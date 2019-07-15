حلمي طولان: محمد مصيلحي لم يبخل على الفريق

تحرير:محمد حسن صيام ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ م

حلمي طولان

كشف حلمي طولان المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن رضاه التام بالفترة التي تواجد فيها كمدير فني لزعيم الثغر خلال الموسم الماضي، حيث قال طولان في تصريحات إذاعية اليوم الإثنين إن محمد مصيلحي رئيس النادي السكندري، لم يؤخر عني أي شيء خلال تواجدي كمدير فني، ولم يبخل على الفريق إطلاقًا، كما أنني اكتسبته كصديق ومازالت علاقتنا طيبة للغاية، فهو شخصية محترمة. وأضاف طولان خلال تصريحاته أن مصيلحي لا ينجرف وراء آراء السوشيال ميديا، وذلك أكثر ما يميزه، مؤكدًا إنه إذا كان ينصاع لها كنت سأرحل مبكرًا عن الفريق.

وواصل المدير الفني السابق للاتحاد السكندري تصريحاته الإذاعية اليوم بأنه عندما كان في فريق الاتحاد السكندري، وصله أكثر من عرض من أندية أخرى لتولي تدريبها، ولكنه رفض كل العروض احترامًا لتعاقده مع نادي زعيم الثغر. واختتم حلمي طولان تصريحاته بأن فترة تواجده مع الاتحاد السكندري كانت رائعة وأنه كان سعيدا