مع نادي زعيم الثغر. واختتم حلمي طولان تصريحاته بأن فترة تواجده مع الاتحاد السكندري كانت رائعة وأنه كان سعيدا
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أشرف بن شرقي (9)

رئيس الزمالك: بن شرقي أول صفقات الموسم الجديد

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن اتمام ناديه رسميًا التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي، لاعب نادي الهلال السعودي لمدة 3 سنوات. وأوضح رئيس القلعة البيضاء، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الإثنين من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة، وأحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة النادي السابق، نجحا في إنهاء كافة تفاصيل الصفقة خلال الساعات القليلة الماضية. وأضاف، أن بن شرقي سيحضر إلى القاهرة يوم الأربعاء، تمهيدا للانضمام إلى الفريق استعدادا للموسم الجديد.
حمدي-النقاز

حمدي النقاز: بالدم والروح الدوري مش هيروح

كتب حمدي النقاز ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عبر صفحته بموقع «فيسبوك»: «بالدم بالروح الدوري مش هيروح»، في رسالة منه بإصرار اللاعبين على حسم لقب الدوري العام. واستأنف الزمالك تدريباته على ملعب النادي بعد الحصول على راحة عقب العودة من قبرص، السبت الماضي، وبدأ المران بجلسة بين الجهاز الفني بقيادة خالد جلال، المدير الفني للفريق واللاعبين، أكد خلالها أهمية التركيز في مباراة الجونة المقبلة، لأنها ستكون مفتاح الفوز بالدوري الممتاز، وأن الفوز سيجعل الفريق في حالة تركيز أكبر في المباراتين المقبلتين بعد مواجهة الجونة.
مجدى-قفشة-بيراميدز

مصدر مقرب من أفشة يوضح حقيقة توقيعه للأهلي

كشف مصدر مقرب من محمد مجدي أفشة، لاعب فريق بيراميدز، تفاصيل طلب اللاعب من مسؤولي نادي بيراميدز الانتقال للنادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه أخطر إدارة الفريق الأزرق برغبته في الانتقال للنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة، وأنه يطمح في ارتداء قميص القلعة الحمراء. وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن اللاعب توصل إلى اتفاق نهائي مع الأهلي ووقع على عقود، لكن يتبقى نجاح مفاوضات القلعة الحمراء مع نظيره في بيراميدز الذي يشترط للاستغناء عنه لاعبين من الأهلي ومقابل مادي.
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لزمالك-والاتحاد-السكندري (1)

الاتحاد يوافق على انتقال «بازوكا» للإنتاج الحربي

وافق مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة الأستاذ محمد مصيلحي على انتقال لاعب الفريق الأول لكرة القدم محمد عبدالرازق "بازوكا" لصفوف نادى الإنتاج الحربى والموافقة على العرض المالى المقدم من نادي الإنتاج لضم اللاعب. وانتقل "بازوكا" لصفوف نادى الإنتاج الحربى بعد استطلاع الرأي الفني لطلعت يوسف المدير الفني للفريق وموافقته على رحيل اللاعب. ووقع اللاعب على العقود المبدئية لانتقاله ومن المقرر الإعلان عن الصفقة بعد استلام الاستغناء الخاص باللاعب من نادي الاتحاد السكندري.
الاتحاد-السكندرى

الاتحاد يبدأ اليوم الاستعداد للموسم الجديد

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة طلعت يوسف، وبالاتفاق مع محمد مصيلحي، رئيس النادي، بدء فترة الإعداد لبطولة الدوري الممتاز للموسم المقبل، اليوم السبت، بعد إخطار اللاعبين بالحضور في مقر النادي في الثالثة عصرا، حيث يجتمع طلعت يوسف مع اللاعبين لأول مرة، في إطار استعدادات الموسم الجديد، ويسعى طلعت يوسف وجهازه المعاون، خلال الفترة الأولى من الاستعداد، إلى تحديد متطلبات الموسم وفقا لرؤيته الفنية، خاصة في ضوء ملف التدعيم بعناصر قادرة على تحقيق أهداف وأحلام جماهير زعيم الثغر.
كهربا

رئيس الزمالك عن كهربا: الأهلي ما يقدرش ياخد لاعب مني

تحدث رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، عن أنباء انتقال محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأبيض إلى الغريم التقليدي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وشدد رئيس القلعة البيضاء، خلال تعليقه عبر الإذاعة الداخلية للنادي، قائلًا: «كهربا لن ينتقل للأهلي لأن عقده مستمر لـ3 سنوات قادمة، حيث أن عقده مع الزمالك كانت مدته 5 سنوات، ومر منهم عامين فقط. وترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن توقيع كهربا الأهلي وهو ما نفاه وكيله وأكد أن كهربا مرتبط بعقد مع نادي الزمالك يمتد لمدة موسمين ولا يحق له التوقيع لأي ناد آخر إلا بموافقة ناديه.
جنش

خالد جلال يطمئن على جنش ويدعمه بعد تعرضه للإصابة

أجرى خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، اتصالا هاتفيا بالحارس محمود عبد الرحيم (جنش)، حارس الفريق ومنتخب مصر، للاطمئنان عليه بعد تعرضه للإصابة بقطع وتر "إكيليس" خلال مران الفراعنة أمس الجمعة. وكشف جلال عن حزنه الشديد للإصابة التي تعرض لها، لأنه "أفضل حارس مرمى في الكرة المصرية" ويعده حارس مصر الأول رغم عدم مشاركته في بطولة إفريقيا. وأكد المدير الفني لمحمود جنش أن إصابته خسارة كبيرة للزمالك، في ظل تألقه ومستواه المميز وأدائه العالي، موضحًا له أن إصابته تسببت في صدمة قوية للجهاز الفني.
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